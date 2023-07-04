Twitter, son sorunları çözmek için TweetDeck’in yeni bir sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurdu. Şirket daha önce Haziran 2022’de Mac uygulamasını kapatmıştı ancak TweetDeck için yeni bir web uygulamasını belirli bölgelerde test etmekten bahsetmişti. Twitter’ın CEO’su Elon Musk tarafından uygulanan değişikliklerin bir parçası olarak TweetDeck, erişim için Twitter Blue aboneliği gerektirecek olan 30 gün içinde Yalnızca Doğrulanmış işlevine sahip olacak.

Musk ayrıca, tweet’leri görüntülemek için kullanıcı oturumu açma zorunluluğu ve doğrulanmamış hesaplar için günlük tweet sayısını sınırlama gibi başka önemli değişiklikler de yaptı. Yeni TweetDeck resmi olarak kullanıma sunulmuş olsa da, uygulama içinde hâlâ “TweetDeck Önizleme” olarak anılıyor. Twitter, kaydedilen aramaların, listelerin ve sütunların anında aktarımıyla sorunsuz bir geçiş sağlıyor.

Twitter, TweetDeck’in eski sürümünün kullanımdan kaldırılacağını resmi olarak açıklamasa da, bir Twitter çalışanı, herkesin önizleme sürümüne geçeceğini belirterek değişikliğin kalıcı olacağına dair ipucu verdi. Twitter Destek’e göre, TweetDeck yakında Twitter Blue abonelerine özel olacak. 30 günlük bir sürenin ardından TweetDeck’e erişebilmek için kullanıcıların doğrulanması gerekir.

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Bu değişikliğin kesin zamanlaması, Ağustos ayının başında tüm kullanıcılara mı uygulanacağı yoksa kullanıcıların abone olmaları istenmeden önce yeni TweetDeck için 30 günlük bir deneme süresine sahip olup olmayacağı belirsiz.