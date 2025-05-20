Samsung‘un yeni arayüzü One UI 8.5, nihayet ilk kez bir test ekranında ortaya çıktı. Henüz resmi olarak duyurulmamış olan bu sürüm, çağrı ekranı ve kişi bilgileriyle ilgili dikkat çekici yeni işlevler barındırıyor. Peki One UI 8.5 kullanıcıya neler sunacak?

One UI 8.5 özellikleri neler olacak?

Ortaya çıkan test ekranı, Samsung’un yeni sürümde özellikle arama ekranına odaklandığını gösteriyor. “Call Test” başlıklı bu gizli menüde, hem One UI 8.0 hem de One UI 8.5 bölümleri ayrı ayrı listelenmiş durumda.

Yeni sürümde sunulması beklenen özellikler şöyle:

Screen Call (Global): Gelen çağrılar sırasında aramayı filtreleme veya ekran üzerinden ön izleme imkanı tanıyacak. Google’ın Pixel cihazlarındaki Call Screen özelliğine benzer şekilde çalışması bekleniyor.

Gelen çağrılar sırasında aramayı filtreleme veya ekran üzerinden ön izleme imkanı tanıyacak. Google’ın Pixel cihazlarındaki Call Screen özelliğine benzer şekilde çalışması bekleniyor. Doğum Günü Bilgisi: Kişilerinizle bağlantılı doğum günleri, gelen çağrı sırasında ekranda görünecek. Böylece kişilerle kurulan iletişim daha kişisel hale getirilebilecek.

Test ekranında görülen diğer özellikler

Aynı menüde One UI 8.0 kısmında da aktif olmayan ancak test edilen bazı işlevler bulunuyor:

ScamGuard (Kore pazarı için dolandırıcılık koruması)

Voicemail (yalnızca kayıt alma)

Call Caption (arama sırasında altyazı desteği)

6 ve 8 düğmeli çağrı ekranı düzenleri

Samsung’un bu özellikleri, arama deneyimini daha sezgisel ve fonksiyonel hale getirmeye yönelik attığı adımlar olarak yorumlanıyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy AI resimden video oluşturma özelliği geliyor!

Özellikle doğrudan kişisel bilgilerle çağrı ekranının zenginleştirilmesi, kullanıcı tarafında pratiklik sağlayabilir. Samsung yeni güncellemesi ile kullanıcılara yine zengin bir deneyim sunacak gibi.