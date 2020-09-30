Donanım
Oyuncu monitörlerinde, panel tipleri ve panel özellikleri neler
Birçok kullanıcı, monitör satın alma sürecinde teknik detaylar arasında boğularak kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Eğer siz de bu kullanıcılardan biriyseniz; bu yazımızda monitörler ve panel tipleri ile ilgili kafa karışıklığınızı gidermeye çalışacağız.
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Monitör satın alırken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken ilk detay: “Panel Türü”
Günümüz monitörlerinde TN, VA ve IPS olmak üzere 3 ana panel türü mevcut. Satın alacağınız monitörün panel tipinin, kullanım beklentilerinizle örtüşmesi çok önemli. Bu yüzden bu 3 panelin de avantajlarını ve dezavantajlarını bilmeniz gerekiyor. Gelin ilk olarak TN panellerle başlayalım.
TN panel tipi
Düşük gecikme sürelerinin önemli olduğu alanlarda kullanılan TN paneller, yüksek ekran yenileme hızlarını da destekleyebiliyor. Özellikle e-sporcular tarafından tercih edilen TN paneller, oyunculuk anlamında birçok avantaja sahip olsa da; iş günlük kullanıma gelince bazı dezavantajları mevcut. Renk doygunluğu anlamında rakiplerinin bir nebze de olsa gerisinde kalan TN paneller, aynı zamanda monitöre olan görüş açınızı değiştirdiğiniz zaman görüntüde bozulmalar fark etmenize neden oluyor. Eğer sıklıkla oyun oynayan ama renk doygunluğunun önem kazandığı içerikleri daha az tüketen birisiyseniz, tercihinizi TN panellerden yana kullanabilirsiniz.
Eğer TN panele sahip bir monitör satın almak istiyorsanız, bizim de daha önce inceleme fırsatı yakaladığımız; ve bizden “Editörün Seçimi” ve “Üstün Performans” etiketi almayı başaran Asus TUF Gaming VG27BQ modeline göz atmanızı önerebiliriz. Bu modelde, Asus, Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB SYNC) teknolojisi ve 0,4 ms tepki süresi (MPRT) ile G-SYNC uyumluluğunu birlikte sunarak; gölgelenme ve yırtılma etkilerini ortadan kaldırabiliyor; böylece VG27BQ, yüksek kare hızlarında net oyun görüntüleri sunmayı başarabiliyor. 27 inç WQHD (2560 x 1440) HDR ekrana sahip olan VG27BQ, 165 Hz (hız aşırtma) yenileme hızına ve koşullara bağlı olarak 0,4 ms tepki süresine sahip.
VA panel tipi
Gelelim VA panellere, bu panel tipinde canlı ve doygun renklerle, görsel bir şölen yaşamanız mümkün. Ayrıca değişen görüş açılarında da, görüntüde ve renklerde bozulmalarla karşılaşmıyorsunuz. Fakat tahmin edebileceğiniz üzere VA paneller, TN panellerin aksine daha yüksek tepkime sürelerine sahip. Bu durumda da, VA paneller her ne kadar görsel anlamda tatmin edici olsa da; e-sporcular ve rekabetçi düzeyde oyun oynayan kullanıcılar için TN paneller kadar popüler değil. Fakat günümüzde, VA paneller için de tepki ve gecikme sürelerinin çok düşük rakamlara inmeyi başardığını da belirtmeden geçmeyelim.
Yine bu noktada, VA panel tipine sahip bir monitör tercihi yapmadan önce, Asus’un TUF Gaming VG27VQ modelini mutlaka gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz. 27 inç boyutlu ve Full HD (1920 x 1080) çözünürlüğe sahip VG27VQ, 165 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ayrıca bağlantı noktasında DisplayPort1.2, HDMI (v2.0), Dual-Link DVI, Audio line-in, ve kulaklık jakı bulunan VG27VQ ile, dilediğinizce görsel içerik tüketirken; başarılı oyun performansları yakalayabilmeniz de mümkün.
