Genel
BKM, temassız kart kullanımının 2,5 kat arttığını söyledi
BKM (Bankalararası Kart Merkezi), geçtiğimiz yıla ait kart kullanımının verilerini açıkladı. Pandemi sürecinde temassız kart kullanımı bir önceki yıla oranla 2,5 kat arttı. Ayrıca bu dönemde temassız kart dolandırıcılığı da giderek yaygınlaşmaya başladı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: FAST Sisteminde üst limit 1000 TL’ye yükseldi
BKM, Türkiye’de kartlı ödemelerde 2020 yılında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 2020 yılı dünyada ve Türkiye’de koronavirüs salgını gerek ekonomik faaliyetler gerekse de tüketici davranışları üzerinde olağanüstü etkilerini gördüğümüz bir yıl oldu.
Tüketici davranışlarındaki değişimin en belirgin yaşandığı alanlardan biri de ödemeler sektörüydü. BKM verilerine göre, 2020’de Türkiye’de temassız ödemeler ve internetten kartlı ödemeler çok daha fazla tercih edilir hale geldi toplam kartlı ödeme tutarı da yüzde 17 büyüyerek 1,15 trilyon TL oldu.
En fazla kartlı ödeme artışı elektronik eşya ve market-gıda sektörlerinde görüldü. 2020 yılında internetten kartlı ödeme tutarı yüzde 37’lik büyüme ile 260 milyar TL’ye ulaşırken, temassız ödemeler de bir önceki seneye göre 2,5 kat arttı.
Banka kartlarının ödemelerde kullanımı hızla yaygınlaşmaya devam etti. Ayrıca 2020’de banka kartları ile yapılan ödemelerin toplam kartlı ödeme adedi içindeki payı yüzde 36’ya ulaştı bir başka deyişle her 5 kartlı ödemeden 2’si banka kartıyla gerçekleşti.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, tüketicilere uyarılarda bulunarak temassız kartla dolandırıcılığın nasıl yapıldığını anlattı.
Doç. Dr. Ali Murat Kırık; “Siber dolandırıcı, post cihazıyla insanların kalabalık olduğu yerlerde çantasından veya cebinden, kişiye herhangi bir şekilde temas etmeden para çekme işlemi yapabiliyor. Çünkü 5 ile 10 cm arasında bu temassız kartlar ve post cihazları birbirleriyle iletişim kurabiliyor” dedi.
BKM, kart ödemelerindeki “en”leri açıkladı
Son olarak BKM, 2020’de kartlı ödemelerin “en”lerini de açıkladı. Geçtiğimiz yılın ödemeler ekosistemine dair “en”leri şöyle:
- En fazla kartlı ödeme adedi 27 milyon işlemle 30 Temmuz Kurban Bayramı Arife Günü’nde gerçekleşti.
- 2020 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı; 5,5 milyar TL ile 31 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için gerçekleşti.
- İnternetten en fazla kartlı ödeme 1,9 milyar TL ile Muhteşem Cuma olan 27 Kasım’da gerçekleşti.
- 31 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için; 6 milyon kartla yapılan 11 milyon işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Motorola Ibiza Geekbench üzerinde görüntülendi!
Motorola Ibiza ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon Geekbench platformuna uğradı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Microsoft Authenticator’un beta sürümüne, Google Chrome’daki şifreleri aktarma özelliği geldi
Motorola Ibiza Snapdragon 480 ile geliyor!
Motorola akıllı telefon dünyasındaki varlığını arttırmaya çalışıyor. Bir dönemin önemli devlerinden biri olan firma, akıllı telefon dünyasında alternatifler oluşturmaya çalışıyor. Ibiza kod adlı bir model geliştiren akıllı telefon üreticisi, giriş seviyesine 5G özelliği sunmaya hazırlanıyor. Geekbench 4’e uğrayan akıllı telefonun test sonuçları ortaya çıktı. Cihaz tekli çekirdek performansında 2466 puan aldı. Ayrıca çoklu çekirdek performansında da 6223 puanı hanesine yazdırdı.
Fiyat performans açısından sizleri yarı yolda bırakmayacak akıllı telefonlara, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Bazı teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı telefonun böylelikle giriş seviyesinde 5G özelliği sunacağı kesinleşti. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 480 işlemcisine sahip olacak. Böylelikle Vivo Y31s ve Oppo A93 5G modellerinden sonra bu işlemciyi kullanan yeni bir telefon olacak. 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon Android 11 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak. Her ne kadar cihazın modeli Ibiza olarak geçse de ilerleyen günlerde firmanın isim değişikliğine gitmesi muhtemel. Ayrıca cihazın ilerleyen günlerde daha fazla teknik özellikle gündeme geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte ilerleyen günlerde de giriş seviyesindeki 5G‘li akıllı telefon sayısının artabileceği konuşuluyor. Bakalım hangi firmalar bu rekabette yerini alacak bekleyip göreceğiz.
Genel
Clubhouse uygulamasının değeri 1 milyar dolara ulaştı
Son günlerde adından oldukça bahsettiren ses temelli sosyal ağ Clubhouse, Türkiye dahil birçok ülkede hızla büyüyor. Kısa süre içinde büyük miktarda yatırım alan uygulamanın piyasa değeri de 1 milyar dolara ulaştı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: GameStop hisseleri neden olay oldu? Sizler için açıkladık
Clubhouse; bir kullanıcı profili oluşturarak, çeşitli konularda odalara katılabileceğiniz, burada konuşma yapabileceğiniz ve kendi odalarınızı kurabileceğiniz bir sosyal medya uygulamasıdır. Kısa sürede ve çok hızlı bir şekilde hayatımıza giren uygulama; Instagram, Twitter gibi yazılı, görsel akışlar yerine konuşarak veya dinleyerek etkileşimin gerçekleştiği bir ortam. Böylece yazılı ve görsel bilgi kirlilik de ortadan kalkıyor.
