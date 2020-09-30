Oyuncu monitörlerinde, panel tipleri ve panel özellikleri neler

Birçok kullanıcı, monitör satın alma sürecinde teknik detaylar arasında boğularak kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Eğer siz de bu kullanıcılardan biriyseniz; bu yazımızda monitörler ve panel tipleri ile ilgili kafa karışıklığınızı gidermeye çalışacağız.

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Monitör satın alırken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken ilk detay: “Panel Türü”

Günümüz monitörlerinde TN, VA ve IPS olmak üzere 3 ana panel türü mevcut. Satın alacağınız monitörün panel tipinin, kullanım beklentilerinizle örtüşmesi çok önemli. Bu yüzden bu 3 panelin de avantajlarını ve dezavantajlarını bilmeniz gerekiyor. Gelin ilk olarak TN panellerle başlayalım.

TN panel tipi

Düşük gecikme sürelerinin önemli olduğu alanlarda kullanılan TN paneller, yüksek ekran yenileme hızlarını da destekleyebiliyor. Özellikle e-sporcular tarafından tercih edilen TN paneller, oyunculuk anlamında birçok avantaja sahip olsa da; iş günlük kullanıma gelince bazı dezavantajları mevcut. Renk doygunluğu anlamında rakiplerinin bir nebze de olsa gerisinde kalan TN paneller, aynı zamanda monitöre olan görüş açınızı değiştirdiğiniz zaman görüntüde bozulmalar fark etmenize neden oluyor. Eğer sıklıkla oyun oynayan ama renk doygunluğunun önem kazandığı içerikleri daha az tüketen birisiyseniz, tercihinizi TN panellerden yana kullanabilirsiniz.

Eğer TN panele sahip bir monitör satın almak istiyorsanız, bizim de daha önce inceleme fırsatı yakaladığımız; ve bizden “Editörün Seçimi” ve “Üstün Performans” etiketi almayı başaran Asus TUF Gaming VG27BQ modeline göz atmanızı önerebiliriz. Bu modelde, Asus, Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB SYNC) teknolojisi ve 0,4 ms tepki süresi (MPRT) ile G-SYNC uyumluluğunu birlikte sunarak; gölgelenme ve yırtılma etkilerini ortadan kaldırabiliyor; böylece VG27BQ, yüksek kare hızlarında net oyun görüntüleri sunmayı başarabiliyor. 27 inç WQHD (2560 x 1440) HDR ekrana sahip olan VG27BQ, 165 Hz (hız aşırtma) yenileme hızına ve koşullara bağlı olarak 0,4 ms tepki süresine sahip.

VA panel tipi

Gelelim VA panellere, bu panel tipinde canlı ve doygun renklerle, görsel bir şölen yaşamanız mümkün. Ayrıca değişen görüş açılarında da, görüntüde ve renklerde bozulmalarla karşılaşmıyorsunuz. Fakat tahmin edebileceğiniz üzere VA paneller, TN panellerin aksine daha yüksek tepkime sürelerine sahip. Bu durumda da, VA paneller her ne kadar görsel anlamda tatmin edici olsa da; e-sporcular ve rekabetçi düzeyde oyun oynayan kullanıcılar için TN paneller kadar popüler değil. Fakat günümüzde, VA paneller için de tepki ve gecikme sürelerinin çok düşük rakamlara inmeyi başardığını da belirtmeden geçmeyelim.

Yine bu noktada, VA panel tipine sahip bir monitör tercihi yapmadan önce, Asus’un TUF Gaming VG27VQ modelini mutlaka gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz. 27 inç boyutlu ve Full HD (1920 x 1080) çözünürlüğe sahip VG27VQ, 165 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ayrıca bağlantı noktasında DisplayPort1.2, HDMI (v2.0), Dual-Link DVI, Audio line-in, ve kulaklık jakı bulunan VG27VQ ile, dilediğinizce görsel içerik tüketirken; başarılı oyun performansları yakalayabilmeniz de mümkün.

IPS panel tipi

Gelelim karşımıza en sık çıkan ve özellikleri itibariyle hem TN panellerle; hem de VA panellerle rekabet halinde olabilen IPS panellere. IPS panel teknolojileri günümüzde, düşük gecikme sürelerinin ve doygun renklerin bir arada sunulabilmesine olanak tanıyor. Bu iki yönde de kullanıcılar için gerekli dengeyi ve optimizasyonu sağlayan IPS paneller, oyunculuk yönünde de taleplerinizi karşılayabilmeye hazır düzeydeler. Ayrıca görüş açılarında en düşük bozulma oranı da IPS panellerde. Bu sayede monitörünüze hangi açıdan bakarsanız bakın, görüntüde ve renklerde yaşadığınız bozulma gerçekten fark edilebilecek düzeyin altında kalıyor. IPS panel tipi için dezavantaj olarak görülebilecek konu ise, maksimum parlaklık oranlarının diğer panel tiplerine göre nispeten daha düşük düzeyde kalıyor olması.

Tercihini IPS monitörlerden yana kullanacak olanlar için, Asus’un TUF Gaming VG27AQ modeli, biçilmiş kaftan. HDR 10 desteği sayesinde canlı ve doygun renkler sunabilen VG27AQ, aynı zamanda parlaklık yönünde de çok yüksek değerlere çıkabiliyor. 27 inç boyuta sahip olan VG27AQ, WQHD (2560 x 1440) çözünürlük sunabiliyor. Bu monitör ayrıca, Motion Blur Reduction ve Adaptive-sync teknolojilerini bir arada sunmayı başarabilen ilk monitör olarak da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.

Buna ek olarak; oyuncu monitörleri arasında dengeleri değiştirebilecek düzeyde olan bir modelden de bahsetmemiz lazım: “Asus TUF Gaming VG279QM”. HDR desteğinin yanı sıra, 280 Hz ekran yenileme hızlarına çıkabiliyor. TUF Gaming VG279QM, ilk defa IPS bir panelde 1 Ms GtG gecikme süresi sunarak; oyuncu monitörleri arasında bir ilke imza atmış durumda. Bu sayede bu teknoloji artık, Fast IPS olarak isimlendiriliyor.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!