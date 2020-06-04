Overcooked, Epic Store üzerinde tamamen ücretsiz oldu!

Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Store üzerinde, bugün itibariyle 11 Haziran tarihine kadar Overcooked adlı oyun ücretsiz oldu. Geçtiğimiz haftalarda GTA 5 hediyesiyle global anlamda dünyayı şaşkına uğratan Epic Games’in, bu hafta da “Gizemli Oyun” olarak duyurduğu son oyun belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir sızıntı sebebiyle, ARK: Survival Evolved adlı yapımı bekleyen oyuncular, bu hafta ciddi bir hayal kırıklığına uğradı.

Steam ile girdiği rekabette, Fortnite kozu ile birlikte her hafta çeşitli hediyeler sunan Epic Games’in ileride ciddi anlamda Steam ile daha sıkı bir rekabet sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu. Ancak gördüğümüz kadarıyla, Epic bu şekilde yüksek fiyatlı ve sevilen oyunları hediye etmeye devam ederse, oyun dünyası adına büyük bir katkıda bulunabilir.

Overcooked



Overcooked, bir ila dört oyuncu için birlikte oynanan kaotik bir yemek pişirme oyunudur. Siz ve şef arkadaşlarınız birlikte çalışarak müşteriler kızıp gitmeden önce lezzetli siparişleri pişirip servis etmelisiniz. Bıçaklarınızı bileyin ve aşçı önlüklerinizi silkeleyin. Bu çılgın mutfakta hataya pek yer yok ve sonuçları riskli!

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Nasıl elde edilir?

Overcooked’a ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Overcooked için ayrılan bağlantıya giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın



Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 11 Haziran 18:00.

Sistem gereksinimleri