IPS panel tipi
Gelelim karşımıza en sık çıkan ve özellikleri itibariyle hem TN panellerle; hem de VA panellerle rekabet halinde olabilen IPS panellere. IPS panel teknolojileri günümüzde, düşük gecikme sürelerinin ve doygun renklerin bir arada sunulabilmesine olanak tanıyor. Bu iki yönde de kullanıcılar için gerekli dengeyi ve optimizasyonu sağlayan IPS paneller, oyunculuk yönünde de taleplerinizi karşılayabilmeye hazır düzeydeler. Ayrıca görüş açılarında en düşük bozulma oranı da IPS panellerde. Bu sayede monitörünüze hangi açıdan bakarsanız bakın, görüntüde ve renklerde yaşadığınız bozulma gerçekten fark edilebilecek düzeyin altında kalıyor. IPS panel tipi için dezavantaj olarak görülebilecek konu ise, maksimum parlaklık oranlarının diğer panel tiplerine göre nispeten daha düşük düzeyde kalıyor olması.
Tercihini IPS monitörlerden yana kullanacak olanlar için, Asus’un TUF Gaming VG27AQ modeli, biçilmiş kaftan. HDR 10 desteği sayesinde canlı ve doygun renkler sunabilen VG27AQ, aynı zamanda parlaklık yönünde de çok yüksek değerlere çıkabiliyor. 27 inç boyuta sahip olan VG27AQ, WQHD (2560 x 1440) çözünürlük sunabiliyor. Bu monitör ayrıca, Motion Blur Reduction ve Adaptive-sync teknolojilerini bir arada sunmayı başarabilen ilk monitör olarak da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.
Buna ek olarak; oyuncu monitörleri arasında dengeleri değiştirebilecek düzeyde olan bir modelden de bahsetmemiz lazım: “Asus TUF Gaming VG279QM”. HDR desteğinin yanı sıra, 280 Hz ekran yenileme hızlarına çıkabiliyor. TUF Gaming VG279QM, ilk defa IPS bir panelde 1 Ms GtG gecikme süresi sunarak; oyuncu monitörleri arasında bir ilke imza atmış durumda. Bu sayede bu teknoloji artık, Fast IPS olarak isimlendiriliyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Donanım
Güç kaynağı satın alırken nelere dikkat edilmeli?
Bir bilgisayar toplarken belki de en az dikkat edilen parça olan güç kaynağı konusunda cimri davranmak tüm sisteminizin sorun yaşamasına ve elektrik faturanıza yansıyabilir.
Bir sistem toplarken kullanıcılar ürünlerini bütçelerine göre en iyisi şekilde ayarlamak isterler. Bu nedenle güce odaklı bir sistem toplanır. Önem sırasına bakacak olursak ekran kartı > işlemci > bellek > anakart ve güç kaynağı şekilde ayarlanıyor. Fakat burada yapılan en büyük hatalardan biri güç kaynağına en düşük bütçe ayırmak.
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Güç kaynağı neden önemli
Sistem toplama adımlarında kullanıcıların en az dikkat ettiği parça olan güç kaynağı aslında en önemli parçalardan biri olmalı. Tüm sisteme güç veren ve stabilitesi için baş parça olan güç kaynağını yanlış seçmek tüm sistemizin de sorun yaşamasına neden olabilir. Enerji verimliliği ve güç konusunda destek veren tek parça olan güç kaynağında watt değeri ve sertifikalarına dikkat etmelisiniz.
