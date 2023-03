NVIDIA, Oyun Geliştiricileri Konferansı 2023’te (GDC) oyunların grafik kalitesini artırmaya yardımcı olan bir yapay zekâ aracı olan DLSS 3 teknolojisini kullanacak yeni oyun ve yazılımları duyurarak oyuncuları şaşırttı. Duyuru üç büyük ismi içeriyor, Redfall ve Diablo IV lansman sırasında desteklenecek ve Forza Horizon 28 Mart’ta güncellemeyi alacak.

Buna ek olarak marka, tasarımcıların gelecekteki oyunlarına fps teknolojisini entegre etmelerini sağlayacak bir özellik olan DLSS Frame Generation eklentisini halka açık hale getireceğini duyurdu. Bununla birlikte yapay zekâ, kullanıcı arayüzünün kararlılığını uyarlayarak hızlı hareket sırasında görüntü kalitesi performansını artırıyor. Ayrıca, gölgelenmeyi ortadan kaldıran, yüksek kontrastlı sahnelerde kenarları yumuşatan ve Ultra Performans modunda da iyileştirmeler sağlayan işlevler de içeriyor.

Şirket tarafından duyurulan bir diğer yeni özellik ise DLSS 3’ün Unreal Engine 5.2 sistemiyle entegre edilerek gelecekteki oyun geliştirme sırasında performansı daha da hızlandırması.

Epic Games Mühendislik Başkan Yardımcısı Nick Penwarden, “NVIDIA DLSS 3 gerçekten etkileyici bir kare oluşturma teknolojisine sahip ve Unreal Engine 5.2 eklentisi geliştiricilere oyunlarının kalitesini ve performansını artırmak için harika bir seçenek sunacak” dedi.

DLSS güncellemeleri yakında gelecek olan diğer oyunlar: Deceive Inc., Gripper, Redfall, Smalland: Survive the Wilds ve The Finals. Redfall’un ücretsiz bir kopyası (yeni sekmede açılır) aslında oyunun Mayıs ayındaki lansmanı için hazır olan bir grup ekran kartı ve oyun dizüstü bilgisayarının satışına dahil edilecek.