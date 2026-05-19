Apple’ın giyilebilir teknoloji dünyasındaki en iddialı ürünlerinden biri olan Apple Watch Ultra 4, teknoloji dünyasında şimdiden merak uyandırmaya başladı. DigiTimes tarafından paylaşılan en son raporlar, cihazın sadece donanım değil, tasarım anlamında da önemli bir değişim geçireceğini işaret ediyor. Özellikle sağlık izleme yeteneklerine odaklanan yeni modelin, kullanıcılara daha kapsamlı veriler sunması bekleniyor.

Peki, radikal bir değişimle gelmesi beklenen Apple Watch Ultra 4, rakiplerinden farklı olarak hangi sağlık özelliklerini öne çıkaracak?

Apple Watch Ultra 4 ve beklenen tasarım değişiklikleri

Apple Watch Ultra 4 için ortaya atılan sızıntılar, cihazın tamamen elden geçirilmiş bir dış tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Tedarik zincirinden gelen bilgiler, saatin arka yüzeyinde sekiz adet sensörün bir halka şeklinde konumlandırılacağına işaret ediyor. Bu durum, cihazın sadece görünümünde değil, aynı zamanda veri toplama kapasitesinde de büyük bir atılım yapılacağını kanıtlıyor.

Piyasa gözlemcileri, bu köklü yeniliklerin satışları olumlu yönde etkileyeceği görüşünde. Yeni tasarım ve sensör yükseltmelerinin, 2025 yılına kıyasla sevkiyatları yüzde 20 ila yüzde 30 oranında artırabileceği tahmin ediliyor. Bu büyük ölçekli donanım değişikliği, Apple’ın özel sensör tedarikçisi Taiwan-Asia Semiconductor (TASC) için de Temmuz ayı itibarıyla yoğun bir üretim döneminin başlangıcı anlamına geliyor.

Gelişmiş sağlık izleme ve tansiyon takibi

Yeni modelle birlikte gelecek en dikkat çekici özelliklerden biri, tansiyon takibi yeteneği olacak gibi görünüyor. Cihaz, arka yüzeydeki optik kalp atış hızı sensörlerini kullanarak kan damarlarının her kalp atışına verdiği tepkiyi analiz edecek. Normal dışı bir model tespit edildiğinde ise kullanıcı anında uyarılacak. Söz konusu özelliğin, şu anda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından incelendiği belirtiliyor.

Bu özelliğin, geçtiğimiz sonbahar watchOS 26 ile kullanıma sunulan hipertansiyon bildirimlerinden tam olarak nasıl ayrışacağı ise henüz net değil. Önceki modellerde zaten temel bazı sensör verileri bulunuyordu; ancak bu yeni hamlenin, mevcut donanımın klinik olarak daha rafine ve doğrulanmış bir sürümü olması bekleniyor. Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı non-invaziv (kan almadan) kan şekeri ölçümü ise hükümet onayları beklenen bir sonraki sağlık hedefi olarak öne çıkıyor.

Apple Watch Ultra 4 beklenen özellikleri ve lansman takvimi

Yeni dış tasarım ve sekiz sensörlü arka halka düzeni

Optik sensör tabanlı yüksek tansiyon bildirim sistemi

Gelecek sağlık odaklı güncellemeler için FDA incelemesi

Apple Watch Series 12, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Ultra ile 2026 sonbaharında tanıtım beklentisi

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce köklü bir tasarıma sahip olacak Apple Watch Ultra 4, sağlık izleme yetenekleriyle akıllı saat pazarındaki dengeleri değiştirebilir mi?