OnePlus, Android 16 tabanlı yeni arayüzü OxygenOS 16’yı duyurdu. Şirketin bugüne kadarki en kapsamlı güncellemelerinden biri olan bu sürüm, yapay zekâ özellikleri, akıcı animasyonlar, cihazlar arası bağlantı ve daha fazla kişiselleştirme sunuyor. Yeni sürüm Kasım 2025’ten itibaren dağıtıma çıkacak. Beta süreci ise halihazırda başladı. Gelin, OxygenOS 16 ile gelen yeniliklere birlikte bakalım.
İçindekiler
OxygenOS 16 ile gelen yenilikler
OxygenOS 16 ile gelen yenilikler şu şekilde:
- Yapay zekâ destekli AI Writer – metin oluşturma ve düzenleme
- AI Recorder – konuşmacı tanıyan akıllı ses kaydı
- Mind Space’e Google Gemini entegrasyonu
- Fotoğraflarda yüz aydınlatması ve ifade düzeltme
- Daha akıcı arayüz ve gelişmiş animasyonlar
- Kilit ekranına yeni saat stilleri ve video duvar kâğıtları
- Uygulama ikonlarında boyut ve işlev özelleştirmesi
- Cihazlar arası dosya paylaşımı (telefon, tablet, PC, Mac)
- Apple Watch uyumluluğu
- OnePlus tabletlerde gelişmiş çoklu görev desteği
Yapay zekâ ile metin oluşturma: AI Writer
Yeni AI Writer özelliği, yazı yazarken size asistanlık ediyor. İsterseniz kısa bir komutla yeni bir metin oluşturabiliyor, isterseniz yazdığınız metni dilbilgisi ve anlam açısından düzenleyebiliyor. Öğrenciler, gazeteciler ve içerik üreticiler için büyük kolaylık.
AI Recorder: Akıllı ses kaydı
AI Recorder sadece ses kaydetmekle kalmıyor; kim konuştuğunu tanıyor, konuşmayı anında metne çeviriyor ve dilediğinizde otomatik özet çıkarabiliyor. Toplantı veya ders notu almak artık çok daha kolay.
Mind Space + Google Gemini entegrasyonu
OnePlus’ın kişisel asistan alanı Mind Space, artık Google Gemini ile entegre çalışıyor. Kullanıcılar burada kendi notlarını sesli olarak ekleyebiliyor, akıllı koleksiyonlar oluşturabiliyor ve Gemini üzerinden notlarının içinde arama yapabiliyor. Örneğin “İtalya seyahat planı” dediğinizde Gemini size notlarınızdan otomatik bir plan çıkarabiliyor.
Yapay zekâ destekli galeri
OxygenOS 16, galeri uygulamasını da akıllandırdı. Yapay zekâ; portrelerde yüz ışığını otomatik ayarlıyor, gözleri kapalı çıkan kareleri önceki fotoğraflardan referansla düzeltiyor. Yani kusursuz portreler artık sadece bir dokunuş uzağınızda.
Daha akıcı bir deneyim
OnePlus’ın “Parallel Processing” sistemi artık işletim sisteminin her noktasında aktif. Bu sayede ekran geçişleri, animasyonlar ve uygulama açılışları çok daha akıcı. 120 Hz ekranlarda fark gözle görülür derecede hissediliyor.
Kilit ekranı ve ana ekran özelleştirmeleri
Kilit ekranına yeni saat stilleri, widget desteği ve canlı video duvar kâğıtları eklendi. Ana ekrandaki uygulama simgeleri artık sadece görsel değil, işlevsel hale geldi. Örneğin bir müzik simgesine uzun basarak doğrudan çalma listesine geçilebiliyor.
Cihazlar arası bağlantı ve Apple Watch desteği
Yeni sürümle birlikte OnePlus cihazları artık tablet, PC ve Mac arasında dosya paylaşımı yapabiliyor. Ayrıca Apple Watch kullanıcıları da bildirimleri, aramaları ve mesajları doğrudan saat üzerinden kontrol edebiliyor. Bu özellik, OnePlus ekosistemini daha açık ve evrensel hale getiriyor.
OnePlus tabletlerde gelişmiş çoklu görev
OxygenOS 16, OnePlus Pad kullanıcılarını da unutmamış. Yeni arayüz, aynı anda iki uygulamayı bölünmüş ekranda çalıştırmaya imkân tanıyor. Ayrıca tabletlerdeki ana ekran özelleştirmeleri artık telefon sürümüyle tamamen eşleşiyor.
OxygenOS 16 güncellemesini alacak cihazlar
Peki OxygenOS 16 alacak cihazlar neler? OnePlus hem bu cihazları hem de güncelleme takvimini paylaştı.
Kasım 2025 itibarıyla
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13s
- OnePlus Open
- OnePlus 12 / 12R
- OnePlus Pad 3 / Pad 2
Aralık 2025 itibarıyla
- OnePlus 11 5G
- OnePlus 11R 5G
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE5
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 3 5G
2026’nın ilk çeyreğinde
- OnePlus 10 Pro 5G
- OnePlus Nord CE4
- OnePlus Nord CE4 Lite 5G
- OnePlus Pad
- OnePlus Pad Lite
OnePlus, şu anda OxygenOS 16 Beta programını başlattı. Kararlı sürüm Kasım 2025’te yayınlanacak. Yeni sürüm, OnePlus ekosistemini yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha “akıllı” hale getiriyor.