Adım adım güç kaynağı seçimi
1- Watt değeri belirleme
İlk adımda topladığınız sisteme en uygun watt değerine sahip güç kaynağını tercih etmelisiniz. Bunu belirlemek adına satın alacağınız işlemci ve ekran kartının TDP değerine bakmak gerekir. “Termal Tasarım Gücü” olarak geçen TDP değeri işlemci ve ekran kartının sorunsuz çalışması için gereken Watt değeri ile gücü yansıtır. Örneğin Intel Core i7 10700K işlemcisi 125 Watt TDP değerine sahiptir. Yanında ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti kullanacağınızı düşünürsek 250 Watt seviyesinde de bu ekran kartının bir TDP değeri olduğunu görüyoruz.
Toplamda 375 Watt TDP değerine ulaşıyoruz. Anakart, bellek, depolama birimleri ve diğer ürünler ile bu değer 500 Watt’ı geçecektir. Bu sebeple minimum 650 Watt değerinde bir güç kaynağı tercih edilebilir. Ancak ilerleyen dönemlerde yapılacak geliştirmeler ya da hız aşırtma işlemleri için böyle bir sistemde 750 Watt değerinde bir güç kaynağı tercih etmek doğru tercih olacaktır.
Ya da bu işlemi ekran kartı özelliklerinde yer alan “Önerilen PSU” bölümünden de anlayabilirsiniz. 2080 Ti modelinde 650 Watt önerilen güç kaynağı görünüyor. Ancak biraz önce söylediğimiz gibi fazla güç gereksinimlerinde bu durum sorun yaratmaması adına 750 Watt tercih etmek doğru olacaktır. Siz de donanım birimlerinize göre bu sayıyı doğru olarak belirleyebilirsiniz.
2- Sertifikanın önemi
Kaç Watt güç kaynağının gerekli olduğunu öğrendikten sonra sırada verimlilik tarafı var. 80+ sertifikası olarak geçen bu sertifika sisteminde Avrupa standartları için 6 farklı 80+ sertifikası bulunuyor. Bu sertifikalar ise enerji verimliliğini bizlere gösteriyor.
Örneğin %100 kullanımda 80+ Beyaz %82 oranında enerji verimliliği sağlarken, 80+ Titanyum sertifikası ise %94 oranında bir verimlilik sunuyor. Bu da elektrik faturasına ciddi oranda artı sağlayan bir durum. Bu sertifika değeri arttıkça elbette PSU’nun fiyatı da artıyor, fakat başta vereceğiniz bu fiyat farkı size uzun vadede elektrik tüketimi noktasında kar elde etmenizi sağlayacağını da unutmayın.
500-650 Watt arası Beyaz, Bronz, Gümüş ve Altın mantıklı tercih olacaktır. 650 Watt üzeri Altın, Platinum ve Titanyum sertifikalarını tercih edebilirsiniz. Platinum ve Titanyum özellikle 1000 Watt üzeri ürünlerde bulunuyor. Ki bu kadar yüksek değerlere sahip güç kaynakları bu sayede çok az tüketim sağlayabiliyorlar.
3- Sağlamlık ve soğutma
Bir diğer yandan güç ve sertifika olayını seçmemiz ile birlikte uzun ömürlü kullanım için de önemli detaylara dikkat etmeniz gerekebilir. Bir güç kaynağı genellikle sistemin en uzun giden parçası olduğu için sağlamlığı, güç kaynağının soğutma çözümleri de önem arz ediyor.
Örnek vermek gerekirse ROG Strix ailesindeki güç kaynakları özel tasarımlı Wing Blade fan ile gelirler. Bu güç kaynağının elektrik aktarımı sırasında oluşacak ısınmayı engellerken, metal yapısı da güç kaynağının daha sağlam olmasını sağlar. Bir diğer yandan ASUS kanadı ROG Strix güç kaynaklarında soğutma blokları da kullanır. Geleneksel soğutma ünitelerinden 2 kat daha yüksek hacime sahip bu bloklar, tam yük altında dahi güç kaynağının serin çalışmasını sağlar.
