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Valorant’ın yeni karakteri Reyna için ilk oynanış videosu yayınlandı!
Bugün, Valorant resmi Twitter hesaplarından paylaşılan yeni videoyla birlikte, Valorant için uzun süredir beklenen, yeni karaktere ait bilgiler ortaya çıktı. Uzun süredir, CS GO benzeri mekanikleriyle FPS severler arasında büyük ses getiren yapım tam sürüm çıkış tarihi yaklaşırken, yeni karaktere ait videoyu yayınladı.
Oyun içerisinde yer alan Omen karakteri ile bağlantısı olduğu düşünülen Reyna, etkileyici mekanikleriyle dikkat çekiyor. Videodan yola çıktığımızda, yeni karakterin “overheal” adı verilen ciddi oranda iyileştirme sağlayan mekaniği ile oyuncular için ciddi bir tercih olabilir. Reyna, öldürdüğü düşmanlarının kalplerini toplayarak bir şekilde kendi üzerine iyileştirme etkisi olarak yansıtabiliyor. Ek olarak videoda son kısımda yer alan yeteneğe baktığımızda karakterin bir küre göndererek düşmanlarının bir süre görüşünü kısıtlıyor yada görünmez olabiliyor.
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REYNA /// Meksika
"Bu yaratıkların da bir suçu yok aslında."#VALORANT pic.twitter.com/CQhjn3XGIs
— VALORANT Türkiye (@VALORANTtr) May 30, 2020
Kapalı beta testiyle anlık olarak 4 milyon kullanıcıya ulaştığı bildirilen yapım, Riot Games’in yeni gözdesi olarak piyasada kendinden söz ettiriyor. Twitch üzerinde, Valorant yayınlarını izleyerek edinebildiğimiz erişim anahtarları sebebiyle herkesin test edemediği oyun, 2 Haziran itibariyle tam sürüm olarak karşımıza çıkacak. Yeni karakterle beraber, yeni bir harita ve oynanış çeşitliliği adına birçok yeniliğe adım atması beklenen yapım, tam sürüm ile çıkış yaptığında sizler için yenilikleri listeleyeceğiz.
Uzay - Bilim
SpaceX, insanlı ilk uzay aracını başarıyla fırlattı!
Elon Musk’ın kurduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Demo-2 adını verdiği görevin en büyük adımını bugün gerçekleştirdi. İçinde astronotları taşıyan uzay aracı, başarılı bir kalkış denemesi ile yörüngeye fırlatılmayı başardı!
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SpaceX, astronotları başarılı bir şekilde uzaya gönderdi!
İlk olarak Çarşamba günü yapılması planlanan uzay seferi, kalkışa çok kısa bir süre kala hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle ertelenmişti. Erteleme haberinin ardından pek çok söylenti dolaşsa da kalkış denemesinin bugün gerçekleşeceği SpaceX tarafından açıklanmıştı. Saat 22:22’de yapılan kalkış işleminde herhangi bir sorun yaşanmadı ve Demo-2 adı verilen uçuş sorunsuz bir şekilde başladı.
Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Crew Dragon adlı kapsül, atmosfere ulaştıktan sonra başarılı bir şekilde roketten ayrıldı. Daha sonra roketin okyanusun ortasında hazır bekleyen gemiye sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı görüldü. NASA astronotları Douglas Hurley ve Robert Behnken ise Crew Dragon’un içerisinde uzay yolculuğunu gerçekleştirmeye devam ediyor.
SpaceX tarafından gönderilen kapsülün uzay istasyonuna olan yolculuğu ise 18 saat olarak planlanıyor. Yani iki astronot herhangi bir aksilik olmazsa bugün 17:30 sularında Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme işlemini gerçekleştirecek. Bu deneme bir test görevi niteliği taşıdığı için Hurley ve Behnken 1 ay sonra dünyaya geri dönecek.
