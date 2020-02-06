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Philips ses ürünleri yeniden Türkiye’de! Hangi modeller gelecek?
Philips’in geçtiğimiz hafta Amsterdam kentinden gerçekleştirmiş olduğu etkinlikten bilgiler aktarmaya devam ediyoruz.
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Philips’in geçtiğimiz hafta Amsterdam kentinden gerçekleştirmiş olduğu etkinlikten bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız Philips The One serisiyle ilgili bir röportaj gerçekleştirmiştik.
Şimdi ise Philips TV ve Ses ürünleri Türkiye Direktörü Can Göver ile Philips’in kulaklık tarafında nelerin değiştiğini, Türkiye’de hangi kulaklık modellerini göreceğimizi ve Can Bey’in hangi kulaklıkları almamızı tavsiye ettiğini öğreniyoruz.
Kulaklık
A101’de 25 TL’ye satılan Piranha 2102 kulaklık inceleme
Ucuzcu Enginar‘ın yeni bölümünde 6 Şubat itibarıyla A101 mağazlarında 25 TL fiyatıyla satışa çıkacak Piranha 2102 kulaklık modelini inceledik. Bakalım ürün bize neler sunuyor?
Piranha 2102 özellikleri
Ürünün kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı rengi var. Tasarımsal açıdan uygun fiyatlı bir ürün olduğundan tüm kasa plastik malzeme kullanıyor. Bu durum, özellikle kafa ayarını yaptığınız bölümler için ekstra dikkat etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Zira test bir harekette kırılma gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca tasarımsal açıdan kulaklıkla yaşadığımız en büyük sorun, suni deri malzeme kullanan kulaklık pedleri oldu. Zira kısa süreli kullanımlarda bile ciddi şekilde terletmeye sebep oluyorlar.
Modelin katlanabilir yapısı, özellikle çantada kulaklığı taşıyacaklar için güzel bir detay. Ayrıca kulaklığın üzerindeki tuş sayesinde hem şarkıyı oynatma/durdurma veya bir sonraki şarkıya geçiş, hem de gelen aramayı yanıtlama işlevini sunuyor. Yaptığımız görüşme testinde, mikrofonun iyi olduğunu ve rahatlıkla görüşmelerini yapabileceğiniz sonucunu çıkardık. Son olarak ürünle yüksek sesli müzik dinlediğinizde, yanınızdaki insanlar ne dinlediğinizi net bir şekilde duyabiliyor.
Ses performansı nasıl?
Modelin 25 TL’lik satış fiyatını düşündüğümüzde, beklediğimizden iyi bir ses performansıyla karşılaştığımızı belirtmeliyiz. Özellikle ses seviyesi anlamında birçok kişiyi tatmin edecektir. Yine de özellikle bass seslerin neredeyse hiç olmaması, dinlediğiniz şarkıdaki enstrümanların daha baskın vokallerin ise biraz arka plandan geliyor olması gibi problemler de var tabii ki. Yine de ürünün fiyatına oranla fena bir ses performansı sunmadığını söylemek doğru olur.
Sizin Yorumunuz
Samsung Galaxy S8 – Sizin Yorumunuz (Umut Şahin Önder)
Samsung Galaxy S8 artık neredeyse 3 nesil eski bir telefon konumunda olmasına rağmen performansı ne durumda? Cevabını Umut Şahin Önder veriyor.
1,5 senedir Samsung Galaxy S8 kullanıcısı olan Umut, Ersin’in “Yılan gibi telefon” diyerek döneminin en iyi ve en güzel telefonu olarak lanse ettiği cihaz hakkında artı ve eksi yönleri, bu süreçte yaşanan değişimleri konuşuyorlar.
İyi seyirler…
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10 aylık Huawei P30 Pro deneyimi – Memnun kaldık mı?
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