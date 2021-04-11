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Oyuncu Bilgisayarı Önerileri | 7.500 TL’den 16.500 TL’ye Kadar, Hangi Gaming Laptopu Almalısınız?
Oyuncu bilgisayarları konusunda birçok kişinin kafası karışık. Sistem mi toplayayım yoksa laptop mu alayım sorusunu kendisine soranlar için bu bölümümüzde, 7.500 – 16.000 TL bandında hangi oyuncu bilgisayarını (dizüstü) tercih edebileceğinizi konuştuk.
Eray ve Dilşah’ın önerdiği laptopların güncel fiyatını kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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Hangi oyuncu bilgisayarı sizin için uygun?
Oyuncu bilgisayarları konusunda birçok kişinin kafası karışık. Sistem mi toplayayım yoksa laptop mu alayım sorusunu kendisine soranlar için bu bölümümüzde, 7.500 – 16.000 TL bandında hangi oyuncu bilgisayarlarını (dizüstü) tercih edebileceğinizi konuştuk.
Listede dikkat çeken markalar, fiyat performans dengeleriyle öne çıkan ürünleriyle listemize girmeye hak kazandılar. Seçtiğimiz gaming laptoplar arasında Acer modelleri öne çıkarken; MSI ve HP modelleri de listede kendine yer buldu. Eray’ın favorisi ise, Acer’ın Predator serisindeki Helios 300 modeli oldu.
Söz konusu oyuncu bilgisayarları olunca, ekran kartından işlemciye kadar birçok farklı varyasyon mevcut. Bu varyasyonlar arasında Nvidia’nın RTX serileri, GTX serileri ve AMD cephesinin RX serileri var. Hal böyle olunca da insanlar gerek işlemci konusunda gerek ekran kartı konusunda ciddi kafa karışıklığı yaşıyorlar. Ayrıca piyasada da fiyatı şişirilmiş birçok oyuncu bilgisayarı olduğunu da gördüğümüz zaman laptop almak daha da zorlaşıyor. Doğru seçeneklere yönelebilmeniz için hazırladığımız bu videomuzda, fiyat performans dengesi gözeterek; sizin için uygun olabilecek en iyi seçenekleri belirlemeye çalıştık.
Giriş segmentinde HP öne çıkıyor
HP Pavilion 15-EC1004NT fiyatını göz önüne alınca gerçekten de giriş segmentinde tercih edilebilir bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. AMD Ryzen 5 4600H işlemciyle ile satışa sunulan Pavilion bu segment için çok başarılı bir işlemciye sahip. 8GB Ram ve 512GB SSD bulunan cihazın ekran kartıysa, Nvidia’nın GTX 1650Ti modeli. Birçok oyunu temel düzeyde çalıştırabilecek olan Pavilion aynı zamanda kurgu tarafında da yeterli bir laptop. Bu cihazın FreeDos, yani işletim sistemi olmadan sunulduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Bu noktada, kendi işletim sisteminizi kurma lüksüne de sahipsiniz.
Acer Nitro AN515-55
Acer Nitro AN515-55 yine fiyat performans dengesiyle öne çıkıyor. Intel Core i5 10300H işlemciyle sunulan cihaz 8 GB Ram ve 512 GB SSD ile sunuluyor. Ram tarafında iyileştirme yapmanız gerektiğini belirtelim. 8 GB’ın aksine 16 GB Ram düzeyine çıkmak sizin yararınıza olabilir. Ekran kartıysa, Nvidia’nın GTX 1650 Ti modeli. Birçok oyunu temel düzeyde çalıştırabilecek olan Nitro 5, Acer’ın en çok önem verdiği ürün gamından birine dahil. Ayrıca Nitro 5 serisi ülkemizde çok fazla satıldığı için; teknik destek ve yedek parçaya ulaşımınız da kolay olacaktır.
MSI GF63 Thin 9SCSR-1053XTR
Önerdiğimiz Nitro 5 modelinin aksine işlemci tarafında 1 nesil geride olsa da; GF63 hala çok değerli bir seçenek. Çünkü Intel Core i5 9300H kendini kanıtlamış işlemciler arasında yer alıyor. Bu sayede birçok oyunda ve programda taleplerinize cevap verebilecek güce sahip. 8GB Ram, 256GB SSD ile sunulan cihazın ekran kartıysa Nvidia’nın GTX 1650Ti modeli olarak seçilmiş. Ayrıca cihazın FreeDos olduğunu da yeniden hatırlatalım. Öte yandan, MSI markasının güven vermesi de, GF 63 Thin’i almak için en önemli sebeplerden biri.
