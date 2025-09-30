Yanmar Turkey, LS Traktör markası için büyük bir roadshow etkinliği düzenliyor. 13-24 Ekim arasında gerçekleşecek etkinlik, Sakarya, Düzce, Çankırı, Yozgat, Sivas, Adana, Kayseri, Konya ve Antalya şehirlerini kapsayacak.

Japon devi Yanmar’ın Türkiye’deki iştiraki Yanmar Turkey, Türkiye pazarına sunduğu LS Traktörler için 13-24 Ekim tarihleri arasında Sakarya, Düzce, Çankırı, Yozgat, Sivas, Adana, Kayseri, Konya ve Antalya’yı kapsayan bir roadshow etkinliği düzenliyor.

“LS Traktör Şehrine Geliyor!” mottosuyla düzenlenecek roadshow kapsamında, markanın zorlu tarla koşullarına uygun yüksek HP’li modellerinden, bahçe ve hobi kullanımına yönelik kompakt modellere kadar geniş ürün gamı tanıtılacak. Çiftçiler; MT7.101, MT5.73, XU6158, XU6168, MT3.40 ve MT3.60 modellerini yakından inceleme, motor gücünü ve teknolojik donanımlarını deneyimleme fırsatı bulacak. Türkiye çapındaki tüm roadshow duraklarında, katılım gösteren çiftçileri çekilişler ve sürpriz hediyeler bekliyor olacak.

Kanbir: “Tüm çiftçilerimizi, LS Traktör’ü deneyimlemeye davet ediyoruz”

“Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilerimizle doğrudan buluşmak için yola çıktık. ‘LS Traktör Şehrine Geliyor!’ roadshow etkinliğimiz kapsamında; yüksek performanslı tarla modellerimizden, bahçe ve hobi kullanımına yönelik kompakt traktörlerimize kadar geniş ürün gamımızı çiftçilerimizin beğenisine sunacağız. 9 şehirdeki çiftçi dostlarımız, traktörlerimizi yakından inceleme fırsatı bulacak; güçlü motorlarımızın performansını ve çevreci Faz 5 teknolojisini deneyimleyecek. LS Traktör farkını yaşamak isteyen tüm çiftçilerimizi etkinliğimize davet ediyoruz.

Roadshowumuzda yalnızca yeni LS müşterilerini değil, emektar LS modellerimizi ve onların sadık kullanıcılarını da ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Etkinlik sırasında eski LS sahibi çiftçilerimizin sorularını yanıtlayacak ve özel takas desteklerimizle ilgili bilgiler vereceğiz. Böylece hem yeni hem de mevcut kullanıcılar, LS Traktör ailesinin ayrıcalıklarından eşit şekilde yararlanabilecek.

Ayrıca roadshow etkinliğine özel fırsatlar da çiftçileri bekliyor: Roadshow esnasında satış anlaşması yapan çiftçilerimizin LS Traktörlerinin ilk bakımı Yanmar Turkey tarafından hediye edilecek.”

Yüksek Verimlilik, Düşük Maliyet, Rakipsiz Performans

LS Traktör, hem bahçe hem de tarla serilerinde yüksek Kore mühendisliği ve kalitesiyle farkını ortaya koyuyor. Kompakt yapısı, düşük yakıt tüketimi, uzun ömürlü motorları ve çevreci Faz 5 teknolojisi sayesinde işletme giderlerini en aza indirirken yüksek verimlilik sağlıyor. Tüm modeller, kompakt tasarımıyla her görevde kolay kullanım imkanı tanıyor.

Geniş ürün gamıyla LS Traktörler, hem profesyonel tarımsal üretim yapan çiftçilere hem de bahçe ve hobi amaçlı kullanıcılarına hitap ediyor. Yüksek beygir gücüne sahip tarla modelleri, dayanıklılığı ve güçlü çekiş kabiliyetiyle büyük ölçekli üretimlerde verimliliği artırırken; kompakt modeller dar alanlarda manevra kabiliyeti, kullanım kolaylığı ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. Çevreci Faz 5 motor teknolojisi, daha düşük emisyon değerleriyle çevreye duyarlı kullanım sağlarken, yakıt tasarrufu ve yüksek performansı bir arada sunuyor. LS Traktörler, kullanıcı dostu ergonomik tasarımı ve konfor odaklı kabin ile uzun çalışma sürelerinde bile çiftçilere rahat ve verimli bir deneyim sağlıyor.