Genel
Outriders oyundaki çökmeler depolama alanınızı doldurabilir!
Outriders oyunu çıkışından bu yana gündemde kalmaya devam ediyor. 1 Nisan tarihinde piyasaya çıkan yapım ilginç konular ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Oyun ilginç bir şekilde oyuncuların depolama alanlarını bitiriyor. Zira bazı oyuncular oyun çökmelerinin yer aldığı bir dosyayı, PC’lerinin derinliklerinde buldular. Aksiyon oyunu, kayıt dosyalarının tutulduğu bir klasörde hata ve çökme raporlarını biriktiriyor. Bununla birlikte bu raporların kayıtları toplamda 23 GB’a yakın.
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Outriders oyuncuları ilginç bir hata ile karşılaştı!
Oyun dünyasında gelişen teknoloji her zaman oyuncuların lehine olmuyor ne yazık ki. Daha iyi grafikli, daha büyük haritalı ve daha zeki yapay zekalı oyunlar günümüz teknolojisinde bazen büyük boyutlar ile oyuncuların karşısına çıkmakta. Kimi zaman uçuk boyutlara ulaşan bu depolama sıkıntısı, oyun dünyasında gülün dikeni sayılabilecek türden. Bazı oyunlar neredeyse tek başlarına HDD veyahut SSD‘leri doldurabiliyor. Hal böyle olunca oyunculara da ilave masrafta çıkıyor. 1 Nisan tarihinde piyasaya çıkan Outrider oyunu da güncel oyunlar gibi depolama alanı konusunda ciddi boyutlara sahip. Ortalama 50 GB üstü yer kaplayan yapım, çıkışından bu yana ilginç hatalar ile gündeme geldi. Unreal Engine oyun motoru ile piyasaya çıkan oyun, modern büyük yapımlar gibi görsel kaliteye önem vermiş. Square Enix yapımı oyun, tıpkı aynı firmadan çıkan Marvel’s Avengers oyunu gibi bir yapıya sahip. Sürekli canlı tutulan ve eşli oynamaya müsait oyun rol yapma ögelerine de sık sık bünyesinde yer veriyor.
Yeni piyasaya çıkan ve gelişmekte olan bu oyunla alakalı hali hazırda çıkan hatalar dururken, oyuncular ilginç bir olaya rastladı. Bir Reddit kullanıcısı, oyunun depolama alanı konusunda ciddi bir hata ile karşılaştı. Toasteroven47 kullanıcı adlı oyuncu, oyunun yerel diskte 23 GB‘lık ilave alan kapladığını öğrendi. Oyun dosyalarından ayrı bir klasörde bulunan bu 23 GB‘lık dosyalar bütünü, tamamen rapordan oluşmakta. Bir noktada Outriders oyunu çökme raporlarını gizli klasörlerde depolayarak, boyutunu şişirmekte. C:\Kullanıcılar\[Kullanıcı Adınız]\AppData\Local\Madness\Saved dizininde yer alan bu dosyalar bütünü depolama alanınızı gerçekten sömürebilir. Zira oyun bu raporlar ile birlikte kendi boyutunu katlıyor. Bununla birlikte bu raporları silmek oyununuza ve PC’nize herhangi bir sıkıntı yaşatmamakta. Unreal Engine oyun motorunun oluşturduğu raporlar ile bu sorunun ortaya çıktığı iddia ediliyor. Ancak firmanın oyun yapım aşamasında bu sorunu dikkate almaması da ilginç. Bununla birlikte oyunda çökme yaşamayan oyuncular için böyle bir sıkıntının varlığı kesin değil. Ayrıca oyun içerisinde aldığınız hataların sayısına göre boyutta değişiklikler mümkün.
Outriders cephesinden konuyla ilgili açıklama gelmedi!