Acer Nitro 5
Nitro ailesinin öne çıkan üyelerinden olan yeni Nitro 5, full RGB klavyesiyle dikkat çekiyor. Fiyat bareminin yükseldiğini de gözlemlediğimiz bu cihazda Intel Core i7 10750H işlemci tercih edilmiş. Cihazda buna ek olarak 1 TB SSD ve Nvidia’nın GTX1660 Ti ekran kartı bulunuyor. FreeDos olarak size ulaşacak olan cihazda, kendi işletim sisteminizi kurma olanağınız olduğunu da hatırlatalım. Birçok oyunu rahatlıkla oynatabilecek olan bu cihaz, oyuncuların favori laptopları arasında yer alıyor ve ülkemizde ciddi satış rakamlarına ulaşmış durumda.
Acer Predator Helios 300
Gelelim Eray’ın bu listedeki favorisine. Hangi oyuncu dizüstü bilgisayarını satın almalıyım sorusunun adeta cevabı niteliğinde olan Predator serisi, bu modeliyle de fiyat performans dengesinde ciddi manada öne geçiyor. Özellikle ekran kartı tarafında artık RTX 2060 gördüğümüz bu model, 17 inçlik de bir ekran boyutuna sahip. Devasa boyutu ve güçlü ekran kartını Intel Core i5 10300H işlemciyle destekleyen Helios 300, hem içerik tüketmek, hem oyun oynamak, hem de kurgu yapabilmek için biçilmiş kaftan.
Listenin tepesinde MSI GF65 Thin 10UE-045XTR bulunuyor
Listenin tepesinde bulunan isimse MSI GF65 Thin 10UE-045XTR. MSI GF 65, çok güçlü bir işelmciyi çok güçlü bir ekran kartıyla destekliyor. Bu sayedeyse aklınıza gelebilecek her türlü yükün altından kalkabilecek bir güce sahip. Intel Core i7 10750H işlemciye ek olarak; Nvidia’nın mobil taraftaki en iddialı ekran kartı modellerinden olan RTX 3060’ı barındıran GF 65, gerçek bir canavar. Bütçeniz el verdiği takdirde satın alabileceğiniz çok güçlü bir laptop olarak sizlere MSI GF 65 Thin modelini önerebiliriz.
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İnceleme
2021’de Samsung Galaxy S10 Plus kullanmak! | Uygun fiyata gerçek amiral gemisi?
Samsung Galaxy S10 Plus halen merak edilen ve fiyatıyla birçok kişiyi cezbeden bir model. Peki, bu telefon 2021 yılının ortalarında bile halen alınır mı? Detaylarını videoda değerlendiriyoruz.
Samsung Galaxy S10 Plus modelinin Hepsiburada üzerinden özelliklerine ve güncel fiyat bilgisine göz atabilirsiniz; https://app.hps.im/d7ct/32b720d1
Samsung Galaxy S10 Plus modelinin Trendyol üzerinden özelliklerine ve güncel fiyat bilgisine göz atabilirsiniz; https://ty.gl/idlip8y
2021’de Samsung Galaxy S10 Plus kullanmak! | Uygun fiyata gerçek amiral gemisi?
Samsung’un üretttiği en güzel telefonlardan biri olan Galaxy S10 Plus tasarımıyla oldukça şık bir yapıda. Gorilla Glass korumalı ön ve arka cam yüzey ile gelen telefonda kameralar yatay yerleştirilmiş. 12 + 12 + 16 MP değerleri sunan arka kamera, şu anda fiyat dengi olan orta seviyelerden daha başarılı bir işi rahatlıkla çıkaıyor.
Exynos 9820’den gücünü alan telefon, bazı testlerde S21 Ultra’dan bile iyi değerler alabiliyor. Oyunlarda sorun çıkarmadan rahatlıkla oynatan Samsung Galaxy S10 Plus, gerçekten günümüzde de iddiasını devam ettirebiliyor.
2K çözünürlüğündeki Dynamic AMOLED ekranında günümüzün popüler yüksek tazeleme hızları olmasa da oldukça canlı ve kavisli yapıda ekran deneyimi ile kullanımı oldukça rahat. HDR10+ destekli ekran 6,4 inç boyutunda da olduğu için tek elle kullanıma çok daha müsait ve rahat. 175 gram ağırlığı ise günümüzde pek görmediğimiz seviyede hafif kılıyor.
