Türkiye’nin en popüler dijital finans platformlarından biri olan Papara, son haftalarda ciddi iddialarla sarsılıyor. Peki gerçekten ne oluyor? Papara yöneticilerine yöneltilen suçlamalar ne anlama geliyor, kullanıcıları neler bekliyor? Dijital ödeme dünyasında güven sarsılırken, bu olay Türkiye’deki finans teknolojisi sektörünü nasıl etkileyebilir?

Papara yöneticilerine 28 yıla kadar hapis isteniyor!

Papara hakkındaki iddianamede, şirketin sahibi Ahmed Karslı dahil beş yönetici için 14 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, bu isimleri “yasadışı bahis, suç örgütü kurma ve kara para aklama” suçlarıyla itham ediyor. Olayın merkezinde yer alan şirketin, iddiaya göre yasa dışı bahis siteleriyle “gizli entegrasyon” içinde olduğu belirtiliyor.

Yani sistemin doğrudan bu sitelerle para transferi yapabilecek şekilde kurgulandığı öne sürülüyor. Soruşturmanın geçmişine bakıldığında, 27 Mayıs tarihinde düzenlenen operasyonlarda Papara dahil 10 şirkete kayyım atanmıştı. Şirketin kurucusu Karslı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, 11 kişi tutuklanmıştı. Savcılık ayrıca Karslı’ya 50 milyon TL idari para cezası verilmesini de talep etti.

İddianamede, şirket üzerinden iki yıl içinde 12 milyar TL’nin yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla aktarıldığı ileri sürülüyor. Belgelerde ayrıca Karslı’nın yakın çevresine yaptığı para transferleri de detaylandırıldı: eşi, annesi ve kardeşine toplam 120 milyon TL, ortağı Ertuğrul D.’ye 450 milyon TL, bir diğer isim olan Asuman Ş.’ye ise 27 milyon TL gönderdiği iddia ediliyor. Savcılığa göre bu paralar “sistematik bir kara para aklama zinciri” oluşturuyor.

Karslı ise ifadesinde kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerinde para göndermiş olabileceğini kabul ederken, bunun kendi kontrolünde olmadığını savundu. “Papara bir banka değil, kullanıcılar sistemi kendi hesapları gibi kullanabiliyor” diyen Karslı, şirketin teknik olarak bu işlemleri engellemesinin mümkün olmadığını belirtti. Ancak savcılık, şirketin denetim eksikliğini “bilinçli bir zemin hazırlığı” olarak değerlendiriyor.

Türkiye finans ekosisteminde yenilikçi yapısıyla öne çıkan şirket, bu gelişmelerin ardından dijital ödeme alanında güven tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle genç kullanıcılar arasında yaygın olan uygulamanın geleceği merak konusu. Uzmanlar, bu sürecin yalnızca Papara için değil, Türkiye’deki tüm elektronik para kuruluşları için de “yeni bir dönüm noktası” olabileceğini düşünüyor.

Bu olayın dijital ekonomi üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak şirketin yaşadığı bu sarsıntı, Türkiye’de dijital ödeme sistemlerinin geleceği açısından önemli bir uyarı niteliğinde. Kullanıcı güveni, bu tür krizlerin ardından her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Papara hakkındaki iddialar sizce dijital finans dünyasında kalıcı bir güven kaybına yol açar mı?