Aynı zamanda ROG Strix ekran kartlarında gördüğümüz 0 dB teknolojisi de bu ürünlerde yer alıyor. Yani güç kaynağı belli bir yükün altında iken içerisinde özel dizayn edilmiş sistem sayesinde fan çalıştırmaz. Bu sayede sistemin daha sessiz olmasını da sağlıyor. Aynı zamanda fanda yer alan çift rulman tasarımı da fanın ömrünü 2 katı aşan seviyede daha uzun hale getiriyor.
4- Modüler yapı
Bazı güç kaynağı modellerinde yer alan modüler yapı da kablo karmaşasının önün geçen yapının başında geliyor. Güç kaynağı ünitesine sadece ihtiyacınız olan kabloları bağlayarak kablo karmaşasını da ortadan kaldırabilirsiniz. ROG ailesi güç kaynaklarında aynı zamanda örgülü kablo kullanımı da var. Bu hem kasanızın daha derli toplu olmasını hem de kabloların daha sağlam olmasını sağlıyor.
ROG Güç kaynakları neden kaliteli?
Bir güç kaynağı almak istediğinizde ROG serisi güç kaynaklarının fiyatlarının da biraz yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebebi ise markasının ROG olmasının değil, ROG mühendisliği ile üretilmiş olması. En az Gold sertifikasına sahip olan bu ürünler. soğutma tarafında da yukarıda bahsettiğimiz eksen fanı ve geniş soğutma blokları ile geliyor.
Sağlam metal tasarımı da PSU’nun ömrünü ciddi oranda uzatıyor. Bir de ROG temalı olması sebebiyle RGB destekli aydınlatma, kişiselleştirilebilir plaka ve en önemlisi bazı modellerde anlık güç tüketimini size gösteren OLED ekran da yer alıyor.
Başlıca ROG güç kaynakları
1- ROG Thor 850W Platinum
850 Watt değerinde ve 80+ Platinum sertifikalı yapısıyla gelen ROG Thor 850W Platinum, rakiplerinden Aura Sync desteği ve OLED bilgi ekranıyla ayrışıyor. Bu güç kaynağı %100 yük altında %89, %50 yük altında ise %92 verimliliğin garantisini veriyor. Üzerinde devasa 135 mm bir Wing-Blade fan olan Thor 850W, IP5X toz geçirmezlik sertifikası ile yıllarca çalışabiliyor. 0 dB teknolojisi ile 50 derece altında çalışmayarak ses çıkarmayan söz konusu güç kaynağı, modüler yapısı ile de fark yaratacak.
2- ROG Strix 750W Gold
750 Watt versiyonu olan ROG Strix 750W Gold, 850 Watt versiyonundan Aura Sync ve OLED ekran eksiğine sahip olsa da potansiyel olarak piyasadaki en iyi 750 Watt güç kaynaklarından biri. Çift rulmanlı fanı sessiz ve uzun süreli çalışabilen bu modelde 80+ Gold sertifikası bulunuyor. 750 Watt için üst seviye bir verimlilik sunan ROG Strix 750W Gold modeli, yine ROG soğutma blokları ile geliyor. Özel plaketleri ile dış görünüşünü kasanıza göre dizayn edebilirsiniz. Ürünün içinde ise düşük RDS (açık) MOSFET’ler ve üst düzey Japon üretimi kapasitörler güç dağıtımını kolaylıkla hallediyor.
3- ROG Strix 650W Gold
Bireysel olarak da tercih ederek kullandığım ROG Strix 650W Gold modeli, 10 yıl garanti sunan bir model. 80+ Gold sertifikası ile 650W güç kaynaklarında görmeye alışkın olmadığımız seviyede enerji verimliliği sunuyor. Diğer tüm modellerde olduğu gibi eksen teknolojili fanları 0 dB çalışma sistemine sahip. ROG soğutma blokları ise ürünün kullanım ömrünü ciddi oranda uzatıyor. 750 Watt modelinde olduğu gibi etiketleri ile kendinize has bir tasarım oluşturmanız da mümkün.
