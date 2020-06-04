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Overcooked, Epic Store üzerinde tamamen ücretsiz oldu!
Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Store üzerinde, bugün itibariyle 11 Haziran tarihine kadar Overcooked adlı oyun ücretsiz oldu. Geçtiğimiz haftalarda GTA 5 hediyesiyle global anlamda dünyayı şaşkına uğratan Epic Games’in, bu hafta da “Gizemli Oyun” olarak duyurduğu son oyun belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir sızıntı sebebiyle, ARK: Survival Evolved adlı yapımı bekleyen oyuncular, bu hafta ciddi bir hayal kırıklığına uğradı.
Steam ile girdiği rekabette, Fortnite kozu ile birlikte her hafta çeşitli hediyeler sunan Epic Games’in ileride ciddi anlamda Steam ile daha sıkı bir rekabet sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu. Ancak gördüğümüz kadarıyla, Epic bu şekilde yüksek fiyatlı ve sevilen oyunları hediye etmeye devam ederse, oyun dünyası adına büyük bir katkıda bulunabilir.
Overcooked
Overcooked, bir ila dört oyuncu için birlikte oynanan kaotik bir yemek pişirme oyunudur. Siz ve şef arkadaşlarınız birlikte çalışarak müşteriler kızıp gitmeden önce lezzetli siparişleri pişirip servis etmelisiniz. Bıçaklarınızı bileyin ve aşçı önlüklerinizi silkeleyin. Bu çılgın mutfakta hataya pek yer yok ve sonuçları riskli!
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Nasıl elde edilir?
Overcooked’a ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Overcooked için ayrılan bağlantıya giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 11 Haziran 18:00.
Sistem gereksinimleri
- Minimum
İşletim Sistemi: Windows 7 (32-bit)
İşlemci: Dual Core 2.4Ghz
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce 8800 GT / AMD HD 6850 / Intel HD
Depolama: 750 MB kullanılabilir alan
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Akıllı Telefonlar
HTC Desire 20 Pro, Google Play Console üzerinde görüntülendi!
HTC Desire 20 Pro, Google Play Console üzerinde görüntülendi. Böylelikle cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.
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Android 10 ile gelen ilk HTC telefonu!
HTC firması, eski şaşalı günlerine dönmek için çaba harcamaya devam ediyor. Uzun zamandır mali açından düşüşte olan ve eski günlerini özleyen firma, yeni cihazı Desire 20 Pro için kolları sıvadı. Orta seviye olarak belirlenen cihaz Google Play Console üzerinde görüntülendi. Cihaz, gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden almakta. Android 10 ile piyasaya çıkacak ilk HTC telefonu olan Desire 20 Pro, 6 GB RAM ile birlikte geliyor. Google Play Console üzerinde gösterilen resim ise ne yazık ki Desire 20 Pro cihazına ait değil. Sanırsak Google, temsili bir fotoğraf eklemeyi tercih etmiş.
Son dönemde kullanımı artan Snapdragon 765G ile gelmesi beklenen orta seviye cihazın, Snapdragon 665 ile karşımıza çıkması hayranların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Tasarım detayları daha önce sızdırılan cihaz 6.5 inç boyutunda LCD panelli bir ekrana sahip olacak. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın bir adet ön dört adet de arka kamerası bulunmakta. Kamera özellikleri henüz bilinmez iken, parmak izi okuyucusunun cihazın arkasında yer alacağı öğrenildi. Daha fazla teknik özelliğe henüz ulaşılamaz iken, cihazın tam olarak ne zaman tanıtılacağı da merak konusu. Bakalım HTC yavaş yavaş eski günlerine dönebilecek mi merakla bekliyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9, ilk kez canlı olarak görüntülendi!
