OpenAI, ChatGPT tarafında iPhone kullanan kurumsal ve okul kullanıcıları için ayrı bir iOS uygulaması yayınladı. ChatGPT for Intune adıyla gelen bu sürüm, Microsoft Intune zorunluluğu olan şirket ve eğitim kurumlarına hitap ediyor; peki normal ChatGPT uygulamasından farkı ne?

ChatGPT Enterprise için hazırlanan ayrı iOS uygulaması

ChatGPT Enterprise odağındaki yeni uygulama, OpenAI’ın ifadesiyle şirketin son gelişmelerini içeriyor ve Microsoft Intune gerektiren kullanıcılar için tasarlanmış durumda. Bu noktada önemli ayrım şu: uygulama genel t

OpenAI, ChatGPT for Intune uygulamasının ücretsiz olduğunu, cihazlar arasında geçmişi senkronize ettiğini ve görüntü oluşturma özelliğini de içerdiğini söylüyor. Yani kullanıcı aynı hesabı iPhone, başka bir telefon ya da masaüstü üzerinden kullandığında sohbet geçmişine erişebiliyor.

Şirketin öne çıkardığı kullanım senaryoları da oldukça net. Uygulama; metin yazma, e-posta ve mesaj taslağı hazırlama, not ve belgeleri özetleme, dosya ve fotoğraf yükleyip içerik çıkarma, fikir üretme ve adım adım açıklama alma gibi işlerde kullanılabiliyor.

ChatGPT for Intune hangi özelliklerle geliyor?

Metin açıklamasından görsel oluşturma veya mevcut görselleri komutla dönüştürme

Gerçek zamanlı sohbet ve eller serbest kullanım için Advanced Voice Mode

Fotoğraf ve dosya yükleyerek özet çıkarma, önemli ayrıntıları bulma ve soruları yanıtlama

E-posta, mesaj, brifing ve benzeri yazıları taslak haline getirme

Not, doküman ve araştırmaları özetleme

Proje ve toplantılar için fikir üretme, plan çıkarma ve sonraki adımları organize etme

Günlük iş görevleri ve genel sorular için hızlı yanıt alma

Burada asıl dikkat çeken nokta, uygulamanın iş yeri politikalarına uyumlu ayrı bir paket olarak sunulması. Microsoft Intune, kurumların mobil cihaz ve uygulama yönetiminde sık kullandığı bir sistem olduğu için, bazı çalışanlar standart uygulamayı değil doğrudan bu sürümü kullanmak zorunda kalabiliyor.

OpenAI’ın bir sonraki adımda iPhone’a Codex for Mac kontrolüne benzer bir özellik getirmesi de bekleniyor. Şirketin bu hamlesi gerçekleşirse, iPhone tarafında ChatGPT ekosistemi biraz daha iş odaklı bir yapıya kavuşabilir; ancak bunun için resmi duyuruyu beklemek gerekiyor.