Hatanın varlığı gündemde kalırken, yapımcı firma Square Enix henüz iddialara cevap vermedi. Son dönemlerde popülaritesi düşen ve eleştirilerin odağı olan yapımcı firma, durumu ne zaman düzeltecek henüz belli olmadı. Bununla birlikte hatanın kaynağı olarak gösterilen Unreal Engine cephesinden de bir açıklama gelmedi. Yeni çıkış yaptığı için hatalarının olması sürpriz olmayan yapım, geçtiğimiz günlerde bir diğer hatanın çözümünü oyuncularına sundu. Hali hazırda çapraz platform desteğinin olduğu belirtilen oyunda, çıkışından bu yana bu özellik kullanılamıyordu. Square Enix yayınladığı güncelleme ile bu özelliği tekrardan aktif etmeyi başardı. Oyuncular artık farklı platformlarda olsalar da aynı lobi içerisine bağlanabilecekler. Bununla birlikte bu özellik sonrası oyuncuların envanterleri de ortadan kayboldu. Tabi bu hatanın her oyuncuya yansımadığını da belirtmek gerek. Bakalım Square Enix, oyunun hatalarını ne zamana kadar temizleyecek. Özellikle Cyberpunk 2077 sonrası oyuncuların gözü artık yapımcı firmaların üzerinde olacak kuşkusuz.
With this patch now available on PC, PlayStation and Xbox, Crossplay is now live between these platforms – Happy hunting!
— Outriders (@Outriders) April 10, 2021
Outriders minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350 ve üstü
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 750Ti veya AMD Radeon R9 270x
- Depolama alanı: 70 GB HDD
- DirectX: Sürüm 11
- Minimum sistem gereksinimlerinde oyun 720p 60 FPS vadediyor
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-7700K veya AMD Ryzen 5 2600X ve üstü
- RAM: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB veya AMD Radeon RX Vega 56 8 GB ve üstü
- Depolama alanı: 70 GB SSD
- DirectX: Sürüm 12
- Önerilen sistem gereksinimlerinde oyun 1080p 60 FPS vadediyor
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Genel
Epic Games özel oyunlar yüzünden para kaybediyor!
Epic Games yürüttüğü özel oyun politikası ile yeniden gündeme geldi. Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olmak isteyen dünya devi, daha önceden yürüttüğü “özel oyun” politikası nedeniyle olumsuz eleştiriler almıştı. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için ilk olarak kendi platformunda oyunları çıkarmak isteyen firma pek de istediği maddi getiriye ulaşamamış gibi gözüküyor. Firmanın özel oyunlar yüzünden kaybettiği para miktarı ortaya çıktı.
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Özel oyunlar Epic Games için pek de karlı bir iş olmadı!
Oyun dünyasında, rekabet sadece yapımlar arasında gerçekleşmiyor. Özellikle günümüz modern dünyasında artık internetin önemi nedeniyle dijital oyunlar da piyasada büyük bir yere sahip. Tabi bu dijital oyunlar için de en önemli “mekanlar” yine dijital platformlar. Steam, Origin, Epic Games Store gibi birçok mağaza oyuncuların hizmetine sunulmuş durumdalar. Tabi ki de bu platformların varlığı da kendi içlerinde rekabet oluşturuyor. Yarışmacılardan biri olan Epic Games Store, bildiğiniz üzere 2018 yılının sonunda hayatımıza giriş yaptı. Tencent gibi büyük bir firmayı arkasına alan platform, oyun dünyasındaki pastadan daha büyük pay almak için yoğun çaba harcıyor. Haftalık bedava oyunlardan tutun, ücretsiz yapımları ile gündemde kalan platform, özel oyun politikası ile de adından söz ettiriyor. Firma, oyun geliştiricilerine önden ödeme yaparak, oyunlarını ilk kendi platformunda listelemek istiyor. Birçok büyük oyun da zamanında bu politikaya dahi oldu. Ancak görünüşe göre Epic Games bu hamlesi ile beklenen karı elde etmemiş olabilir.
IGN‘de yer alan habere göre firma, bu politika yüzünden yüklü miktarlarda para kaybetti. Haberde yer alan detaya göre, Epic Games market hacmini arttırmak için bir nevi cebinden yemiş. Firma özel oyun politikası için görünüşe göre büyük miktarlarda paralar ödemek durumunda kalmış. Ayrıca firmanın haftalık bedava oyunlar nedeniyle de zarar ettiği ortaya çıktı. Epic Games, bedava oyunlar ve özel oyunlar için sadece 2020 yılında 444 milyon dolarlık ödeme yaptı. Ayrıca firma bu ödemenin yaklaşık olarak 265 milyon dolarlık bir kısmını geri kazandı. Bu rakamlara ilave olarak 2019 yılındaki 180 milyon dolarlık zarar da eklenince, firma için 300 milyon doları aşkın ciddi bir fatura ortaya çıkıyor. Metro Exodus, Control ve Total War Saga: Troy gibi yapımlar nedeniyle ciddi ödemeler yapan firma, şu an için zararı dert etmiyor. Firma IGN tarafından yapılan habere CEO aracılığı ile tepki gösterdi.
