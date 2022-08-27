Microsoft’un Xbox bölümünün başkanı Phil Spencer, Bloomberg ile yaptığı röportajda, Activision’ın satın alınmasının, özellikle PC ve akıllı telefon pazarlarında büyüme stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı.

Spencer, görebileceğiniz bir röportajda, “Bugün neler yapabileceğimizi ve nereye gitmemiz gerektiğini düşündüğümüzde, günümüzün en büyük oyun platformu akıllı telefon. 1,5 milyardan fazla insan mobil cihazlarda oynuyor” dedi.

“Bence Microsoft, ne yazık ki yerel bir platforma sahip olduğumuz bir yer değil. Konsollardan ve PC’den gelen bir oyun şirketi olarak, mobilde başarı elde etmek için çok fazla yeteneğimiz yok. Bu yüzden tartışmalara başladık, en azından dahili olarak, Activision Blizzard ve mobil cihazlarda ve ardından Blizzard ile PC’de hit oluşturma yetenekleri hakkında. İlgimizi çeken iki şey bunlardı.”

Ayrıca bkz: Samsung, Ekim Ayında One UI 5 ile Android 13’ü Piyasaya Sürecek!

Bu anlamda, Activision son zamanlarda 360 milyon aktif oyuncusundan 240 milyondan fazlasının yalnızca King’in (aynı zamanda Microsoft tarafından satın alınacak şirketin bir parçası olan) oyunlarında kayıtlı olduğunu söyledi. Bu veriler bu yıl Nisan ve Haziran ayları arasında kaydedildi.

Bir süre önce ağda Microsoft tarafından Activision Blizzard’ın satın alınmasının Ağustos ayında gerçekleşebileceğine dair raporların ortaya çıktığını hatırlamakta fayda var, ancak şu ana kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.