Sadece iPhone kullanıcılarının davetiye ile girebildiği sesli sohbet uygulaması Clubhouse, kuruluşu üzerinden bir sene geçmemesine rağmen 2 milyon kullanıcısının da etkisiyle 1 milyar dolarlık değere ulaştı. Uygulamanın gördüğü ilgi; Covid-19 salgınının küresel çapta sosyal iletişimi sınırlamasına ve “sohbet sıcaklığı” sunabilecek bir alternatif olmasına bağlanıyor.
Clubhouse’ta, pek çok daldan uzmanlar, politikacılar ve ünlülerin de dahil olduğu çeşitli konulardaki sohbet odaları var. Sadece sesli olması ve kaydedilememesi sebebiyle sohbet odalarında tartışılan konular, oda kapatıldıktan sonra siliniyor.
Uygulamada müzik, sinema, kültür, teknoloji ve güzellik gibi konuların konuşulduğu pek çok sohbet odası var. Ayrıca her kullanıcıya bir kişiyi davet etme hakkı veriliyor. Ancak uygulamayı kullanma sıklığına bağlı olarak bu sayı zaman içinde dörde kadar çıkabiliyor.
Sonuç olarak Clubhouse’un son günlerde hızla değer kazanması sebebiyle yatımcıların da odağında. Yapılan son fonlama turunda Clubhouse, 100 milyon dolar gelir elde etti. Ayrıca uygulama ileriye dönük planları arasında halka arzın da bulunduğu belirtildi. Uygulama; bağış, bilet satışı ve abonelik sistemleri ile gelir elde etmek istiyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Valve Steam Controller sebebiyle Corsair’e 4 milyon dolar ödeyecek
Valve, Steam Controller tasarımı ve üretimi esnasında yaptığı telif ihlali nedeniyle Corsair’e 4 milyon dolarlık tazminat ödeyecek.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun oyun konsollarına, özellikle Hepsiburada üzerinden göz atmak için tıklayınız.
Valve, dünyadaki en büyük online oyun satış platformunun sahibi. Şirket, Steam sayesinde yıllardır doğru düzgün oyun geliştirmemesine rağmen oldukça yüksek gelirler elde ediyor. Tabi bu durum şirketin yeni şeyler denemesine engel değil. ABD’li şirket, zaman zaman tüketicilere sunduğu yeni ürünlerle bazı denemeler yapıyor. Ancak Valve, henüz bu ürünlerden pek bir başarı elde etmiş değil. Örneğin şirket geçmişte temelde bir bilgisayar olan Linux’un özelleştirilmiş bir versiyonunu çalıştıran bir “konsol” çıkarmıştı. Benzer bir şekilde yine bir süre önce Valve, Steam Controller adındaki kablosuz oyun kumandasını da tanıttı. Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan Steam Controller, Şirketin başına adeta bela oldu. Başlangıç olarak satışları oldukça kötü olan ve işin sonunda stok eritmek için 5 dolara satılan kumanda, yeni sorunlar çıkardı. Valve, Corsair’e kaybettiği bir dava sonucunda 4 milyon dolar ödeyecek.
Valve Steam Controller sebebiyle 4 milyon dolar ödeyecek
ABD’li oyun şirketi özellikle ilginç bir dava ile gündemde. Valve, Steam Controller ile ilk piyasaya çıktığında ciddi bir hata yaptığı keşfedildi. Şirketin kablosuz kontrolcüyü geliştirdiği esnada, bir başka şirkete ait olan bir patenti ihlal ettiği ortaya çıktı. Bu konu hakkında Valve’ı uyaran şirket, Valve satışları durdurmayınca soluğu mahkemede aldı. Henüz dava sonuçlanmadan Corsair’e satılan şirketin bıraktığı yerden davaya Corsair devam etti. Konuyu bugün sonuca bağlayan Washington Bölge Mahkemesi, Valve’ın 4 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. İşin ilginç tarafı ise bu davanın ve tazminatın oldukça kolay bir şekilde kaçınılabilir olması. Davayı açan söz konusu şirketi geliştirdikleri teknolojileri hali hazırda Microsoft gibi firmalara kiralıyor. Valve’ın süreçte tek yapması gereken söz konusu firma ile anlaşmaktı. Ancak oyun geliştiricisi, bunu yerine zor yolu seçti ve kaybetti. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Göz atmak isteyebilirsiniz: Epic Games, iki oyunu birden ücretsiz yaptı
Forumdan Son Mesajlar
-
-
-
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 2 hafta önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 2 hafta önce
Motorola Ibiza Geekbench üzerinde görüntülendi!
Parler uygulamasının CEO’su görevinden alındı!
Çinli yarı iletken üreticisi SMIC, 2020 4. Çeyrek sonuçlarıyla dikkat çekiyor
BKM, temassız kart kullanımının 2,5 kat arttığını söyledi
Clubhouse uygulamasının değeri 1 milyar dolara ulaştı
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.