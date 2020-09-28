Aksesuar
Asus ROG Pugio II oyuncu faresi incelemesi | Kullanışlılık ve sadelik bir arada!
Asus Republic Of Gamers (ROG) Pugio II, kullanışlılık ve sadelik odaklı bir oyuncu faresi olarak karşımıza çıkıyor. ROG Pugio II, kablolu bağlantı, 2.4 GHz kablosuz bağlantı ve Bluetooth bağlantısı olmak üzere 3 farklı yoldan cihazınıza bağlanabiliyor.
İlginizi çekebilir: Asus ExpertBook B9 | 24 saat pil ömrü mümkün mü?
ROG Pugio II, 100 saate varan batarya ömrüne sahip
ROG Pugio II’nin dikkat çeken özelliklerinden biri, 100 saate varan batarya ömrü sunabiliyor olması. Bluetooth bağlantısı üzerinden tasarruflu bir bağlantı gerçekleştirebilen Pugio II, RGB aydınlatmalar kapalı durumda iken 100 saate varan batarya ömrü sunabiliyor. Eğer cihazınızı, 2.4 GHz yüksek performanslı kablosuz bağlantı ile kullanmayı tercih ederseniz de; yine RGB aydınlatmalar kapalıyken 65 saate varan kullanım süresi elde edebilmeniz mümkün. Bluetooth ve 2.4 GHz kablosuz bağlantı arasında geçiş yapabilmeniz için cihazın alt tarafında ufak bir buton mevcut. Bu butonu yukarı veya aşağı kaydırarak; dilediğiniz modda kullanıma devam edebiliyorsunuz. Ayrıca belirtelim ki; SmartHop teknolojisi sayesinde Pugio II ile yapacağınız 2.4 GHz kablosuz bağlantılarda, kablolu bağlantıyla aynı düzeyde performans yakalayabilmeniz mümkün. Ayrıca SmartHop ile sağlanan frekans stabilizasyonuyla da; bu performansı istikrarlı olarak sürdürebilmeniz mümkün.
Pugio II’yi satın aldığınızda, bir adet ROG Type-C kablo da kutuda sizlere sunuluyor. Şarj seviyeniz azaldığında, Pugio II’nin ön tarafında bulunan USB Type-C girişinden kablolu bağlantınızı gerçekleştirerek; farenizi kullanım sırasında şarj etmeniz de mümkün.
Pugio II, bir oyuncu faresi olmasına rağmen sadelikçi ve minimalist bir tasarıma sahip
Yarı transparan bir kasa yapısına sahip olan ROG Pugio II, manyetik bir arka kapakla kullanıcılara sunulmuş. Bu sayede cihazın arka kapağını çıkarmak gerçekten çok kolay hale getirilmiş. Arka kapağın altında cihazın alıcısını yerleştirebileceğiniz bir bölge de mevcut. Arka kapakta bulunan RGB aydınlatmalı bölgede ise, ROG logosu yerine kendi logonuzu bu bölgeye yerleştirerek kullanabilmeniz de mümkün. Bu sayede Asus, farenizi kişiselleştirebilme opsiyonunu da sizlere sunmuş. Arka kapağı kaldırdıktan sonra, bir adet yıldız tornavida yardımıyla sağ ve sol butonlarınızı yine çok kolay bir şekilde yerlerinden çıkarabilmeniz mümkün. Kutudan çıkan bir adet yedek parça kutusu içinde bulunan cımbız ve yedek sensörler sayesinde; cihazın bakımlarını yapabilmeniz; hatta tıklama sensörlerini kolaylıkla değiştirebilmeniz bile mümkün. Bu ayrıcalıklarıyla Pugio II, aynı zamanda uzun bir kullanım ömrü de sunmuş oluyor.
102 gramlık ağırlıkla, skalanın hafif tarafında kalan Pugio II, aynı zamanda ergonomik bir yapıya da sahip. Sağda ve solda bulunan tuşlara, Asus Armoury II yazılımı sayesinde istediğiniz komutu atabilmeniz de mümkün. Ayrıca bu yazılım sayesinde cihazın RGB seçenekleri de dahil olmak üzere birçok ayarı ve kişiselleştirmeyi yapabilmeniz mümkün kılınmış. Armoury II yazılımıyla Pugio II, 3 ayrı profile kadar kişiselleştirilmiş ayar seçeneklerini muhafaza edebiliyor. Eğer yazılım üzerinden seçim yapmakla vakit kaybetmek istemiyorsanız; farenizde dahili olarak bulunan DPI butonuyla, farklı DPI değerleri arasında hızlı bir geçiş yapabilmeniz de mümkün.