Anakart
TRX40 nedir? Neler sunuyor? | ROG Strix TRX40-E Gaming
AMD’nin genel son kullanıcı kitlesinden ziyade profesyonel kullanma yönelik geliştirdiği Threadripper işlemci ailesi 3. nesli ile yenilendi. PCIe 4.0 başta olmak üzere birçok yeniliği de kazanan bu yeni nesil sTRX4 soketi ve TRX40 platformuna geçiş yaptı. Biz de bu yazımızda ROG Strix TRX40-E Gaming anakartı ile TRX40 platformunun detaylarına bakıyoruz.
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Nedir bu Threadripper ?
Threadripper ailesinin AMD kanadı tarafından geliştirilen, Intel tarafında Xeon işlemcilere rakip konumlandırılacak fazlasıyla çekirdek barındıran işlemciler olduğunu belirtebiliriz. Yani bireysel kullanımdan ziyade work station olarak bilinen iş istasyonları ve sunucular için geliştirilmiş devasa bir işlemcidir Threadripper.
Render, 3B modelleme, oyun gelliştirme gibi profesyonel alanlarda kullanılabilen bir aile olan Ryzen Threadripper, 64 çekirdek ve 128 izlek gibi oldukça üst seviyelere de çıkmayı başarıyor. 88 adet PCIe 4.0 hattına destek verebilen ECC destekli 4 kanal DDR4 gibi avantajları da mevcut.
3. nesil ile beraber 24 çekirdekli 3960X, 32 çekirdekli 3970X ve 64 çekirdekli 3990X işlemcileriyle güçlenen AMD Ryzen Threadripper, rahat ve sorunsuz çalışabilmek adına da TRX40 platformunu kullanan anakartlara ihtiyaç duyuyor. Biz bu yazımızda ise ASUS’un ROG Strix TRX40-E Gaming anakartına göz atacağız.
ROG Strix TRX40-E Gaming
ASUS’un sTRX4 soketi için geliştirdiği 6 farklı anakart modellerinin üst seviye olanlarından biri haline gelen ROG Strix TRX40-E Gaming, oldukça dikkat çekici ve afilli bir tasarıma sahip.
İlk dikkat çeken detaylardan biri olan bellekler noktasında dört kanallı bellek kontrolcüsü yer alan kartta sekiz yuvada toplamda 256 GB’a ve 4666 MHz’e kadar DDR4 bellek kullanılabiliyor. 3 M.2 bağlantı noktasına sahip olan ROG Strix TRX40-E Gaming’de PCIe 4.0 x4 destekli 3 farkı 5 GB/sn okuma ve yazma değerleri sunan depolama birimleri kullanılabilir. Ayrıca kartta 8 adet SATA 6Gb/s bağlantı da bulunmakta.
Panel ve bağlantı noktalarıyla beraber toplamda 13 adet USB 3.2 Gen 2, 8 adet de USB 2.0 bağlantı desteği yer almakta. Anakart bağlantı tarafında da oldukça iddialı. Bluetooth 5.0 desteği ve 2.5G Ethernet ve yeni nesil Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) ile donatılmış.
Ses tarafında da zirveye göz diken anakartta SupremeFX ses teknolojisi bulunuyor. S1220 kodek kullanan SupremeFX, nötr ve detaylı bir ses imzası için düz bir frekans tepkisi sağlamak için üretildi. Ayrıca ön panel çıkışı, çift op amfi ile donatılmış.
Son olarak güç ve soğutma tarafına baktığımızda ise ProCool II soketler ile daha dayanıklı CPU güç bağlantısı vadeden ROG Strix TRX40-E Gaming, Digi+ VRM ie donatılmış. 16 faz güç desteğiyle yüksek güç gerektiren işlemler ve hız aşırtmada işlemciye tam destek sağlamayı başarıyor.
