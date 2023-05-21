OnePlus, yılın başında 2023 amiral gemisini duyuran ilk Android telefon üreticileri arasında yer aldı. OnePlus 11 Snapdragon 8 Gen 2, üçüncü nesil Hasselblad kameralar ve etkileyici hızlı şarj hızlarıyla dikkat çekti. Yazılım cephesinde, Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ile kutudan çıkan cihaz, nihayet geçtiğimiz ay Nord CE 3 Lite ile tanıtılan OxygenOS 13.1 güncellemesine kavuştu. Sadece OnePlus 11 serisi değil, OnePlus 10T ve OnePlus 9 da güncellemeye kavuşan cihazlar arasında. İşte OxygenOS 13.1 yenilikleri!

OxygenOS 13.1 ile OnePlus Cihazlar Coşacak!

OxygenOS 13.1’deki yeni O Relax modu bir “özel meditasyon alanı” olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik, rahatlatıcı sesler çalarak kullanıcının gevşemesine ve rahatlamasına yardımcı oluyor. Bu diğer üreticilerde pek sık rastlamadığımız bir özellik.

Otomatik bağlantı özelliği de OxygenOS 13.1 eklentilerinden. Bu özellik, OnePlus telefonunuzun yakındaki diğer OnePlus cihazlarıyla otomatik olarak bağlantı kuracağı bir başka kullanışlı eklenti. Otomatik bağlantı özelliği sayesinde aynı OnePlus hesabına bağlı başka bir cihazı özgürce kontrol edebileceksiniz. Örneğin, OnePlus Pad’iniz varsa telefonunuz ve tabletiniz arasında sorunsuz bir şekilde veri taşıyabilirsiniz.

OnePlus, bu sürümün bir parçası olarak daha fazla özelleştirmeye izin vermek için Zen modunu tamamen yeniledi. Artık Zen modunda seçtiğiniz bazı uygulamaları bu mod açıkken bile kullanabileceksiniz. Hatırlatmak gerekirse, önceden Zen modu Kamera ve Telefon uygulamaları dışındaki uygulamaların kullanılmasına izin vermiyordu.

Bununla birlikte, Hasselblad markalı kameralara sahip telefonlarda filigran stili değiştirildi. Amiral gemisi cihazlarda gördüğümüz Hasselblad kamera filigranı, artık Xiaomi’nin Leica filigranına benziyor. Bu hoş bir değişiklik olmuş.

OnePlus, telefonları için OxygenOS 13.1 güncellemesini gruplar halinde sunuyor gibi görünüyor. Alınan geri bildirimlere bağlı olarak, şirket güncellemeyi genişletebilir. Yani eğer güncellemeyi cihazınızda görmüyorsanız endişe etmeye gerek yok.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OxygenOS 13.1 özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!