Asus Armoury II ile, RGB seçenekleri neredeyse sınırsız!
Asus Armoury II uygulaması üzerinden, Pugio II modeli için dilediğiniz bütün RGB aydınlatma ayarlarını yapabiliyorsunuz. Statik, dalga, kuyruklu yıldız gibi birçok farklı RGB aydınlatma modu bulunan cihaz, oyuncular için tatmin edici bir görsel ışık şöleni sunuyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Pugio II ile, neredeyse sınırsız çeşitlilikte RGB aydınlatma kombinasyonu oluşturabilmeniz mümkün. Aynı şekilde makro ayarlarınızı da kaydedip uygulamada saklayabilmeniz mümkün. Cihazın pil durumu da, bu uygulama üzerinden kullanıcının bilgisine sunuluyor.
Özetle, Asus ROG Pugio II, kolay taşınabilir ufak bir fare ararken; tasarımdan ödün vermek istemeyen kullanıcılar için dizayn edilmiş bir fare. Aynı zamanda, düşük gecikme sürelerinin önem kazandığı rekabetçi oyunlarda kablosuz bağlantı üzerinde sağladığı yüksek performans ve stabilitesiyle; tercih edilesi bir ürün olmuş. Kutuda bulunan yedek sensörler sayesinde, farenizi uzun yıllar boyunca kullanabileceğinizi bilmek de bir kullanıcı olarak içinizi rahatlatıyor. Uzun lafın kısası Pugio II, satın aldığınız zaman uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz; taşınabilirliğiyle de gittiğiniz her yerde size eşlik edebilecek şık bir fare.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Aksesuar
SELFIE ÇUBUĞU OLAN GİMBAL: Zhiyun Smooth X
Zhiyun Smooth X incelemesi ile karşınızdayız. Hem iki yönlü sabitleme (gimbal) sistemi hem de selfie çubuğu gibi uzatma imkanınız bulunan ve piyasada fiyat/performans odaklı ürünlerden biri olan Smooth X ile alakalı düşüncelerimiz bu videoda.
İlginizi çekebilir; DJI Osmo Mobile 4, fiyatıyla birlikte resmen duyuruldu!
SELFIE ÇUBUĞU OLAN GİMBAL: Zhiyun Smooth X
285 derece roll, 300 derece pan yapabilen Zhiyun Smooth X, 235 gram’a kadar olan akıllı telefonlar ile kullanım sunabiliyor. ZY Cami uygulaması ile kontrol edilebilen Smooth X, gelişmiş ve akıllı bir selfie çubuğu olmuş.
Aksesuar
ROG Strix Impact II Wireless: Hem kablosuz hem kablolu kullanın
ROG Strix Impact II Wireless, kablosuz olarak istediğiniz performansı alabileceğiniz, aynı zamanda da kablolu olarak kullanabileceğiniz oldukça güzel bir ürün.
İlginizi çekebilir; PUBG MOBILE’DA PİNG DÜŞÜREN ROUTER! | Asus RT-AX86U Gaming Router incelemesi
ROG Strix Impact II Wireless özellikleri
USB alıcısı üzerinden 2,4 GHz bandından hızlı bir iletişim kurmanızı sağlayan ROG Strix Impact II Wireless, tasarımsal olarak sade ve şık bir ürün olmuş. 120 x 62 x 38.6 mm boyutlarında olan fare, soldaki yan tuşları dikkate almadığımız takdirde her iki elle de rahatlıkla kullanılabilir yapıda. Yani solaklar için de uygun olduğunu söylemek mümkün.
