Güçlü bir oyun bilgisayarının olmazsa olmazı kabul edilen ekran kartları, merkezî işlemciden (CPU) aldığı ham grafik verilerini hesaplayıp görüntü şeklinde ekrana yansıtmayı sağlıyor. Statik görüntülerin hesaplanması, ekran kartları için herhangi bir zorluk teşkil etmese de iş, üç boyutlu oyun grafiklerini hesaplamaya gelince, ekran kartlarının performansını belirleyen grafik işlemciler (GPU), içerdikleri hesaplama üniteleri çerçevesinde farklı çözünürlük ve grafik detay seviyesinde, farklı oranda görüntü karesinin ekrana yansımasını sağlıyor.

Teknoloji ve oyun meraklılarının hem gereksinimleri hem de bütçeleri doğrultusunda pek çok ekran kartı üretiliyor. Sektörün iki önemli ismi NVIDIA ve AMD tarafından geliştirilen grafik işlemcilerinin, her iki şirketle partner olan markalar vasıtasıyla ekran kartına dönüştürülmesi sağlanırken ortaya çıkan ürün çeşitliliği, ucuz ama iyi ekran kartları alınabilmesine imkân tanıyor. Dilerseniz gelin, bütçenizi çok zorlamadan edinebileceğiniz ekran kartlarına değinmeden önce en iyi ekran kartı modellerini tercih ederken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedelim.

Ekran Kartı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bilgisayar oyunlarını keyifle takip etmek için ekran kartı modelleri arasından hangisini seçeceğinize karar veremiyorsanız, almayı planladığını kartın, aşağıda sıraladığımız özelliklerini incelemeniz gerekiyor:

Video bellek (VRAM) kapasitesi

Ekran kartı modeli

İhtiyaç duyduğu güç

Fiziksel ölçüleri

Eğer güncel oyunları video bellek kapasitesi yetersizliği sorunlarıyla karşılaşmadan deneyimlemeyi hedefliyorsanız, alacağınız ekran kartı modelinin en azından 6 GB video belleğiyle gelmesi gerekiyor. Zira güncel bazı oyunlar, 1080p çözünürlükte yüksek grafik detay seviyesinde 6 GB seviyesinde, hatta bazıları bu değerin üzerinde video belleği kullanıyor. Daha düşük çözünürlüklü bir monitörünüz varsa ucuz ekran kartı modellerinde de yer alan 4 GB kapasiteli video bellekler yeterli gelebiliyor.

Ekran kartınızın performansını belirleyen en temel unsur, grafik işlemcisi oluyor. NVIDIA ekran kartı modelleri, GeForce GTX ve GeForce RTX olmak üzere iki ayrı aile şeklinde sunuluyor. GeForce GTX ailesindeki ekran kartları “16” sayısıyla başlıyor ve bu sayıdan sonra gelen sayılar ne kadar yüksekse, ayrıca sayıdan sonra “Ti” ya da “Super” gibi ibareler bulunuyorsa performansı o kadar artıyor. Örneğin GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1650’den daha fazla performans sergiliyor. Benzer bir durum GeForce RTX ailesindeki kartlar için de geçerli oluyor. GeForce RTX 4090 modelinin, GeForce RTX 2070 modelinden daha güçlü olduğu biliniyor. Bunlara ek olarak GeForce RTX ailesinde, DLSS ve ray tracing gibi performans artırma ve grafik geliştirme özellikleri bulunuyor. Ekran kartı AMD cephesinde ise Radeon adıyla anılıyor. AMD Radeon RX 5000 ve 6000 serisi ekran kartlarının performansı, NVIDIA’da olduğu gibi sayı değerlerine göre ifade ediliyor. AMD Radeon 6900 modeli, Radeon RX 5700’den fazla performans sergiliyor.

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Ekran kartı özellikleri incelerken PSU (güç kaynağı) gereksinimlerini dikkate almanız gerekiyor. Çünkü güçlü ekran kartları, ihtiyaç duydukları gücün kısıtlı bir kısmını PCIe yuvasından alıp geri kalanını doğrudan güç kaynağından kullanıyor. PSU’nun yetersiz kalması durumunda kartlar çalışma sürecinde problem yaşayabiliyor. Kısacası, edinmeyi düşündüğünüz ekran kartının öneri listesinde 500 Watt’lık bir PSU bulunuyorsa, bilgisayarınızda da aynı değerlerde bir PSU olduğundan emin olmanız gerekiyor.

AMD ya da en iyi NVIDIA ekran kartı modellerini inceliyorsanız, kartın fiziksel ölçülerini de göz önünde bulundurmanız öneriliyor. Küp bilgisayar kullanıyorsanız, Mini ITX form faktörüne uygun kartları tercih etmeniz, daha geniş bilgisayar kasalarına sahipseniz özellikle uzunluk değeri çok fazla olmayan modellere yönelmeniz tavsiye ediliyor. Şayet geniş bir bilgisayar kasası kullanıyorsanız, 25+ cm uzunluğundaki kartları alışveriş listenize eklemenizde bir sorun bulunmuyor.

Bütçe Dostu Ekran Kartı Modelleri

Küresel çip krizinin etkileri yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlarken ekran kartı fiyatları da giderek normalleşmeye başlıyor. Ancak yeni bir bilgisayar toplayan ve bütçesini zorlamamak adına en ucuz ekran kartı modellerini tercih etmek isteyen kullanıcılar, doğal olarak uygun fiyatlı ekran kartı çeşitlerini satın alıyor. Siz de bütçe dostu ekran kartlarının hangileri olduğunu merak ediyorsanız, bu bölüm size hitap ediyor.

Gerek AMD gerekse NVIDIA tarafında fiyat bakımından en uygun ekran kartı çeşitleri bulunuyor. AMD’nin teknoloji ve oyun meraklıları tarafından tercih edilen bütçe dostu çözümleri; Radeon RX 6400, RX 6500 XT, RX 6700 olarak sıralanabiliyor. Güç tüketimi ve performans bakımından RX 6000 serisinden modellere yönelmeniz öneriliyor ancak bütçeniz çok kısıtlıysa, RX 5000 serisindeki çözümler de yüz güldüren sonuçlara imza atabiliyor.