Xiaomi 13 Lite incelemesiyle karşınızdayız. Xiaomi’nin Leica ortaklığıyla çıkan ana serisi Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro ardından Leica detayları olmasa da başarılı bir sonuç üreten Xiaomi 13 Lite’ı Aydoğan aktarıyor.

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Not: Bu videoda yer alan Xiaomi 13 Lite modeli, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinin ilk kullanıldığı telefonlardan biri olan Xiaomi 13 Lite, 12 Lite’a göre farklılıkları ve detaylarını bu videoda görebilirsiniz.

Xiaomi 13 Lite özellikleri;

Boyut: 159,2 x 72,7 x 7,2 mm

Ağırlık: 171 gram

Ekran: 6,55 inç FHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Grafik: Adreno 644

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 GB

Kamera: 50 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 67 Watt