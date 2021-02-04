BKM, temassız kart kullanımının 2,5 kat arttığını söyledi

BKM (Bankalararası Kart Merkezi), geçtiğimiz yıla ait kart kullanımının verilerini açıkladı. Pandemi sürecinde temassız kart kullanımı bir önceki yıla oranla 2,5 kat arttı. Ayrıca bu dönemde temassız kart dolandırıcılığı da giderek yaygınlaşmaya başladı.

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BKM, Türkiye’de kartlı ödemelerde 2020 yılında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 2020 yılı dünyada ve Türkiye’de koronavirüs salgını gerek ekonomik faaliyetler gerekse de tüketici davranışları üzerinde olağanüstü etkilerini gördüğümüz bir yıl oldu.

Tüketici davranışlarındaki değişimin en belirgin yaşandığı alanlardan biri de ödemeler sektörüydü. BKM verilerine göre, 2020’de Türkiye’de temassız ödemeler ve internetten kartlı ödemeler çok daha fazla tercih edilir hale geldi toplam kartlı ödeme tutarı da yüzde 17 büyüyerek 1,15 trilyon TL oldu.

En fazla kartlı ödeme artışı elektronik eşya ve market-gıda sektörlerinde görüldü. 2020 yılında internetten kartlı ödeme tutarı yüzde 37’lik büyüme ile 260 milyar TL’ye ulaşırken, temassız ödemeler de bir önceki seneye göre 2,5 kat arttı.

Banka kartlarının ödemelerde kullanımı hızla yaygınlaşmaya devam etti. Ayrıca 2020’de banka kartları ile yapılan ödemelerin toplam kartlı ödeme adedi içindeki payı yüzde 36’ya ulaştı bir başka deyişle her 5 kartlı ödemeden 2’si banka kartıyla gerçekleşti.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, tüketicilere uyarılarda bulunarak temassız kartla dolandırıcılığın nasıl yapıldığını anlattı.

Doç. Dr. Ali Murat Kırık; “Siber dolandırıcı, post cihazıyla insanların kalabalık olduğu yerlerde çantasından veya cebinden, kişiye herhangi bir şekilde temas etmeden para çekme işlemi yapabiliyor. Çünkü 5 ile 10 cm arasında bu temassız kartlar ve post cihazları birbirleriyle iletişim kurabiliyor” dedi.

BKM, kart ödemelerindeki “en”leri açıkladı

Son olarak BKM, 2020’de kartlı ödemelerin “en”lerini de açıkladı. Geçtiğimiz yılın ödemeler ekosistemine dair “en”leri şöyle:

En fazla kartlı ödeme adedi 27 milyon işlemle 30 Temmuz Kurban Bayramı Arife Günü’nde gerçekleşti.

işlemle Arife Günü’nde gerçekleşti. 2020 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı; 5,5 milyar TL ile 31 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için gerçekleşti.

alışverişleri için gerçekleşti. İnternetten en fazla kartlı ödeme 1,9 milyar TL ile Muhteşem Cuma olan 27 Kasım’da gerçekleşti.

olan 27 Kasım’da gerçekleşti. 31 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için; 6 milyon kartla yapılan 11 milyon işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı.

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