Epic Games: “Zara etmiyoruz yatırım yapıyoruz!”
Apple ile davası devam eden firma tabloyu olumsuz olarak değerlendirmiyor. Apple‘ın açıkladığı rakamlarla yapılan haberlere tepki gösteren firma, duruma itiraz etti. Epic Games‘e göre bu rakamlar zarar değil yatırım. Firmanın CEO‘su Tim Sweeney yaptığı açıklama ile firmanın geçtiğimiz yıl elde ettiği başarıları övdü. Ayrıca konuyla ilgili açıklama da yapan CEO, her işletmenin başlarda zarar etme ihtimalinin aktardı. Tim Sweeney bir çeşit yatırım yaptıklarını açıklayarak, doğru yolda olduklarını duyurdu. Firma geçtiğimiz yıl platformu sayesinde 103 adet bedava oyun dağıtmıştı. Ayrıca bu oyunları yaklaşık 750 milyon hesap aldı. Bununla birlikte firma, geçtiğimiz yıl 160 milyondan fazla yeni kullanıcıya platformunda yer verdi. Yine firmanın paylaştığı rapora göre oyuncular platformda toplamda 700 milyon dolardan fazla harcama yaptı. Bu harcamanın da 265 milyon dolarlık kısmı, üçüncü parti geliştiricilerin yaptığı oyunlardan elde edilmiş. Yani firma kazandığı paranın büyük bir kısmını kendi geliştirdiği oyunlara borçlu. Bu oyunlar arasında da en popüler olanı kuşkusuz Fortnite.
That’s right! And it has proven to be a fantastic success in reaching gamers with great games and a fantastic investment into growing the business! https://t.co/MN8OjM5FEP pic.twitter.com/Yl0LmCZjKB
— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 10, 2021
Ancak Apple‘a göre firmanın önü çok da açık değil. Zira Apple paylaştığı rakamların yanı sıra ilave bir tahmin daha yaptı. Teknoloji devi 2021‘in sonlarına doğru zararın katlanacağını açıkladı. Apple‘a göre Epic Games böyle devam ederse yıl sonu 600 milyon doları aşkın zararla karşılaşacak. Ayrıca firmaya göre, Epic Games 2027 yılına kadar herhangi bir kar elde edemeyecek. İşlerin ciddiyetini koruduğu bu durum ile alakalı Epic Games cephesinden resmi yanıt gelmedi. Firma şimdilik sadece IGN‘deki habere CEO‘su aracılığı ile tepki gösterdi. Bakalım market hacmini büyütmek isteyen Epic Games, kendi denizinde hayatta kalacak mı bekleyip göreceğiz.
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Genel
The Last of Us Remake için çalışmalar başladı!
The Last of Us ile alakalı bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Naughty Dog yapımı seri başarıları ile adından sıkça söz ettirmişti bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz günlerde serinin birinci oyunu için ortaya atılan iddia oyun dünyasını karıştırmayı başardı. Bloomberg’de yer alan habere göre Sony ve Naughty Dog ilk oyunun “Remake” sürümü için kolları sıvadı. Oyun PlayStation 5 için yeniden piyasaya çıkacak.
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The Last of Us Remake mi geliyor?
Oyun dünyasında, yapımlar git gide teknik açıdan mükemmelleşiyor. Gerek sinematik yeterlilik olsun gerekse de gerçek dünya deneyimi ile oyuncular son yıllarda çok kaliteli yapımlarla karşılaşmaktalar. Bu yapımlar arasında da kuşkusuz The Last of Us serisi yer alıyor. Tek kişilik oynanışı ve etkileyici hikayesi nedeniyle hayranların beğenisini toplayan oyun çıkış yaptığı 2013 yılından bu yana hala övgüleri kazanabilmekte. Seri geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ikinci oyunu ile artık teknolojik anlamda da gerçekten damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bazı iddialara göre firma serinin ilk oyununu da yeni nesle uygun hale getirmek istiyor. Bloomberg’de yer alan habere göre Naughty Dog ve Sony, bu yeni proje için kolları sıvadı. Başlarda Sony kendi içerisinden bir grup ile bu projeyi gerçekleştirmek istemiş. Ancak firma içi ortaya çıkan bazı anlaşmazlıklar nedeniyle, Sony geliştirici firma Naughty Dog‘dan yardım istemek durumunda kalmış.