Soğutma kanadında mosfetler, bobinler, M.2 blokları, yonga seti bloğu yer alıyor. Birçok noktasında yer alan termal pedler sayesinde tam bir koruma ve soğuma desteği sunuyor. Böylece yüksek çalışma gerçekleştiren bileşenlerin serin kalmasında da öncü rol oynuyorlar.
Sonuç olarak ROG Strix TRX40-E Gaming, başta profesyonel ve iş istasyonları kullanımlarında aynı zamanda oyun meraklısı olan profesyonel kullanıcıların oldukça hoşuna gidebileceği bir tasarım ve özellik anlayışı ile gelmiş.
Aksesuar
43 inç ekranda 4K HDR ve 144 Hz keyfi! | DSC Nedir? (ROG Swift PG43UQ)
4K çözünürlükte 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms gecikme ve 43 inç gibi dev bir ekranda sunulmasını sağlayan Display Stream Compression (DSC) teknolojisi nedir? Ne avantajlar sağlıyor? Cevabını Asus ROG Swift PG43UQ modeliyle beraber veriyoruz.
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Günümüzde yer alan Display Port 1.4 ve HDMI 2.0 bağlantı teknolojileri yüksek çözünürlük aktarımını destekliyor olsalar da oyuncular için gerekli olan yüksek tazeleme hızıyla beraber darboğaz yaşamaktalardı. Maksimum olarak 4K’da 120 Hz tazeleme hızı verebilen DP 1.4, VESA tarafından geliştirilen Display Stream Compression (DSC) teknolojisi ile yüksek tazeleme hızlarına da çıkabiliyor.
Yüksek tazeleme hızı ve yüksek çözünürlükte aktarılan görüntü için çok yüksek hızlar gerekli. Bu nedenle bu kadar yüksek bir görüntü aktarımında DP 1.4 yetersiz kalıyor ve imput lag dediğimiz gecikmeler ve görüntüde renk sorunları ortaya çıkmakta idi. Şimdiye kadar bunun iki farklı çözümü varken bu çözümlerde de bazı sıkıntılar ortaya çıkıyordu.
Örneğin 4K’da 144 Hz tazeleme hızı elde etmek için çözümlerden biri çift Display Port ile tek ekrana görüntü aktarmak. Bu renk kaybını ortadan kaldırmayı başarsa da HDR gibi geniş renk gamutuna yetemediği görülmekte idi. VRR ve HDR için Choma Super Sampling teknolojisi kullanılırken HDR içerikler 4:4:4 olarak değil, 4:2:2 olarak verilmesiyle genel olarak renk kaybı da yaşanıyordu. Fakat DSC tek DP bağlantısı ile HDR, VRR ve kolay kurulum sağlarken aynı zamanda renk kaybını da ortadan kaldırıyor.
ROG Swift PG43UQ
Bunun ilk örneklerinden olan dev ekranlı ROG Swift PG43UQ ise yüksek boyutlu bir ekranda 4K gibi yüksek çözünürlük sunarken 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms MPRT gecikme ve VESA Display HDR 1000 sertifikasıyla beraber geniş renk gamutunu da sorunsuz bir şekilde sağlıyor.
%125 sRGB ve DCI-P3 %90 renk desteği sunan PG43UQ, VA panelinde 3840 x 2160 piksel çözünürlük ve1000 cd/㎡’e varan parlaklık sunmayı başarıyor. Arkasında bulunan 2 adet HDMI 2.0 ve 2 adet DP 1.4 bağlantıları ile çoklu bağlantı imkanı sunan cihazda PIP ve ekran bölme ile iki farklı cihazı aynı anda tek ekranda kullanabilme imkanı mevcut.
AURA Sync destekli projeksiyonu ile farklı bir görünüm kazanan ROG Swift PG43UQ, özellikle yeni nesil konsollar için en ideal monitörlerden biri olacak gibi görünüyor.