OnePlus, Android 16 tabanlı yeni arayüzü OxygenOS 16’yı duyurdu. Şirketin bugüne kadarki en kapsamlı güncellemelerinden biri olan bu sürüm, yapay zekâ özellikleri, akıcı animasyonlar, cihazlar arası bağlantı ve daha fazla kişiselleştirme sunuyor. Yeni sürüm Kasım 2025’ten itibaren dağıtıma çıkacak. Beta süreci ise halihazırda başladı. Gelin, OxygenOS 16 ile gelen yeniliklere birlikte bakalım.

OxygenOS 16 ile gelen yenilikler

OxygenOS 16 ile gelen yenilikler şu şekilde:

Yapay zekâ destekli AI Writer – metin oluşturma ve düzenleme

– metin oluşturma ve düzenleme AI Recorder – konuşmacı tanıyan akıllı ses kaydı

– konuşmacı tanıyan akıllı ses kaydı Mind Space ’e Google Gemini entegrasyonu

’e entegrasyonu Fotoğraflarda yüz aydınlatması ve ifade düzeltme

Daha akıcı arayüz ve gelişmiş animasyonlar

Kilit ekranına yeni saat stilleri ve video duvar kâğıtları

Uygulama ikonlarında boyut ve işlev özelleştirmesi

Cihazlar arası dosya paylaşımı (telefon, tablet, PC, Mac)

Apple Watch uyumluluğu

uyumluluğu OnePlus tabletlerde gelişmiş çoklu görev desteği

Yapay zekâ ile metin oluşturma: AI Writer

Yeni AI Writer özelliği, yazı yazarken size asistanlık ediyor. İsterseniz kısa bir komutla yeni bir metin oluşturabiliyor, isterseniz yazdığınız metni dilbilgisi ve anlam açısından düzenleyebiliyor. Öğrenciler, gazeteciler ve içerik üreticiler için büyük kolaylık.

AI Recorder: Akıllı ses kaydı

AI Recorder sadece ses kaydetmekle kalmıyor; kim konuştuğunu tanıyor, konuşmayı anında metne çeviriyor ve dilediğinizde otomatik özet çıkarabiliyor. Toplantı veya ders notu almak artık çok daha kolay.

Mind Space + Google Gemini entegrasyonu

OnePlus’ın kişisel asistan alanı Mind Space, artık Google Gemini ile entegre çalışıyor. Kullanıcılar burada kendi notlarını sesli olarak ekleyebiliyor, akıllı koleksiyonlar oluşturabiliyor ve Gemini üzerinden notlarının içinde arama yapabiliyor. Örneğin “İtalya seyahat planı” dediğinizde Gemini size notlarınızdan otomatik bir plan çıkarabiliyor.

Yapay zekâ destekli galeri

OxygenOS 16, galeri uygulamasını da akıllandırdı. Yapay zekâ; portrelerde yüz ışığını otomatik ayarlıyor, gözleri kapalı çıkan kareleri önceki fotoğraflardan referansla düzeltiyor. Yani kusursuz portreler artık sadece bir dokunuş uzağınızda.

Daha akıcı bir deneyim

OnePlus’ın “Parallel Processing” sistemi artık işletim sisteminin her noktasında aktif. Bu sayede ekran geçişleri, animasyonlar ve uygulama açılışları çok daha akıcı. 120 Hz ekranlarda fark gözle görülür derecede hissediliyor.

Kilit ekranı ve ana ekran özelleştirmeleri

Kilit ekranına yeni saat stilleri, widget desteği ve canlı video duvar kâğıtları eklendi. Ana ekrandaki uygulama simgeleri artık sadece görsel değil, işlevsel hale geldi. Örneğin bir müzik simgesine uzun basarak doğrudan çalma listesine geçilebiliyor.

Cihazlar arası bağlantı ve Apple Watch desteği

Yeni sürümle birlikte OnePlus cihazları artık tablet, PC ve Mac arasında dosya paylaşımı yapabiliyor. Ayrıca Apple Watch kullanıcıları da bildirimleri, aramaları ve mesajları doğrudan saat üzerinden kontrol edebiliyor. Bu özellik, OnePlus ekosistemini daha açık ve evrensel hale getiriyor.

OnePlus tabletlerde gelişmiş çoklu görev

OxygenOS 16, OnePlus Pad kullanıcılarını da unutmamış. Yeni arayüz, aynı anda iki uygulamayı bölünmüş ekranda çalıştırmaya imkân tanıyor. Ayrıca tabletlerdeki ana ekran özelleştirmeleri artık telefon sürümüyle tamamen eşleşiyor.

OxygenOS 16 güncellemesini alacak cihazlar

Peki OxygenOS 16 alacak cihazlar neler? OnePlus hem bu cihazları hem de güncelleme takvimini paylaştı.

Kasım 2025 itibarıyla

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus Open

OnePlus 12 / 12R

OnePlus Pad 3 / Pad 2

Aralık 2025 itibarıyla

OnePlus 11 5G

OnePlus 11R 5G

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3 5G

2026’nın ilk çeyreğinde

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus Nord CE4

OnePlus Nord CE4 Lite 5G

OnePlus Pad

OnePlus Pad Lite

OnePlus, şu anda OxygenOS 16 Beta programını başlattı. Kararlı sürüm Kasım 2025’te yayınlanacak. Yeni sürüm, OnePlus ekosistemini yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha “akıllı” hale getiriyor.