The Last of Us ve Uncharted oyunları ile birlikte oyun dünyasının önemli bir yere sahip olan Naughty Dog, serinin hayranlarını yeniden heyecanlandırmayı başardı. Bununla birlikte projeye dahil olan Naughty Dog, Sony içerisinde yine krize neden olmuş. Ortaya çıkan bilgilere göre firma içerisinde başlangıçta projeyi bitirmeye çalışan grup, geri plana atıldıklarını düşünerek, rahatsızlıklarını dile getirmişler. Dedikodudan ibaret olan bu gelişmeler ile alakalı henüz kesin bir açıklama iki taraftan da gelmedi. Ancak The Last of Us Part II‘nin başarısı nedeniyle, bu yeniden düzenlenecek ilk oyun için beklentiler bir hayli fazla. İlk olarak PlayStation 3 oyun konsollarına çıkan birinci oyun, daha sonra PlayStation 4 için “Remastered” versiyonu ile oyun dünyasının karşısına çıktı. Şimdi de PlayStation 5 sürümü için “Remake” adıyla çıkacak oyunda tam olarak nelerin değişeceği bilinmiyor. Zira “remake” ve “remastered” birbirinden tamamen farklı kavramlar. “Remake” adı, günümüz oyun dünyasında tamamen baştan yapılan oyunlar için kullanılmakta. “Remastered” kavramı ise küçük düzenlemeler ile daha modern hale gelen oyunlar için kullanılıyor.
The Last of Us Remake çıkış tarihi ne zaman?
Bloomberg’in haberine göre şirket içi büyük krizlere neden olan yapımın ne zaman geleceği belli değil. Ancak Naughty Dog‘un olaya el atması ile birlikte oyunun en azından önümüzdeki sene piyasaya çıkma ihtimali var. Hali hazırda yeni bir oyun geliştirmeyen firma bu oyuna kanalize olmuş gibi gözüküyor. Firma daha önceden yaptıkları açıklama ile Uncharted 5‘i geliştirmeyeceklerini duyurdu. Ayrıca serinin üçüncü oyunu ile alakalı bir bilgi ortaya çıkmadı. Hal böyle olunca The Last of Us Remake için çok uzun süreler beklememize gerek kalmayacak. Bununla birlikte Naughty Dog, bir ihtimal de olsa seri için çok oyunculu bir yapım geliştirebilir. Ancak kesinleşmiş bir durum henüz söz konusu değil. Bu yüzden gözler şimdilik “Remake” adıyla çıkacak oyuna döndü. Oyunun en azından serinin ikinci oyunundaki teknik seviyeye ulaşması bekleniyor.
Hali hazırda ilk oyunun yeni versiyonu için hayranların beklentileri artarken, bir de Part II‘nin yeni nesle gelme durumu ile karşı karşıyayız. Sony kendi içinde oluşturduğu bir diğer ekiple birlikte serinin ikinci oyununu yeni nesle kazandırmayı amaçlıyor. Oyunun bu yılın sonlarına doğru PlayStation 5 için çıkış yapacağı iddia ediliyor. Tüm bunların yanı sıra, The Last of Us için oyun dışında da gelişmeleri devam ediyor. Sevilen oyun serisinin bildiğiniz üzere yakında dizisi çıkacak. Dizinin başrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey bulunmakta. Reytingi yüksek başroller ile izleyici karşısına geçecek dizi ile alakalı beklentiler oldukça yüksek. Bakalım The Last of Us markası hayranlarını her alanda memnun etmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Realme 8 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!
Realme 8 serisine yeni bir model daha katılıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi hali hazırda 4G özellikli modelini kullanıcılarının karşısına çıkarmıştı. Firma şimdi de 5G özellikli model için kolları sıvadı. Yakın bir dönemde tanıtılması beklenen akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler de ortaya çıktı. Merakla beklenen Realme 8 5G, Geekbench platformunu ziyaret etti. Akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de böylece ortaya çıktı.
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Realme 8 5G Dimensity 700 ile piyasaya çıkacak!