Bu uçuş, aynı zamanda uzay çalışmaları kapsamında tarihi bir eşiğin daha geçildiğini gösteriyor. SpaceX, özel sektör tarafından uzaya ilk kez insanlı uçuş yapan şirket unvanının sahibi oldu. Kapsülün ilk gerçek görevi ise 30 Ağustos’ta 4 astronot ile yapılacak Crew-1 uçuşuyla gerçekleşecek.
Akıllı Telefonlar
Android 11 için planlanan sanal tanıtım ertelendi!
Google’ın her yıl düzenlediği I/O geliştiriciler konferansı, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Şirketin Android 11 sürümünü duyurmak için hazırlandığı online lansman da ABD’deki olaylar nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı!
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Android 11 için düzenlenecek sanal lansman bir kez daha ertelendi!
Android Developers adlı resmi hesaptan yayınlanan tweet, Android 11 için 3 Haziran’da düzenlenmesi beklenen çevrim içi tanıtım etkinliğinin ertelendiğini duyurdu. “Size Android’in en güncel sürümü hakkında daha fazla bilgi vermek istiyoruz, ancak şimdi kutlama zamanı değil.” ifadeleriyle açıklanan gelişme, ABD’deki protestolara dayanıyor. Bilindiği üzere George Floyd adlı Afro-Amerikan bir vatandaşın Minneapolis polisi tarafından öldürülmesinin ardından protestolar başladı. Ülke geneline yayılan kitlesel protestolardan dolayı da Google tanıtımı bir kez daha ertelemek durumunda kalmış gibi görünüyor.
Tanıtım etkinliğinin yanı sıra Pixel cihazları için verilecek Android 11 Beta sürüm dağıtımı da ertelendi. Her yıl geleneksel hale gelen geliştiriciler konferansından sonra dağıtılan Beta sürümü, bu yıl kullanıcıları ile sanal lansman etkinliğinden sonra buluşacak. Dolayısıyla geliştirici sürümü kullanmayan Pixel kullanıcılarının bir süre daha beklemesi gerekecek.
Google’ın en yeni mobil işletim sistemi sürümü, kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Dahili ekran kaydı, gelişmiş bildirim paneli, tek seferlik uygulama izni ve pencere içinde pencere boyutunun ayarlanması gibi yenilikler dikkat çekiyor. Sürümün detaylı yenilikleri ise ilerleyen haftalarda yapılacak çevrim içi etkinlikte netlik kazanacak.
Akıllı Telefonlar
TCL 10L kutusundan çıkıyor | Teknik servis hizmeti?
TCL 10L modeli geçtiğimiz günlerde ofisimize gönderilmişti. Biz de sizlerle birlikte kutusunu açmak istedik. Bakalım cihazımızın kutusundan neler çıkıyor?
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TCL 10L kutusundan neler çıkıyor?
Cihazın, beyaz ve siyah olmak üzere iki rengi bulunuyor. Cihazımızın kutusunun içerisinden 5 volt 2 amper bir adet adaptör, Type-C kablomuz ve üzerinde firmanın sloganının yer aldığı kılıfımız çıkıyor.
TCL 10L özellikleri neler?
Firmanın 10 ailesinin en küçük üyesinde; 6.53 inç ekran, Snapdragon 665 işlemci, 6GB RAM ve 128GB ROM gibi temel özellikler yer alıyor. Aynı zamanda, ekran tarafında görsel iyileştirme modu sunan NXTVISION ile birlikte HDR-SDR modumuz da mevcut.
Rakiplerine oranla kamera özellikleri nasıl?
Ön tarafta, 16MP çözünürlüğe sahip, f/2.2 diyafram bulunan geniş açı destekli bir kameramız bulunuyor. Arka tarafta ise sırasıyla; 48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.25″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra-geniş), 1/4.0″, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (makro) ve 2 MP, f/2.4, (derinlik) olmak üzere dört kamerımız var.
Kaç TL’ye satılacak?
Şu an için sadece Turkcell’de satışını gördüğümüz cihazın fiyatının 3.099TL olarak belirlendiğini görüyoruz. İleriki tarihlerde farklı satış noktalarında da TCL 10L’nin satışını görebiliriz.