Haber
Parler uygulamasının CEO’su görevinden alındı!
Sosyal medya platformu Parler, ABD seçimlerinde Donald Trump’ın uygulamayı önermesiyle beraber dikkatleri üzerine toplamıştı. Ancak senato işgalinin ardından uygulamada oluşan büyük yükseliş bir anda tersine döndü. Son olarak kullanıma kapalı durumda olan Parler’in CEO’su John Matze, görevden alındığını duyurdu.
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Her yerden kovulan Parler, CEO’sunu işten çıkardı!
Uygulamanın kurucu ortağı ve CEO’su konumundaki John Matze, LinkedIn’den yaptığı duyuruda görevlerinden alındığını açıkladı. Flaş kararın arkasındaki isim ise Parler’in büyük yatırımcısı olarak gösterilen Rebekah Mercer. Aynı zamanda bir Trump destekçisi olan Mercer’in, görevden alma konusunda yönetim kuruluna baskı yaptığı iddia ediliyor. Ayrıca John Matze, 10 Ocak’tan itibaren şirket avukatları dahil olmak üzere kimseye ulaşamadığını belirtiyor.
Matze’yi adeta kapının önüne koyan süreç, ABD eski başkanı Donald Trump’ın sosyal platformlardan engellenmesiyle başladı. Trump’ın bu süreçte Parler’e geçmesiyle beraber uygulama sadece 2 günde 800 bin yeni kullanıcıya ulaştı. Ancak Capitol eylemlerinin Parler üzerinden organize edildiği iddiaları, uygulamanın bir anda tepetaklak gitmesine neden oldu. Kışkırtıcı bulunan bazı içerikleri kaldırmamakta ısrar eden uygulama, önce Play Store ve App Store marketlerinden kaldırıldı. Daha sonra ise Amazon Web Services, uygulamanın barındırma hizmetini dondurarak Parler’in kapanmasına neden oldu.
Şuan geçici bir barındırma hizmeti bulabilen Parler, yalnızca internet sitesi üzerinden güncel duyuruları paylaşabiliyor. 1 aya yakın süredir kapalı olan uygulamanın ne zaman açılacağı ya da açılıp açılmayacağı ise belirsiz.
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Akıllı Telefonlar
Motorola Ibiza Geekbench üzerinde görüntülendi!
Motorola Ibiza ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon Geekbench platformuna uğradı.
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Motorola Ibiza Snapdragon 480 ile geliyor!
Motorola akıllı telefon dünyasındaki varlığını arttırmaya çalışıyor. Bir dönemin önemli devlerinden biri olan firma, akıllı telefon dünyasında alternatifler oluşturmaya çalışıyor. Ibiza kod adlı bir model geliştiren akıllı telefon üreticisi, giriş seviyesine 5G özelliği sunmaya hazırlanıyor. Geekbench 4’e uğrayan akıllı telefonun test sonuçları ortaya çıktı. Cihaz tekli çekirdek performansında 2466 puan aldı. Ayrıca çoklu çekirdek performansında da 6223 puanı hanesine yazdırdı.
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Bazı teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı telefonun böylelikle giriş seviyesinde 5G özelliği sunacağı kesinleşti. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 480 işlemcisine sahip olacak. Böylelikle Vivo Y31s ve Oppo A93 5G modellerinden sonra bu işlemciyi kullanan yeni bir telefon olacak. 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon Android 11 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak. Her ne kadar cihazın modeli Ibiza olarak geçse de ilerleyen günlerde firmanın isim değişikliğine gitmesi muhtemel. Ayrıca cihazın ilerleyen günlerde daha fazla teknik özellikle gündeme geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte ilerleyen günlerde de giriş seviyesindeki 5G‘li akıllı telefon sayısının artabileceği konuşuluyor. Bakalım hangi firmalar bu rekabette yerini alacak bekleyip göreceğiz.
Donanım
Çinli yarı iletken üreticisi SMIC, 2020 4. Çeyrek sonuçlarıyla dikkat çekiyor
SMIC, Donald Trump’ın Çinli firmalara karşı aldığı ekonomik kararlardan en çok etkilenen firmalardan biriydi. Buna rağmen firma 4.çeyrek bazında 2019‘a göre gelirini arttırmayı başardı. SMIC, 2020 yılı 4. Çeyrek sonuçlarını açıkladı. Firmanın 4. çeyrekteki geliri 981.1 milyon dolar (2019’un 4. çeyreğinde 839,4 milyon dolardı) oldu. 3. çeyrekte ise 1,08 milyar dolar gelir elde etmişlerdi. Buna ek olarak SMIC’in 2020 4.çeyrek brüt karı 176,8 milyon dolar (2019’un 4.çeyreğinde 199,4 milyon dolardı), 3. Çeyrek brüt karı ise 262 milyon dolar oldu. 2021 yılında firmanın çeyrek bazında gelirinin %7 ile %9 arasında artması beklentisi var. Brüt kar marjının ise %17 ile %19 arasında artması bekleniyor.
