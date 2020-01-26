Türklerin isteği televizyonu değiştirdi! (Philips’in Amsterdam etkinliği)

Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.

00.32 Selamlar. İos kullanmak isteyen biri için şuan en düşük hangi telefonu önerirsiniz ? Yusuf Talha

01:28 snd 800 serisi işlemçili bir telefon almak istiyorum eski amiral gemisi olup fiyatı düşen yada yeni piyasa çıkacak xiaomi oppo gibi fiyat performans telefonlarını bekle dediğiniz bir model var mı ?Ayrıca mi shop Eskişehire ne zaman açılacak bir bilginiz var mı ? Kolay gelsin. – Oğuzhan Eker

02:54 Realme ile ilgili izlenimleriniz neler? Xiaomi yle rekabet edebilir mi? Serek Bilici

04:24 Sizin için “çok zengin” kavramını temsil eden nakit para miktarını söyleyebilir misiniz? (dolar kullanarak) (ve ricam, tüm ofise sorabilir misiniz?) Kolay gelsin 🙂 Tuğra Uslu

09:10 Ersin abi kalacağı otel odalarının – özellikle yatağın – fotoğrafını ne için paylaşıyor 😊? Mert Bora Demir

10:48 Etli ekmek mi tirit mi arada kaldım. Tavsiyeniz ne olurdu 😊 – Hanifi Sökmen

11:33 6 inchten buyuk telefonlarda youtube, twitch gibi uygulamalarin tam ekran olma sorununun bir cozumu var midir. Zoom yapinca tam ekran oluyor ama kenarlari kirptigi icin tam gorunmuyor bu sefer de. Iyi calismalar. Anıl Er Bakış

12:49 Telefon sektöründe unutulmuş markalardan birini diriltmek isteseniz bu hangisi olurdu? – Abdullah Acar

15:05 Telefonlarda ki göz boyayıcı uçuk megapiksel değerleri hakkında ne düşünüyorsunuz Uğur Akkur

21:58 Selamlar freedos bir oyuncu bilgisayarı aldım. Bilgisayarda 128 GB M.2 ssd ve 1 TB hdd olmak üzere iki depolama birime sahip ben buna işletim sistemi kurmak istiyorum nasıl bir disk yönetimi yapmam gerek. Raid yapmalı miyim? Cihan Gürses