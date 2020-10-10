İşletim Sistemleri
OxygenOS 11 kararlı sürümü OnePlus 8 ve 8 Pro için yayınlandı
OxygenOS 11, bir dizi geliştirici ön izlemesi ve beta programlarının ardından tam haliyle OnePlus 8 serisi için kullanıma sunuldu.
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Yaklaşmakta olan OnePlus 8T’nin kutudan Android 11 tabanlı OxygenOS 11 ile çıkacağı biliniyordu. Ancak OnePlus’ın en yeni mobil işletim sistemini OnePlus 8 serisi için de sunup sunmayacağı olarak belli değildi. OxygenOS 11′in bugünden itibaren betadan çıkıp OnePlus 8 ve 8 Pro için yayınlanmasıyla beraber bu belirsizlik ortadan tamamen kalktı.
OxygenOS 11 güncellemesinin sunumu, resmi OnePlus forumlarındaki bir duyuru gönderisiyle onaylandı. Ayrıca duyuruda önemli tasarım değişiklikleri ve çok önemli birkaç yenilikten bahsedilen güncelleme notları da paylaşılıyor.
OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro için OxygenOS 11 güncelleme notları
Sistem
- Kullanıcı arayüzünün yeni görsel tasarımı, çeşitli ayrıntı optimizasyonları ile size daha rahat bir deneyim sunar.
- Yepyeni hava durumu arayüzü, gün doğumu ve gün batımı arasında dinamik geçişleri destekler.
- Bazı üçüncü taraf uygulamalar için kullanıcı deneyimi ve kararlılığı optimize edildi.
Oyun Alanı
- Fnatic modunun kullanışlı anahtarları için yeni eklenen oyun araçları kutusu. Artık üç bildirim yöntemi seçebilirsiniz: yalnızca sürükleyici oyun deneyiminiz için yalnızca metin, uyarı ve engelleme.
- Instagram ve WhatsApp için küçük bir pencerede yeni eklenen hızlı yanıt özelliği. (Oyun modunda ekranın sağ / sol üst köşelerinden aşağı kaydırarak etkinleştirin)
- Yeni eklenen yanlış dokunma önleme özelliği. Etkinleştirin, ekranın üstünden aşağı kaydırın, tıklayın ve bildirim çubuğu çıkacaktır.
OxygenOS 11 Ambient display
- Always on Display (sürekli açık ekran) özelliği eklendi. Yol: Ayarlar – Ekran – Ambient display
- Parsons School of Design ile ortak geliştirilen Insight saat stili eklendi. Bu stil, telefon kullanım verilerine göre değişecektir.
- Yeni 10 yeni saat stili eklendi.
Karanlık Mod
- Koyu Mod için kısayol tuşu eklendi, etkinleştirmek için hızlı ayarı aşağı çekin.
- Karanlık modu otomatik olarak açabilir ve zaman aralığını özelleştirebilirsiniz. (Yol: Ayarlar > Ekran > Karanlık Mod > Otomatik olarak aç > Gün batımından gün doğumuna kadar otomatik olarak etkinleştir / Özel zaman aralığı)
OxygenOS 11 Zen Modu
- 5 yeni tema (okyanus, uzay, otlak vb.) ve daha fazla zamanlama seçeneği eklendi.
- Zen Moduna Grup özelliği eklendi, artık arkadaşlarınızı davet edebilir ve Zen Modunu birlikte etkinleştirebilirsiniz.
Fotoğraf Galerisi
- Hikaye işlevi ile beraber, depodaki fotoğraflar ve videolar ile otomatik olarak haftalık videolar oluşturabilirsiniz.
- Yükleme hızı optimize edildi ve görüntü ön izlemesi artık daha hızlı.
Diğer: Yanlış dokunmayı engelleme özelliği. Tek bir yerde Fnatic modu, WhatsApp, Instagram ve Ekran Kaydedicinin kullanışlı anahtarları için yeni eklenen oyun araçları kutusu.
OxygenOS 11’in tanıtım videosu
İşletim Sistemleri
Windows 10 kurulum ekranı artık PC’yi kullanım şeklinizi soracak
Microsoft, Windows 10 için yeni bir kurulum ekranının testlerine başladı. Yeni kurulum artık bilgisayarınızı hangi amaçla kullanmak istediğinize göre özelleştirebilmenize izin verecek.
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Microsoft, Windows 10′un Insider Build 20231 sürümünü Dev Channel kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu sürümle beraber Windows 10′da göze çarpan en büyük değişiklik, yepyeni bir kurulum ekranı oldu. Bu kurulum süreciyle Microsoft, insanların bilgisayarı ilk aşamada hangi amaçla kullanmak istediğine göre ayarlayabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Yeni Windows 10 kurulum ekranı işte böyle olacak
Bilgisayarınızı yeni aldınız veya format attınız, bu noktada Windows10 size cihazınızı nasıl kullanmak istediğinizi soracak. Örneğin ev, eğitim, eğlence veya iş amaçlarından herhangi birisi için karşınıza çıkan onay kutularını işaretleyebileceksiniz. Hangi seçeneği seçtiğinize bağlı olarak, Windows kurulum sürecinde farklı farklı seçenekler sizi bekliyor olmakla birlikte, kurulum tamamlandıktan sonra gözle görülür bir değişiklik olmayacak.