Pazartesi günü Redmi 9 ailesinin özelliklerini görmüştük. Şimdi ise serinin en güçlü telefonu olan Redmi 9‘un canlı görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın dikey olarak yerleştirilmiş üç kamerası bulunuyor. Kameraların hemen altında ise parmak izi okuyucusu mevcut. Sağ tarafında ise dördüncü bir kamera ve LED flaş var.
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Redmi 9 tasarımı nasıl değerlendirildi?
Redmi 9, flaş ve parmak izi okuyucusu ile birlikte kamera dizilimi olarak Redmi Note 8 Pro‘yu anımsatıyor. Fakat bu dizilim hafif içe doğru yuvarlak bir çember içinde olduğu için bu yönüyle de Redmi K30 ve Redmi K30i‘ye benziyor. Redmi 9 fotoğrafta açık yeşil ve menekşe renk seçenekleriyle görüntüleniyor. Dikkat çeken nokta ise yeşil renkli modelde kameranın yanında yazılar varken menekşe renk seçeneğinde bulunmuyor. Buradan bunların sadece genel tasarımı göstermek amaçlı tasarlanan maketler olduğunu anlayabiliriz.
Weibo‘da ortaya çıkan sızıntılarda cihazın bazı teknik özellikleri görüntülenmişti. Bunlardan başlıcaları cihazın MediaTek Helio G80 işlemcisi ile gelecek olması. Bu işlemci Helio G70‘in biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde cihazın 6.53 inçlik 1080p çözünürlüklü bir ekranı bulunacak. Arka tarafta ise 13 MP çözünürlüklü ana kamera ve 8 MP, 5 MP, 2 MP çözünürlüklü olmak üzere henüz özellikleri bilinmeyen kameralar mevcut. Batarya tarafında ise 18W hızlı şarj olabilen 5.000 mAh değerinde pil bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr 2 daha büyük ekran ile geliyor.
Motorola firmasının olası yeni katlanabilir telefonu Razr 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın bir önceki nesle göre daha büyük ekranlı olacağı tahmin ediliyor.
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Daha büyük ekranlı Razr 2 görebiliriz!
Katlanan ekranlı telefonlar gelişmeye devam ediyor. Samsung, Huawei ve Motorola gibi büyük firmaların yatırımlarını sürdürdüğü bu rekabette yeni oyuncular görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Efsane tuşlu katlanabilen Razr serisini dokunmatik ekranla tekrar uyarlayan Motorola firması da, Razr 2 için kolları sıvamışa benziyor. Katlanabilir cihazlar hakkında bugüne kadar paylaştığı bilgiler ile gündeme gelen Ross Young, Twitter hesabından cihazın bir önceki seriye göre daha büyük ekran boyutuna sahip olacağını aktardı. Ross Young, cihazın 6.7 inçlik katlanabilir ekrana sahip olacağını belirtti. Bu da cihazın Galaxy Z Flip ile aynı boyutta ekrana sahip olacağını göstermekte.
The Motorola Razr 2 screen size will increase to the same size as the Galaxy Z Flip, 6.7”. The front display will also increase in size.
— Ross Young (@DSCCRoss) June 3, 2020
Geçtiğimiz günlerde bazı teknik özellikleri ortaya çıkan cihaz, amiral gemisi performans vadetmeyecek gibi gözüküyor. Cihazın gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alması beklenir iken Razr 2, bir önceki seri gibi orta seviye bir telefon olarak karşımıza çıkacak. Geçen sene piyasaya çıkan Razr cihazının da Snapdragon 710 ile piyasaya çıktığı ve amiral gemisi cihazlardan daha pahalı olması nedeniyle oldukça eleştiri aldığını unutmamak gerek. Hal böyle olunca Motorola Razr 2 cihazları için nasıl bir politika izleyecek merak konusu. Orta seviye cihazın en azından en yakın rakibi Snapdragon 855+ işlemcili Galaxy Z Flip serisinden ucuz olması bekleniyor.
Mahmut Tuncer
4 Haziran 2020 at 18:45
ark bekliyorduk bu ne