Asus ROG Pugio II oyuncu faresi incelemesi | Kullanışlılık ve sadelik bir arada!

Asus Republic Of Gamers (ROG) Pugio II, kullanışlılık ve sadelik odaklı bir oyuncu faresi olarak karşımıza çıkıyor. ROG Pugio II, kablolu bağlantı, 2.4 GHz kablosuz bağlantı ve Bluetooth bağlantısı olmak üzere 3 farklı yoldan cihazınıza bağlanabiliyor.

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ROG Pugio II, 100 saate varan batarya ömrüne sahip

ROG Pugio II’nin dikkat çeken özelliklerinden biri, 100 saate varan batarya ömrü sunabiliyor olması. Bluetooth bağlantısı üzerinden tasarruflu bir bağlantı gerçekleştirebilen Pugio II, RGB aydınlatmalar kapalı durumda iken 100 saate varan batarya ömrü sunabiliyor. Eğer cihazınızı, 2.4 GHz yüksek performanslı kablosuz bağlantı ile kullanmayı tercih ederseniz de; yine RGB aydınlatmalar kapalıyken 65 saate varan kullanım süresi elde edebilmeniz mümkün. Bluetooth ve 2.4 GHz kablosuz bağlantı arasında geçiş yapabilmeniz için cihazın alt tarafında ufak bir buton mevcut. Bu butonu yukarı veya aşağı kaydırarak; dilediğiniz modda kullanıma devam edebiliyorsunuz. Ayrıca belirtelim ki; SmartHop teknolojisi sayesinde Pugio II ile yapacağınız 2.4 GHz kablosuz bağlantılarda, kablolu bağlantıyla aynı düzeyde performans yakalayabilmeniz mümkün. Ayrıca SmartHop ile sağlanan frekans stabilizasyonuyla da; bu performansı istikrarlı olarak sürdürebilmeniz mümkün.

Pugio II’yi satın aldığınızda, bir adet ROG Type-C kablo da kutuda sizlere sunuluyor. Şarj seviyeniz azaldığında, Pugio II’nin ön tarafında bulunan USB Type-C girişinden kablolu bağlantınızı gerçekleştirerek; farenizi kullanım sırasında şarj etmeniz de mümkün.

Pugio II, bir oyuncu faresi olmasına rağmen sadelikçi ve minimalist bir tasarıma sahip

Yarı transparan bir kasa yapısına sahip olan ROG Pugio II, manyetik bir arka kapakla kullanıcılara sunulmuş. Bu sayede cihazın arka kapağını çıkarmak gerçekten çok kolay hale getirilmiş. Arka kapağın altında cihazın alıcısını yerleştirebileceğiniz bir bölge de mevcut. Arka kapakta bulunan RGB aydınlatmalı bölgede ise, ROG logosu yerine kendi logonuzu bu bölgeye yerleştirerek kullanabilmeniz de mümkün. Bu sayede Asus, farenizi kişiselleştirebilme opsiyonunu da sizlere sunmuş. Arka kapağı kaldırdıktan sonra, bir adet yıldız tornavida yardımıyla sağ ve sol butonlarınızı yine çok kolay bir şekilde yerlerinden çıkarabilmeniz mümkün. Kutudan çıkan bir adet yedek parça kutusu içinde bulunan cımbız ve yedek sensörler sayesinde; cihazın bakımlarını yapabilmeniz; hatta tıklama sensörlerini kolaylıkla değiştirebilmeniz bile mümkün. Bu ayrıcalıklarıyla Pugio II, aynı zamanda uzun bir kullanım ömrü de sunmuş oluyor.

102 gramlık ağırlıkla, skalanın hafif tarafında kalan Pugio II, aynı zamanda ergonomik bir yapıya da sahip. Sağda ve solda bulunan tuşlara, Asus Armoury II yazılımı sayesinde istediğiniz komutu atabilmeniz de mümkün. Ayrıca bu yazılım sayesinde cihazın RGB seçenekleri de dahil olmak üzere birçok ayarı ve kişiselleştirmeyi yapabilmeniz mümkün kılınmış. Armoury II yazılımıyla Pugio II, 3 ayrı profile kadar kişiselleştirilmiş ayar seçeneklerini muhafaza edebiliyor. Eğer yazılım üzerinden seçim yapmakla vakit kaybetmek istemiyorsanız; farenizde dahili olarak bulunan DPI butonuyla, farklı DPI değerleri arasında hızlı bir geçiş yapabilmeniz de mümkün.

Asus Armoury II ile, RGB seçenekleri neredeyse sınırsız!

Asus Armoury II uygulaması üzerinden, Pugio II modeli için dilediğiniz bütün RGB aydınlatma ayarlarını yapabiliyorsunuz. Statik, dalga, kuyruklu yıldız gibi birçok farklı RGB aydınlatma modu bulunan cihaz, oyuncular için tatmin edici bir görsel ışık şöleni sunuyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Pugio II ile, neredeyse sınırsız çeşitlilikte RGB aydınlatma kombinasyonu oluşturabilmeniz mümkün. Aynı şekilde makro ayarlarınızı da kaydedip uygulamada saklayabilmeniz mümkün. Cihazın pil durumu da, bu uygulama üzerinden kullanıcının bilgisine sunuluyor.

Özetle, Asus ROG Pugio II, kolay taşınabilir ufak bir fare ararken; tasarımdan ödün vermek istemeyen kullanıcılar için dizayn edilmiş bir fare. Aynı zamanda, düşük gecikme sürelerinin önem kazandığı rekabetçi oyunlarda kablosuz bağlantı üzerinde sağladığı yüksek performans ve stabilitesiyle; tercih edilesi bir ürün olmuş. Kutuda bulunan yedek sensörler sayesinde, farenizi uzun yıllar boyunca kullanabileceğinizi bilmek de bir kullanıcı olarak içinizi rahatlatıyor. Uzun lafın kısası Pugio II, satın aldığınız zaman uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz; taşınabilirliğiyle de gittiğiniz her yerde size eşlik edebilecek şık bir fare.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!