Örneğin kurulum ekranında okulu seçtiğinizi düşünün, bu durumda Windows 10 not alma ve grup çalışması için belirli istemleri ön plana çıkaracak. Sadece eğlence veya aile bilgisayarı olarak kullanacaksanız, hiç gereksiz adımlarla uğraşmadan hemen hızlı kurulum seçeneği; oyun amaçlı kullanacaksanız da aynı şekilde Windows 10’un size önerdiği oyun ayarlarına göre bilgisayarınızı hazırlayabileceksiniz.
Windows 10′un yeni kurulum ekranı, şu an için yalnızca sınırlı sayıda Dev Channel üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Microsoft, yakın gelecekte diğer kullanıcıların da erişimine açacağını ve yeni kurulum ekranı hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını ilave etti.
Akıllı Telefonlar
HarmonyOS 2.0 alacak cihazlar paylaşıldı!
Weibo üzerinden yapılan ve resmi olmayan paylaşımda HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin hangi cihazlarda kullanılabilir olacağı yayımlandı.
Huawei, EMUI 11 desteği sunan akıllı telefonlara HarmonyOS 2.0’ın yüklenebileceğini resmen doğrulamıştı. Ayrıca kademeli olarak geliştiricilere sunulmaya başlanan işletim sisteminin Aralık ayında ilk beta sürümü ile akıllı telefonlara geleceği de biliniyor.
Bugün itibarıyla Courage Digital King adlı Weibo kullanıcısı tarafından paylaşılan tarihlerin, HarmonyOS 2.0 işletim sistemine ait dağıtım takvimi olduğu iddia edildi. Paylaşıma göre işletim sistemini ilk olarak Kirin 9000 yonga setine sahip olacak modeller kullanacak. İkinci partide ise Kirin 990 5G işlemcisine sahip olan P40 ve Mate 30 serilerine dağıtılacak.
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HarmonyOS’in öncelikli serilerin ardından Kirin 810 ve 710 yonga setlerini barındıran bazı cihazlara geleceği de iddia ediliyor. Bu iddia doğru olsa dahi epeyce süre alacağını söylemek mümkün. Paylaşımda yer alan “kısmi” ifadesine bakılarak işletim sisteminin bazı cihazlara gelmeyeceğini söylemek de mümkün.
Huawei’nin nerdeyse tüm akıllı cihazlarda çalışması için geliştirdiği yeni işletim sistemini destekleyecek olan Huawei Mate 40 serisi akıllı telefonların Ekim ayı ortalarında Çin’de, 2021 itibarıyla da global ölçekte satışa sunulması bekleniyor. Bunlara ek olarak Mate 40 serisinin firmanın normal şartlarda izlediği takvime göre geçtiğimiz aylarda tanıtılmış olması gerektiğini fakat ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının yol açtığı tedarik sorunları dolayısıyla geciktiğini de belirtelim.
İşletim Sistemleri
Facebook Tizen işletim sistemine yönelik desteğini sonlandırdı
Facebook, bünyesinde barındırdığı WhatsApp, Messenger ve Instagram uygulamaları için de geçerli olmak üzere Tizen işletim sistemine yönelik desteğini resmi olarak sonlandırdı. Tizen’li bir cihazınız varsa, söz konusu uygulamaları artık indiremeyecek ve kullanamayacaksınız.
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Android ve iOS kadar popüler olmasa da bir zamanlar çoğu telefonda kendine yer edinmeyi başaran Tizen işletim sistemine yeni bir darbe Facebook kanadından geldi. Sosyal medya devi, kendisine ait tüm sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını Tizen’den kaldırdı. Buna WhatsApp ve Instagram da dahil. Üstelik söz konusu uygulamalar bu işletim sisteminin yer aldığı telefonlarda hiç çalışmayacak.
Facebook uygulamaları Tizen işletim sisteminden kaldırıldı
Örneğin Tizen’li bir akıllı telefonda WhatsApp kullanan kişileri, uygulamayı açtıktan sonra App No Longer Available (Uygulama artık kullanılamıyor) hatası karşılıyor. Öte yandan Tizen kullanıcılarından Facebook’un aldığı bu karara çok büyük tepkiler de gelmeye devam ediyor.
Aslında Tizen bahsettiğimiz gibi Android ve iOS kadar -hatta hiç- kullanılan bir işletim sistemi değil. Türkiye ve diğer ülkelerde en azından böyle; ancak özellikle Hindistan ve Bangladeş pazarında hatırı sayılır derecede kullanıcı kitlesi bulunuyor. Ayrıca istatistiklere göre Facebook bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, Tizen mağazasındaki en popüler mesajlaşma uygulamasıydı.
Bu bağlamda kullanıcıların WhatsApp’a ihtiyaç duyduğunu düşünürsek, böylesine yoğun tepkiler gelmesi çok normal. Yalnız Facebook muhtemelen gelen tepkileri göz ardı edecek ve uygulamalarını Tizen’e yeniden getirmeyecek.