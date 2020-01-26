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Türklerin isteği televizyonu değiştirdi! (Philips’in Amsterdam etkinliği)
Philips‘in geçtiğimiz günlerde Hollanda’nın Amsterdam kentinde gerçekleştirmiş olduğu etkinliğe katıldık. Etkilenlikte şirket hem yeni TV modellerini hem de ses çözümlerini anlattı. Ayrıca Philips TV Türkiye ekibinden Can Göver ile yeni ürünler ve mevcut durum ile ilgili bilgiler aldık.
Rehber
Modem ve router seçiminde nelere dikkat edilmeli?
MediaMarkt desteğiyle hazırladığımız yeni videomuzda modem ve router seçimine odaklandık. Modem ve router tercihinde elbette bağlı olduğunuz internet bağlantınız önem arz ediyor.
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ADSL, VDSL, VDSL 2 ve fiber bağlantılarınız neticesinde satın aldığınız pakete uygun hızda modem almanız önemli. Yeni nesil internet bağlantılarında eski bir modemi kullanmak internet hattınız iyi olsa da düşük ya da sık sık bağlantı problemleri yaşamanıza neden olabilir.
Aynı zamanda modem ya da router modelinin desteklediği hız kadar bağlantı desteği, sunduğu özellikler ve port sayısı da önemli bir konumda. Evin büyüklüğüne göre menzili geniş bir modem/router tercih etmeniz gerekebilirken bunu menzil genişletici ya da mesh adı verilen sistem ile halledebilirsiniz.
Konunun detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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Bir markayı “diriltme” şansımız olsa – Sizden Gelenler #60
Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.
00.32 Selamlar. İos kullanmak isteyen biri için şuan en düşük hangi telefonu önerirsiniz ? Yusuf Talha
01:28 snd 800 serisi işlemçili bir telefon almak istiyorum eski amiral gemisi olup fiyatı düşen yada yeni piyasa çıkacak xiaomi oppo gibi fiyat performans telefonlarını bekle dediğiniz bir model var mı ?Ayrıca mi shop Eskişehire ne zaman açılacak bir bilginiz var mı ? Kolay gelsin. – Oğuzhan Eker
02:54 Realme ile ilgili izlenimleriniz neler? Xiaomi yle rekabet edebilir mi? Serek Bilici
04:24 Sizin için “çok zengin” kavramını temsil eden nakit para miktarını söyleyebilir misiniz? (dolar kullanarak) (ve ricam, tüm ofise sorabilir misiniz?) Kolay gelsin 🙂 Tuğra Uslu
09:10 Ersin abi kalacağı otel odalarının – özellikle yatağın – fotoğrafını ne için paylaşıyor 😊? Mert Bora Demir
10:48 Etli ekmek mi tirit mi arada kaldım. Tavsiyeniz ne olurdu 😊 – Hanifi Sökmen
11:33 6 inchten buyuk telefonlarda youtube, twitch gibi uygulamalarin tam ekran olma sorununun bir cozumu var midir. Zoom yapinca tam ekran oluyor ama kenarlari kirptigi icin tam gorunmuyor bu sefer de. Iyi calismalar. Anıl Er Bakış
12:49 Telefon sektöründe unutulmuş markalardan birini diriltmek isteseniz bu hangisi olurdu? – Abdullah Acar
15:05 Telefonlarda ki göz boyayıcı uçuk megapiksel değerleri hakkında ne düşünüyorsunuz Uğur Akkur
21:58 Selamlar freedos bir oyuncu bilgisayarı aldım. Bilgisayarda 128 GB M.2 ssd ve 1 TB hdd olmak üzere iki depolama birime sahip ben buna işletim sistemi kurmak istiyorum nasıl bir disk yönetimi yapmam gerek. Raid yapmalı miyim? Cihan Gürses
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Cuma Raporu #86: Pocophone 2 geliyor, iPhone 11DxOMark ve dahası
Cuma Raporu #86 videomuzda yine haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #86 haberleri zaman çizelgesi
04:37 iPhone ve Xperia 5 DxOMark skoru
07:52 Glovo Türkiye’den çekiliyor
13:12 Pocophone 2 geliyor
16:55 Philips lansmanı
22:44 Realme lansmanı