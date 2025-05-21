Galaxy S23 Mayıs güncellemesi kullanıcılarla buluştu. Samsung, amiral gemisi modellerinden Samsung S23 serisi için Mayıs 2025 güvenlik yaması içeren yeni bir sistem güncellemesini Güney Kore’de kullanıma sundu.

Galaxy S23 Mayıs 2025 güncellemesi neler sunuyor?

Güvenlik odaklı Galaxy S23 Mayıs 2025 güncellemesi, Android işletim sistemindeki kritik açıkların giderilmesine yönelik çeşitli düzeltmeler içeriyor. Samsung’un aylık güvenlik takvimine uygun olarak gelen bu yama, sistem kararlılığını artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için önemli bir adım niteliği taşıyor.

Ben bir S25 kullanıcısı olarak, Avrupa’da güncellemeyi aldığımda, arayüzde ufak bazı değişimler farkettim. Galaxy S23 serisinde de bu değişiklikleri bekliyorum. S23 Ultra cihazım için güncelleme yayınlandığında okurlarımızı bilgilendireceğim.

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Güncelleme detayları şu şekilde:

Bölge: Güney Kore

Güney Kore Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2025

20 Mayıs 2025 Yapı numarası: S918NKSS6DYE1 / S918NOKR6DYE1 / S918NKSS6DYE1

S918NKSS6DYE1 / S918NOKR6DYE1 / S918NKSS6DYE1 İçerik: Mayıs 2025 güvenlik yaması

Galaxy S23 kullanıcılarının cihazlarını güncelleyerek hem sistem stabilitesini artırmaları hem de yeni güvenlik açıklarından korunmaları tavsiye ediliyor.

S23 güncelleme nasıl yapılır?

S23 Mayıs 2025 güncellemesi Ayarlar > Yazılım Güncellemesi bölümünden manuel olarak da kontrol edilebiliyor. Türkiye’de güncellemenin önümüzdeki haftalarda yayınlanmasını bekliyoruz. Haziran başı gibi güncelleme ülkemize ulaşacaktır.

Siz Galaxy S23’ünüzde bu güncellemeyi aldınız mı? Yeni özellikleri fark ettiniz mi? Yorumlar kısmında görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!