8 GB RAM ve 128 GB artırılabilir depolama alanıyla rahat bir kullanım vadeden telefonun tek sıkıntılı yanı ise bataryası. Aradan geçen bir buçuk senenin ardından 7 saat dolaylarında ekran süresi veren cihazda 4100 mAh batarya mevcut. 25 watt değerinde şarj ile doldurulan S10 Plus, diğer noktalarda birçok orta seviye cihazdan üstün konumda.
Sonuç olarak Samsung Galaxy S10 Plus modeli güncel fiyatı 5000 TL dolaylarında olduğu müddetçe hala tercih edilebilir şık, güzel ve performanslı bir telefon olacak.
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Video
2500 – 3500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
2500 – 3500 TL arası en iyi akıllı telefonları listeledik. Telefonların fiyatları 7 Nisan itibarıyla en uygun fiyatla listelenmiştir.
İlginizi çekebilir; 2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar (2021)
2500 – 3500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
Listedeki telefonların güncel fiyatlarına Hepsiburada üzerinden göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/81b7d785
Listedeki telefonların güncel fiyatlarına Trendyol üzerinden göz atmak için; https://ty.gl/gougs32ci
2500 tl ile 3500 TL arasında satılan ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi döviz kuru ve 200 dolar bandı sınırı sebebiyle ülkemizde bazı daha uyguna gelmesi gereken telefon fiyatları da oldukça yükselmiş durumda. 7 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yaptığımız araştırmalarda tavsiye ettiğimiz telefonlar ise şu şekilde;
TCL 10 Plus
Listemizin en uygun fiyatlı modeli olan TCL 10 Plus, özellikle ekranı ile göz dolduran bir model. Kıvrımlı ve HDR ekran arayanlar için ideal olan 10 Plus, TCL’in 20 serisi çıkmasından önce uygun fiyatlıyla fazlasıyla dikkat çekiyor.
Redmi Note 9S
Redmi Note 9S, Redmi Note 9 ailesinin ortancası konumunda. Note 9’a göre tercih sebebi olabilecek telefonun Note 9 Pro fiyat farkı da dikkat çekiyor. Note 9 Pro’yu almak biraz daha mantıklı olsa da bütçesi kısıtı olanlar için ideal bir ürün. Türkiye’de de fazlasıyla ilgi görüyor.
realme 7
realme 7 Türkiye’de sevilen realme 6 ailesinin devamı olarak fazlasıyla ilgi gördü. Yüksek tazeleme hızını uygun fiyatlı bir telefonda isteyenlerin ve kamera konusunda da başarılı bir telefon arayanlar için mantıklı bir tercih olacağı kesin.
Redmi Note 10
Her ne kadar Pro modeli bekleniyor olsa da Redmi Note 10 genel toplamda da güzel bir telefon konumunda. Snapdragon 678 kullanması eleştiri almasına sebep olan modelin genel toplamda başarılı bir tasarım ve birçok detayı olduğu aşikar.
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 ailesinin en başarılı ve en güçlü versiyonu olan Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10’a göre daha farklı ve daha başarılı bir paket sunuyor. Listedeki en güzel telefonlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Mi Note 10 Lite, Xiaomi’nin tasarımsal olarak en güzel cihazlarından biri. Kamera ve performans noktasında da oldukça yeterli olan Note 10 Lite, bir dönem popülerleşen Note 10 ailesinden daha ilgi görmeyi başardı. Elbette listemizdeki yerini de alıyor.
realme 6 pro
realme 6 pro teknik olarak 2 nesil eskimiş olsa da tasarımı, oyun performansı ve kamera başarımı ile hala çok güzel bir telefon konumunda. Fiyatı biraz daha düşse tam bir fiyat-performans canavarı olacak olan 6 pro, bu fiyatıyla da alınabilecek en başarılı telefonlardan biri.
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Akıllı Telefonlar
General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu General Mobile oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bakmakta fayda var: OPPO | Nesini Sevmiyorsunuz? #5
General Mobile bildiğiniz gibi yerli bir markamız. Bu marka aslında orta seviyede telefonlar üretip, Türk halkının uygun fiyatlı telefon isteğine cevap vermek istedi. Nitekim öyle de oldu diyebiliriz. Çünkü bir zamanlar şuanda bilinen büyük markalar (samsung, xiaomi, oppo, sony, htc lg vb.) ile orta seviyede yarışacak cihazlar çıkartıyorlardı. Ancak orta seviyede çıkarttıkları bu cihazlarda üretim kalitesi olarak da orta seviyede kaldı. Kullanıcılar genellikle General Mobile’ın üretim kalitesindeki düşüklüğü, teknik servislerinin ilgisizliği, ve Google Andorid One projesi kapsamında olduğu halde en yeni Google güncellemelerini alamamaktan şikayetçiler. General Mobile yöneticileri de yaptıkları lansmanlarda satış grafiklerinin kendilerini memnun ettiklerini söylese de kullanıcı tarafında işler tam tersi olarak gözüküyor.
