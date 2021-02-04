Parler uygulamasının CEO’su görevinden alındı!

Sosyal medya platformu Parler, ABD seçimlerinde Donald Trump’ın uygulamayı önermesiyle beraber dikkatleri üzerine toplamıştı. Ancak senato işgalinin ardından uygulamada oluşan büyük yükseliş bir anda tersine döndü. Son olarak kullanıma kapalı durumda olan Parler’in CEO’su John Matze, görevden alındığını duyurdu.

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Her yerden kovulan Parler, CEO’sunu işten çıkardı!

Uygulamanın kurucu ortağı ve CEO’su konumundaki John Matze, LinkedIn’den yaptığı duyuruda görevlerinden alındığını açıkladı. Flaş kararın arkasındaki isim ise Parler’in büyük yatırımcısı olarak gösterilen Rebekah Mercer. Aynı zamanda bir Trump destekçisi olan Mercer’in, görevden alma konusunda yönetim kuruluna baskı yaptığı iddia ediliyor. Ayrıca John Matze, 10 Ocak’tan itibaren şirket avukatları dahil olmak üzere kimseye ulaşamadığını belirtiyor.

Matze’yi adeta kapının önüne koyan süreç, ABD eski başkanı Donald Trump’ın sosyal platformlardan engellenmesiyle başladı. Trump’ın bu süreçte Parler’e geçmesiyle beraber uygulama sadece 2 günde 800 bin yeni kullanıcıya ulaştı. Ancak Capitol eylemlerinin Parler üzerinden organize edildiği iddiaları, uygulamanın bir anda tepetaklak gitmesine neden oldu. Kışkırtıcı bulunan bazı içerikleri kaldırmamakta ısrar eden uygulama, önce Play Store ve App Store marketlerinden kaldırıldı. Daha sonra ise Amazon Web Services, uygulamanın barındırma hizmetini dondurarak Parler’in kapanmasına neden oldu.

Şuan geçici bir barındırma hizmeti bulabilen Parler, yalnızca internet sitesi üzerinden güncel duyuruları paylaşabiliyor. 1 aya yakın süredir kapalı olan uygulamanın ne zaman açılacağı ya da açılıp açılmayacağı ise belirsiz.

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