Söylentilerin ardından, bir Twitter kullanıcısı olan @realMlgmXyysd sayesinde OnePlus Nord 3’ün kutusuyla birlikte canlı görüntüleri ortaya çıktı. Bu, OnePlus Ace 2V’nin Çin’de piyasaya sürülen ve benzer bir tasarıma sahip olduğu ve neredeyse benzer özellikleri paylaştığı için yeniden markalanmış bir versiyonu olacağını bir kez daha doğruluyor.

Ayrıca, görüntüler OnePlus Nord 3’ün 50MP arka kameraya sahip olacağını, Ace 2V’deki 64MP kameraya kıyasla daha düşük bir çözünürlüğe sahip olacağını gösteriyor. Telefon, 12 GB sanal RAM ve 256 GB depolama ile birlikte 16 GB RAM’e sahip olacak. Görüntüler ayrıca telefonun bir uyarı kaydırıcısıyla birlikte geleceğini ve üst kısmında bir kızılötesi sensör bulunacağını ortaya koyuyor.

Tianma 1.5K 6.74′ 2772×1240 120Hz 2.5D Fluid AMOLED

USB Type-C 2.0 / SuperVooc 80W / 5000 mAh

Alert Slider pic.twitter.com/i9SgLcUB0f — MlgmXyysd🐱💕 (@realMlgmXyysd) May 17, 2023

Türkiye pazarını pas geçecek olan bu telefonun nispeten uygun fiyatlı olacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Avrupa pazarına açılacak olan bu canavar karşısında bakalım vivo, Xiaomi ve Samsung gibi dev isimler nasıl bir aksiyon alacak?

İçindekiler OnePlus Nord 3 özellikleri

OnePlus Nord 3 özellikleri

6,74 inç büyüklüğünde 2772×1240 piksel çözünürlüğünde (120Hz/90Hz/60Hz/45Hz/40Hz uyarlanabilir) AMOLED ekran, 1450 nite kadar tepe parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartma

Mali-G710 10 çekirdekli GPU

3,05 GHz’e kadar Octa Core Dimensity 9000 4nm işlemci

16 GB’a kadar LPDDR5X RAM, 256 GB (UFS 3.1) depolama

OxygenOS 13 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

50MP OIS’li arka kamera, 8MP f/2.2 diyaframlı ultra geniş kamera, 2MP f/2.4 diyaframlı makro kamera, LED flaş

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

80W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya