Instagram’un Threads adlı Twitter rakibi üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki günlerde veya haftalarda piyasaya sürmeye hazır olduğu görülüyor. Instagram Threads uygulaması, Apple’ın iOS’in uygulama mağazası olan App Store’da ön siparişe açılmış durumda.

Lansman tarihi henüz açıklanmamış olsa da, App Store’daki listeleme, uygulamanın yaklaşık 6 Temmuz’da başlatılabileceğini gösteriyor. Instagram Threads’in, merkezi olmayan sosyal medya protokolü ActivityPub ile entegre olacağı belirtiliyor. Bu da farklı toplulukların bir araya gelerek çeşitli konuları tartışabileceği anlamına geliyor.

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Uygulamanın resmi açıklaması, Threads’in ilgilendiğiniz konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışmak için bir topluluk platformu olduğunu vurguluyor. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucularını takip edebilir, aynı ilgi alanlarına sahip diğer kişilerle doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı paylaşmak için kendi takipçi kitlenizi oluşturabilirsiniz.

Twitter, özellikle Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra bir dizi sorunla karşı karşıya kalmıştır. İçerik moderasyon politikaları ve teknik sorunlar gibi konularda tartışmalar yaşandı. Bu nedenle, Instagram’un bu dönemde rakip bir ürünü piyasaya sürmesi için uygun bir zaman olarak görünüyor. Ancak, uygulamanın kullanıcıların paylaşımlarını daha yavaş bir şekilde sunma seçeneği olup olmadığı hakkında henüz net bir bilgi yok. 6 Temmuz’dan itibaren uygulamayı indirmek mümkün olacak olsa da, herkesin platformda paylaşımda bulunabilmesi için belirli bir süre beklemesi gerekebilir.