Overcooked, Epic Store üzerinde tamamen ücretsiz oldu!

Motorola firmasının olası yeni katlanabilir telefonu Razr 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın bir önceki nesle göre daha büyük ekranlı olacağı tahmin ediliyor.

İlginizi çekebilir; Motorola RAZR 2 ile ilgili bazı teknik özellikler sızdırıldı!

Katlanan ekranlı telefonlar gelişmeye devam ediyor. Samsung, Huawei ve Motorola gibi büyük firmaların yatırımlarını sürdürdüğü bu rekabette yeni oyuncular görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Efsane tuşlu katlanabilen Razr serisini dokunmatik ekranla tekrar uyarlayan Motorola firması da, Razr 2 için kolları sıvamışa benziyor. Katlanabilir cihazlar hakkında bugüne kadar paylaştığı bilgiler ile gündeme gelen Ross Young, Twitter hesabından cihazın bir önceki seriye göre daha büyük ekran boyutuna sahip olacağını aktardı. Ross Young, cihazın 6.7 inçlik katlanabilir ekrana sahip olacağını belirtti. Bu da cihazın Galaxy Z Flip ile aynı boyutta ekrana sahip olacağını göstermekte.

The Motorola Razr 2 screen size will increase to the same size as the Galaxy Z Flip, 6.7”. The front display will also increase in size.