Altındaki DPI tuşu üzerinden 16.000 DPI değerine kadar hassasiyetini ayarlayabileceğiniz bir optik sisteme sahip olan ROG Strix Impact II Wireless, SmartHop özelliği ile bazı kablosuz cihazlarda yaşanan frekans çakışmasının da önüne geçiyor. En uygun ve boş olan frekans üzerinden USB alıcı ile iletişim kuran ürün, bu sayede bağlantı kopma sorunu yaşamadan kesintisiz bir kullanım vadediyor.
Hızlı bir oyuncu faresi
Ürün 40 G hızlanma değeri ve 400 IPS maksimum hız değerine sahip. Impact II Wireless, anlık refleks hareketlerinize anında tepki vererek oyunda öne geçmenizi sağlayabilme kapasitesine sahip. 93 gramlık ağırlığı ise ideal olmuş. Ne ağır ne de hafif bir ürün olan bu oyuncu faresi rakiplerine nazaran daha hafif olmasıyla bileğiniz için de bir rahatlık sunuyor.
Aura Sync destekli arkadaki ROG logosunu ve scroll tuşunu kontrol edebileceğiniz cihazda RGB açık 48 saat, kapalı halde iken 89 saate varan bir kullanım ile günlerce sorunsuz bir kullanım sunuyor. Aynı zamanda pili bitmesi durumunda ise direkt olarak kablolu bir şekilde oyun ve işlerinize devam edebilirsiniz.
Toplam 5 programlanabilir tuşları ile kullanım tarzınıza göre atamalar yapabilir, hafızasında 3 farklı profil ile oyun ya da iş durumlarına özel geçişler yaparak anında hazır hale gelen bir fareye sahip olabilirsiniz.
Değiştirilebilir anahtarlar, ayarlanabilir DPI
Üzerinde yer alan değiştirilebilir anahtarlar ile uzun kullanım ardından yenileyerek hayatınıza devam edebileceğiniz bir ürün de olması güzel. Çünkü genellikle değiştirilemeyen anahtarlara sahip olan farelerde yenileme yapmak durumunda kalıyorsunuz. Pivot mekanizması ise anında tıklama desteği de sağlıyor.
DPI tuşları varsayılan olarak 400 – 800 -1600 ve 3200 DPI değerlerine, yani en popüler değerlere sahip. Tabiki isterseniz kendi kullanımlarınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bunu da Armoury Create üzerinden kolayca yapmanız mümkün.
Alt tabanda beyaz renkle bulunan PTFE Teflon yüzey, sürtünme katsayısı sayesinde ne sert ve zorlayıcı ne de çok kaygan bir durum yerine ideal bir kayma hareketi sağlıyor. Aynı zamanda daha uzun süre kalan bu pedler, sıvı temasından da etkilenmiyor.
Genel olarak baktığımızda ROG Strix Impact II Wireless, basit ve sade tasarım ve aynı zamanda performans arayanlar için ideal bir ürün konumda. Hem kablolu hem kablosuz kullanılması ise önemli artılarından biri. Anahtar değişimi ise öne çıkan özelliği diyebiliriz.
Aksesuar
Dört dörtlük kablosuz klavye ve fare seti! | Logitech MK540 Advanced incelemesi
Logitech MK540 Advanced incelemesi ile karşınızdayız. Logitech’in sessiz, şık ve konfor unsurlarının ön planda tutulduğu bu kablosuz fare ve klavye setine yakından bakıyoruz.
İlginizi çekebilir; Gece kadar sessiz klavye ve fare | Logitech MK470 & M350
Logitech MK540 Advanced özellikleri
MK540 Advanced hassasiyet, konfor ve güvenilirlik için tasarlanmış bir kablosuz klavye ve mouse seti olarak dikkat çekiyor. Aşina olduğunuz tuş şeklini, boyutu ve hissi sunaken, kıvrımlı ve her iki elle kullanıma uygun mouse ise iki avucunuza da rahatça oturacak şekilde tasarlanmış.
Düz, 4 ve 8 derece açılarda kullanılabilen klavye, sessiz ve rahat kullanım için ideal durumda. Fare ise sağlak ve solak kişilerin de rahatlıkla kullanabileceği tarzda olması, üzerindeki sade hissiyat ile ofis ve ev kullanımlarında oldukça rahatlık sunabilir.
36 aya varan kullanım süresi de kutu içeriğinden çıkan piller ile yıllarca kullanım imkanı sağlıyor.
Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…