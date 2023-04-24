Philips 65OLED937 ile OLED+ deneyimi sunan en iyi Philips televizyonu ile karşınızdayız. Gelişmiş Ambilight, 120 Hz G-Sync destekli 65 ve 77 inç panel desteği ve yenilenmiş Bowers & Wilkins ses desteğiyle gelen OLED937, şahane bir model olarak karşımızda!

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Not: Bu videodaki televizyon inceleme örneği olarak TP Vision Türkiye tarafından temin edilmiştir.

4 taraflı Ambilight

Yeni nesil Ambilight, OLED+ TV izleme deneyimini daha da büyülü bir hale getiriyor. TV’nin etrafındaki her zamankinden daha ayrıntılı ve daha iyi tanımlanmış Ambilight halesi, ekrandaki renklerle mükemmel bir uyum içinde renk değiştirir.

Bowers & Wilkins, Dolby Atmos ile bir araya geliyor.

Şık bir 5.1.2 Bowers & Wilkins ses desteği sunan sistem, yukarı çıkışlı ve surround hoparlörler ile daha da etkileyici bir ses oluşturuyor. İkonik üstte tweeter tasarımı, diyalogların ve vokallerin netliğini koruyor.

P5 AI Çift görütü motoru

Yapay Zeka özellikli ikili işlemci, adeta ekranın içindeymişsiniz gibi hissettiren gerçekçi görüntüler sunmayı amaçlıyor. Derin öğrenme özellikli algoritma, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izlediğiniz fark etmeksizin gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.

IMAX deneyimini evinizde

Philips OLED+ TV, IMAX sinemalarında gösterilmek için yapılmış filmlerin tüm etkisini yaşamanızı saülayan IMA Enhanced sertifikası ile geliyor. Bu da ülkemizde Disney+’ın IMAX Enhanced destekli Marvel yapımlarını sinemada gibi izlemenize olanak veriyor.

120 Hz, G-sync, VRR, Freesync

HDMI 2.1 uyumlu OLED+ TV, 120 Hz oyun deneyimi ve olağanüstü akıcı grafiklerle yeni nesil ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlıyor. İstediğiniz an zıplayın, anında dönün veya araçlarınızı mükemmel şekilde kaydırın. Ambilight oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar.

Tüm HDR formatları burada

Philips 4K UHD OLED TV, HDR10+ ve Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler çok daha gerçekçi görünür. Hareket ise olağanüstü akıcıdır.

Android TV. Google Asistan

İstediğiniz içeriği kolayca bulmak, OLED+ TV ile yapabileceklerinizin yalnızca bir tanesidir. Google Asistan ile doğrudan konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın veya TV’yi Google Asistan uyumlu cihazlar aracılığıyla kontrol edin.

Üstün tasarım. Geleceğe hazır

Neredeyse çerçevesiz ekran ve açılı Bowers & Wilkins ses muhafazası gerçek bir kaliteli görünüm kazandırır. Ses muhafazası Kvadrat hoparlör kumaşına sarılmıştır ve arkadan aydınlatmalı uzaktan kumanda yumuşak, sürdürülebilir kaynaklı Muirhead deri ile üretilmiştir. Ambalajlarımızda ve ek parçalarımızda geri dönüştürülmüş karton ve kağıt kullanılmaktadır.