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SMIC eş CEO’ları ve Finans Direktörü açıklamalar yaptı
SMIC eş CEO’ları Dr. Haijun Zhao ve Dr. Liang Mong Song yaptıkları açıklamada şunları söylediler: “Şu anda endüstrinin üretim kapasitesi kısıtlı. FinFET dışı süreçlere olan talep hala güçlü ve FinFET dışı için kapasitemiz tam olarak yüklenmeye devam edecek. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için şirketimiz sermaye harcamalarının bu yıl 4,3 milyar dolar olmasını beklemektedir. Ayrıca bu harcamaların çoğunluğunu FinFET dışı kapasite artırımı oluşturuyor. Aylık FinFET dışı kapasiteyi 12 inç için 10.000 artırdık ve bu yıl 8 inç için 45.000‘den az olmayacak şekilde artırıyoruz.”
SMIC Finans Direktörü Dr. Gao Yonggang açıklamaları ise şöyle: “Şirketin 2020‘nin dördüncü çeyreğinde geliri 981 milyon dolar ve brüt kar marjı %18 oldu. Birkaç yıldır yıllık finansal metriklerimiz rekor seviyelerde gerçekleşti. Buna ek olarak yıllık gelir 3,90 milyar dolar oldu. % 25,4‘lük bir büyüme elde ettik. Brüt kar %43,3 artışla 921 milyon dolar, şirkete atfedilen kar ise %204,9 artışla 716 milyon dolar olarak gerçekleşti.”
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Genel
BKM, temassız kart kullanımının 2,5 kat arttığını söyledi
BKM (Bankalararası Kart Merkezi), geçtiğimiz yıla ait kart kullanımının verilerini açıkladı. Pandemi sürecinde temassız kart kullanımı bir önceki yıla oranla 2,5 kat arttı. Ayrıca bu dönemde temassız kart dolandırıcılığı da giderek yaygınlaşmaya başladı.
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BKM, Türkiye’de kartlı ödemelerde 2020 yılında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 2020 yılı dünyada ve Türkiye’de koronavirüs salgını gerek ekonomik faaliyetler gerekse de tüketici davranışları üzerinde olağanüstü etkilerini gördüğümüz bir yıl oldu.
Tüketici davranışlarındaki değişimin en belirgin yaşandığı alanlardan biri de ödemeler sektörüydü. BKM verilerine göre, 2020’de Türkiye’de temassız ödemeler ve internetten kartlı ödemeler çok daha fazla tercih edilir hale geldi toplam kartlı ödeme tutarı da yüzde 17 büyüyerek 1,15 trilyon TL oldu.
En fazla kartlı ödeme artışı elektronik eşya ve market-gıda sektörlerinde görüldü. 2020 yılında internetten kartlı ödeme tutarı yüzde 37’lik büyüme ile 260 milyar TL’ye ulaşırken, temassız ödemeler de bir önceki seneye göre 2,5 kat arttı.
Banka kartlarının ödemelerde kullanımı hızla yaygınlaşmaya devam etti. Ayrıca 2020’de banka kartları ile yapılan ödemelerin toplam kartlı ödeme adedi içindeki payı yüzde 36’ya ulaştı bir başka deyişle her 5 kartlı ödemeden 2’si banka kartıyla gerçekleşti.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, tüketicilere uyarılarda bulunarak temassız kartla dolandırıcılığın nasıl yapıldığını anlattı.
Doç. Dr. Ali Murat Kırık; “Siber dolandırıcı, post cihazıyla insanların kalabalık olduğu yerlerde çantasından veya cebinden, kişiye herhangi bir şekilde temas etmeden para çekme işlemi yapabiliyor. Çünkü 5 ile 10 cm arasında bu temassız kartlar ve post cihazları birbirleriyle iletişim kurabiliyor” dedi.
BKM, kart ödemelerindeki “en”leri açıkladı
Son olarak BKM, 2020’de kartlı ödemelerin “en”lerini de açıkladı. Geçtiğimiz yılın ödemeler ekosistemine dair “en”leri şöyle:
- En fazla kartlı ödeme adedi 27 milyon işlemle 30 Temmuz Kurban Bayramı Arife Günü’nde gerçekleşti.
- 2020 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı; 5,5 milyar TL ile 31 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için gerçekleşti.
- İnternetten en fazla kartlı ödeme 1,9 milyar TL ile Muhteşem Cuma olan 27 Kasım’da gerçekleşti.
- 31 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için; 6 milyon kartla yapılan 11 milyon işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı.
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Motorola Ibiza Geekbench üzerinde görüntülendi!
Parler uygulamasının CEO’su görevinden alındı!
Çinli yarı iletken üreticisi SMIC, 2020 4. Çeyrek sonuçlarıyla dikkat çekiyor
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