Peki General Mobile kimdir?
General Mobile, İstanbul merkezli bir cep telefonu ve tablet üreten bir şirket. 2005 yılına kadar; mobil cihazlar için yazılım geliştiren marka, 2005 yılının son çeyreğinden itibaren cep telefonu üretimine, 2006 yılının son çeyreğinde distribütörlükler vermeye başlamıştı. Dünyanın ilk 3G teknolojisine sahip çift hatlı telefonu olan DST3GCOOL ile Plus X 2008 Teknoloji Ödülleri‘nden ‘Yenilikçi Ödülü’nü almıştı. Aynı zamanda Fatih Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyorlar. 12 Mayıs 2015 tarihinde Google tarafından yapılan açıklamada şirketin Google ile ortak geliştirdiği, Android One programına dahil olan LTE destekli General Mobile 4G Android One telefonu tanıtılmıştı. General Mobile, Android One programının diğer üyesi General Mobile GM 5 ve General Mobile GM 5Plus’ı İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress 2016) düzenlediği bir etkinlik ile tanıtmıştı. Sonrasında ise Android One programındaki General Mobile GM 6 ürünü de Mobile World Congress 2017’de tanıttı. Android One programının 2018’deki üyesi de General Mobile GM 8 olmuştu. Bu model çok beğeni almasa da yine aynı yıl çıkardıkları General Mobile GM 9 Pro çok konuşuldu. 6 inç boyutunda Amoled ekranlı dolby studio destekli stereo hoparlöre sahip Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisine sahipti. Model çok başarılı olsa da çıkış fiyatı oldukça fazlaydı. Android One desteğini de tam anlamıyla alamayan model zamanla eskidi ve güncelliğini yitirdi. Şimdilerde ise General Mobile, GM 20 , GM 20 Pro, GM 10, tam kablosuz kulaklığı olan GMPods ve e-Tab 20 ile tüketicilere hitap ediyor. Son olarak General Mobile’ın çıkarttığı telefon modellerine de sırasıyla bakacak olursak:
General Mobile Android One Serisi
- General Mobile GM 20 Pro
- General Mobile GM 20
- General Mobile GM 10
- General Mobile GM 9 PRO
- General Mobile GM 9 PLUS
- General Mobile GM 8 GO
- General Mobile GM 8
- General Mobile GM 6
- General Mobile GM 5 D. (Çift simli model)
- General Mobile GM 5
- General Mobile GM 5 Plus
- General Mobile 4G (Çift Sim Kartlı Versiyonu)
- General Mobile 4G Android One
Sizden gelen yorumlar:
Genel Yorumlar
Android One olup güncelleme sözlerini tutmamaları.
Şarj soketi sorunları.
Teknik servis kalitesizliği.
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kutaycetinkurt: Amiral gemisi veya amiral gemisi katili olarak adlandırabileceğimiz bir modeli olmaması.
oulbulentcan: General Mobile Türkiye’nin olmasına rağmen yurtdışından vergiyle gelen telefonlarla aynı fiyatlarda olması kötü bir durum.
mertyk__61: Telefon modellerinde sürekli bir eksik ya da kötü bir şey olması. Öreğinn; İşlemci, kamera, kamera tasarımı vb.
faruk.akdmr: Servise sağlam giden cihazın bozularak gelmesi.
halilkse16: Böyle bir marka olması, milletimiz adına utanç verici. Hatta Vestel, Casper ve Reeder gibi markalarda dahil hepsi çok kötüler.
teotem: GM’nin Android One üyesi olduğunun farkında olmaması.
kizilkayaemre: Bir şekilde bozulacakmış gibi geliyor.
ahmet.kuyrukcu: Bence sık eleştirilmesinin nedeni Türk firma olması.
Muzir Neşriyat: Adını duyduğumda aklıma şöyle bir şey geliyor: General Mobile = Yerli Ürün… Tutarsız, kalitesiz, ilerleyen, gelişemeyen, hayal kırıklığı, güven kırıcı ve vs…
Fevri Vatandaş: Adını sevmiyorum. General Motors’un telefonuymuş gibi etki uyandırmaya çalışıyorlar. İkisi de GM sonuçta.
Özgür Kıran: Yerli bir marka olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti halkına bu kadar kötü kalite de telefonları layık görmesi. Yerli markamız bile bize 3.sınıf ülkesi gibi davranıyor.
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