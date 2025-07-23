OnePlus, amiral gemisi modeli OnePlus 12 için teknoloji dünyasında heyecan yaratan yeni bir yazılım paketi yayınladı. Hindistan’daki kullanıcılar için kademeli olarak sunulan CPH2573_15.0.0.840(EX01) yapı numaralı bu paket, cihaza pek çok yenilik getiriyor. Önümüzdeki günlerde diğer bölgelere de yayılması beklenen OnePlus 12 OxygenOS 15 Güncellemesi, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

OnePlus 12 OxygenOS 15 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Yeni güncelleme ile birlikte gelen “Mind Space’e Kaydet” özelliği, kullanıcıların ekran içeriklerini pratik bir şekilde anı olarak arşivlemesine olanak tanıyor. Bu özellik, seçilen içerikleri otomatik olarak özetleyerek ilgili uygulamada saklıyor. Fotoğrafçılık deneyimini zenginleştiren OnePlus 12 OxygenOS 15 Güncellemesi, kamera tarafında Portre ve Fotoğraf modları için daha sanatsal ve rüya gibi kareler yakalamayı sağlayan bir yumuşak ışık filtresi sunuyor.

Fotoğraflar uygulaması, devrim niteliğinde bir Yapay Zeka Mükemmel Çekim özelliği ile donatıldı. Bu teknoloji, aynı kişinin farklı fotoğraflarındaki yüz ifadelerini analiz edip en ideal pozu oluşturabiliyor. Artık videoları canlı fotoğraf olarak dışa aktarmak veya bu dosyalardan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde etmek mümkün. Ayrıca, OnePlus 12 OxygenOS 15 Güncellemesi sayesinde kullanıcılar, ana galeri akışında görünmesini istemedikleri albümleri kolayca gizleyebiliyor.

Sistem genelinde yapılan iyileştirmeler de dikkat çekiyor. Artık aynı boyuttaki widget’lar sürüklenerek üst üste istiflenebiliyor. Çoklu ekran kontrolü ise bir uygulama tam ekranda çalışırken diğerinin kayan bir pencerede görüntülenmesine imkan tanıyarak verimliliği artırıyor. Oyun oynarken veya video izlerken gelen bildirimler, yeni “Geçici olarak engelle” özelliği sayesinde yukarı kaydırılarak anında susturulabiliyor. Bu önemli OnePlus 12 OxygenOS 15 Güncellemesi, Hızlı Ayarlar menüsüne bir Yeniden Başlat kısayolu da ekliyor.

Kullanıcı arayüzü tarafında da ince ayarlar mevcut. Always-On Display ekranındaki parmak izi simgesi artık sadece ekrana dokunulduğunda veya telefon ele alındığında belirecek şekilde optimize edildi. Mini pencerelerin hareket kabiliyeti artırılırken, bu pencerelerle ilgili yaşanan bazı ekran sorunları da giderildi. Güvenliğe büyük önem veren OnePlus 12 OxygenOS 15 Güncellemesi, en güncel korumayı sağlamak adına Temmuz 2025 Android güvenlik yaması ile birlikte geliyor.

OnePlus 12 OxygenOS 15 Güncelleme Günlüğü

Mind Space “Mind Space’e Kaydet” özelliği eklendi. Artık ekran içeriğini Mind Space’e anı olarak ekleyebilirsiniz. Anılar, uygulamada otomatik olarak özetlenecek ve arşivlenecektir.

Kamera Kamera’nın Portre ve Fotoğraf moduna yumuşak ışık filtresi eklendi. Rüya gibi ve daha çarpıcı efektler oluşturmaya yardımcı olabilir.

Fotoğraflar Farklı sahnelerdeki aynı kişinin yüz ifadelerini tanımayı ve en iyi çekimleri oluşturmak için değiştirmeyi destekleyen AI Perfect Shot özelliğini ekler. Videoları ve canlı fotoğrafları düzenleme ve dışa aktarma seçenekleri eklendi. Artık videoları canlı fotoğraf olarak dışa aktarabilir veya videolardan ve canlı fotoğraflardan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çıkarabilirsiniz. Fotoğraflar ana sayfasındaki özelleştirme seçeneklerini geliştirerek belirli albümleri genel fotoğraf listesinden gizlemenize olanak tanır. Video düzenleme performansını artırır. 120 fps’lik bir video, düzenlendikten sonra 120 fps olarak kalacaktır.

Uygulamalar Alarm sesinin düşükten yükseğe giderek artacağı Kademeli alarm sesi özelliği eklendi. Bu özelliği “Saat – Alarm- Ayarlar – Kademeli alarm sesi” bölümünde bulabilirsiniz. Kaydedici artık özelleştirilebilir gruplandırmayı destekleyerek ses dosyalarını yönetmeyi kolaylaştırır. Standart/Toplantı/Röportaj modlarında yapılan kayıtlar otomatik olarak Yüz yüze kayıtlar kategorisinde gruplandırılır.

Sistem Aynı boyuttaki widget’ları sürüklediğinizde, widget’lar üst üste yığılacaktır. Bir uygulamayı tam ekranda, diğerini ise kayan bir pencerede aynı anda görüntülemenize olanak tanıyan çoklu ekran kontrolü için destek eklendi. Her iki uygulama da bağımsız olarak çalıştırılabilir. Geçici olarak engelleme özelliği eklendi. Oyun oynarken veya video izlerken banner bildirimlerini geçici olarak engellemek için yukarı kaydırabilirsiniz. Bu özelliği “Ayarlar – Bildirimler ve Hızlı Ayarlar – Banner’lar – Geçici olarak engelle” bölümünde bulabilirsiniz. Daha hızlı telefon yeniden başlatmaları için Hızlı Ayarlar’a bir Yeniden Başlat kısayolu ekler. Parmak izi simgesi artık yalnızca ekrana dokunduğunuzda veya telefonu yukarı kaldırdığınızda Always-On Display’de görünecektir. Mini pencerelerin hareket aralığını geliştirir. Artık bir mini pencereyi ekranın altına sürükleyebilirsiniz. Bazı senaryolarda mini pencerelerle ilgili bir ekran konum sorununu düzeltir. Sistem güvenliğini artırmak için Temmuz 2025 Android güvenlik yamasını entegre eder.



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