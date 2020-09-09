Android 11 tabanlı OxygenOS 11, beta olarak OnePlus 8’e geldi!

Android 11 işletim sistemini temel alan OxygenOS 11 kullanıcı arayüzünün herkese açık beta sürümü, OnePlus 8 için resmi olarak yayınlandı. Bugünden itibaren OnePlus 8 kullanıcıları, yeni güncellemeyi yükleyebiliyor.

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Dün Google’ın Android 11 işletim sistemini Pixel telefonlar için yayınladığını duyurmasının ardından, bir müjde de OnePlus’tan geldi. Resmi OnePlus forumlarında paylaşılan duyuruya göre, bugünden itibaren OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro kullanıcıları, Android 11 tabanlı OxygenOS 11 kullanıcı arayüzünün herkese açık beta sürümünü yükleyebilir.

“Google ile yakın iş birliğimiz sayesinde OnePlus, OxygenOS 11’in ilk herkese açık beta sürümü ile Android 11’i resmi olarak piyasaya çıktığı gün size sunabilen ilk akıllı telefon markalarından biridir. Yeni OxygenOS 11’in neler sunduğunu tam olarak anlamak için bugün kontrol edin ve kendiniz görün.”

OxygenOS 11, yeni Android’deki bildirim penceresi değişiklikleri, güncellenen uygulama izinleri ve yeni API’lar gibi bütün Android 11 özelliklerini benimsiyor. Ek olarak bu kullanıcı arayüzünde OnePlus’ın eklediği yazılımsal özellikler, birbirleriyle uyum içinde yaşayan estetiksel düzenlemelerle kullanıcılara sunuluyor.

OxygenOS 11 beta sürümündeki öne çıkan özellikler

Sistem

◾ Yeni arayüz tasarımı, çeşitli optimizasyonlar ile size daha rahat bir deneyim sunuyor.

◾ Gün doğumu ve gün batımı arasında dinamik geçişler sağlayan yepyeni hava durumu kullanıcı arayüzü.

◾ OxygenOS 11 ile durum çubuğundaki parlaklık çubuğu ekranı optimize edildi. Hızlı ayarları aşağı çekerek parlaklığı kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ambient display

◾ OxygenOS 11 sürümünde Always On Display (sürekli açık ekran) özelliği eklendi. Yol: Ayarlar – Ekran – Ambient display

◾ 10 yeni saat stili eklendi. Yol: Ayarlar – Özelleştirme – Saat Stili

Zen Modu

◾ 5 yeni tema (okyanus, uzay, otlak, Zen alanı 1, Zen alanı 2) ve daha fazla zamanlama seçeneği eklendi.

◾ Zen Moduna grup özelliği eklendi, artık arkadaşlarınızı davet edebilir ve Zen Modunu birlikte etkinleştirebilirsiniz.

Diğer özellikler: Karanlık mod için kısayol tuşu, yanlış dokunmayı engelleme özelliği; tek bir yerde Fnatic modu, WhatsApp, Instagram ve Ekran Kaydedicinin kullanışlı anahtarları için yeni eklenen oyun araçları kutusu.

OxygenOS 11 tanıtım videosu