Akıllı telefon dünyasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün piyasaya yeni modeller katılıyor. Özellikle 5G’nin yaygınlaşması ile beraber, firmalar serilerindeki modellerin sayısını arttırmaya başladı. Giriş seviyesine dahi uğrayan 5G özelliği sayesinde kullanıcıların da geniş seçenek imkanları oluştu. Realme firması da, yeni tanıttığı Realme 8 serisine 5G özellik kazandırmaya hazırlanıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz ay serinin 4G özellikli modellerini kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Firma şimdi de aynı şeyi 5G özellikli model ile yapacak. Realme 8 5G adıyla çıkacak akıllı telefon orta seviye akıllı telefon rekabetine dahil olacak. Bununla birlikte cihaz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Akıllı telefon geçtiğimiz günlerde Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de belli oldu. RMX3241 kod adlı akıllı telefon tekli çekirdek performansından 573 puan almayı başardı. Çoklu çekirdek performansında da yaptıkları ortaya çıkan akıllı telefon 1779 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Cihaz bünyesinde MediaTek yapımı bir işlemci barındıracak.
Akıllı telefon gücünü Dimensity 700 SoC işlemcisinden alacak. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. 4G özellikli model gücünü yine MediaTek yapımı Helio G95 işlemcisinden alıyor. Ayrıca 4G özellikli model 4/6/8 GB RAM seçenekleri ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Firma 5G özellikli modeli biraz daha performanslı yapmayı planlıyor anlaşılan. Bununla birlikte akıllı telefon Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak. Öte yandan cihaz geçtiğimiz günlerde bir başka önemli platform olan FCC‘ye uğradı. İlave birkaç teknik özelliği daha belli olan akıllı telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Akıllı telefon 4G‘li modelde olduğu gibi 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca 4G‘li modelde ekran içerisinde yer alan parmak izi okuyucusunun 5G’li modelde yan tarafa konumlandırıldığı öğrenildi. Tüm bunların yanı sıra FCC‘deki listelemede akıllı telefonun NFC özelliğinin de olacağı ortaya çıktı.
Realme 8 5G üçlü kamera kurulumu ile geliyor!
Belli başlı konularda 4G‘li model ile farklılıklara sahip olan akıllı telefon, kamera kısmında da yine farklılıklara sahip olacağı ortaya çıktı. Kamera özellikleri ile alakalı bazı detayları ortaya çıkan akıllı telefon, 4G‘li modele göre daha az sensör sayısına sahip olacak. 4G özellikli Realme 8 modelinde dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyordu. Ancak firma, 5G özellikli modelde kamera sayısını üçe indirmeye karar vermiş. Realme 8 4G ana kamerada 64 MP‘lik lense bünyesinde yer verirken, 5G‘li modelde ana kamera 48 MP değerinde olacak. Öte yandan bu son gelişmeler ile birlikte akıllı telefonun Realme V13 modeli ile olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. V13 5G modelini sadece Çin sınırları içerisinde piyasaya çıkaran akıllı telefon üreticisi, Realme 8 5G modelini V13 5G’nin küresel pazar sürümü olarak piyasaya çıkarabileceği iddia ediliyor. Zira işlemciden kamera özelliklerine kadar birçok özellik neredeyse birbirinin aynısı.
Eğer iddialar doğruysa, Realme 8 5G modeli 6.5 inçlik FullHD+ IPS ekran ile piyasaya çıkacak. Delikli ekrana sahip V13 5G modelinde ana kamera 8 MP‘lik değere sahip. Bununla birlikte akıllı telefonun 90 Hz ekran yenileme hızı bulunmakta. 21 Nisan tarihinde tanıtılacak Realme 8 5G, seriyi 5G dünyasına taşımaya hazırlanıyor. Teknik özellikleri iddialar ve birkaç platform sayesinde gündeme gelen akıllı telefon, resmi tanıtım ile birlikte kafalardaki soru işaretlerine de son verecek. Ayrıca akıllı telefonun tasarım detayları da yine tanıtım ile birlikte kesinleşecek. Ortaya seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir yere sahip olmak isteyen akıllı telefonun ne yazık ki fiyatı ile alakalı yeni bir iddia da ortaya çıkmadı. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile hedeflediği başarılara ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: serdengecti, 2 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 3 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 4 hafta önce
Outriders oyundaki çökmeler depolama alanınızı doldurabilir!
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