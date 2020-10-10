OxygenOS 11 kararlı sürümü OnePlus 8 ve 8 Pro için yayınlandı

Microsoft, Windows 10 için yeni bir kurulum ekranının testlerine başladı. Yeni kurulum artık bilgisayarınızı hangi amaçla kullanmak istediğinize göre özelleştirebilmenize izin verecek.

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Microsoft, Windows 10′un Insider Build 20231 sürümünü Dev Channel kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu sürümle beraber Windows 10′da göze çarpan en büyük değişiklik, yepyeni bir kurulum ekranı oldu. Bu kurulum süreciyle Microsoft, insanların bilgisayarı ilk aşamada hangi amaçla kullanmak istediğine göre ayarlayabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Yeni Windows 10 kurulum ekranı işte böyle olacak

Bilgisayarınızı yeni aldınız veya format attınız, bu noktada Windows10 size cihazınızı nasıl kullanmak istediğinizi soracak. Örneğin ev, eğitim, eğlence veya iş amaçlarından herhangi birisi için karşınıza çıkan onay kutularını işaretleyebileceksiniz. Hangi seçeneği seçtiğinize bağlı olarak, Windows kurulum sürecinde farklı farklı seçenekler sizi bekliyor olmakla birlikte, kurulum tamamlandıktan sonra gözle görülür bir değişiklik olmayacak.

Örneğin kurulum ekranında okulu seçtiğinizi düşünün, bu durumda Windows 10 not alma ve grup çalışması için belirli istemleri ön plana çıkaracak. Sadece eğlence veya aile bilgisayarı olarak kullanacaksanız, hiç gereksiz adımlarla uğraşmadan hemen hızlı kurulum seçeneği; oyun amaçlı kullanacaksanız da aynı şekilde Windows 10’un size önerdiği oyun ayarlarına göre bilgisayarınızı hazırlayabileceksiniz.

Windows 10′un yeni kurulum ekranı, şu an için yalnızca sınırlı sayıda Dev Channel üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Microsoft, yakın gelecekte diğer kullanıcıların da erişimine açacağını ve yeni kurulum ekranı hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını ilave etti.