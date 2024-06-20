2.000’den fazla sürücüsüz araçtan elde edilen veriler, bu araçların bazı koşullarda insan sürücülerden daha güvenli, diğer koşullarda ise daha tehlikeli olabileceğini gösteren bir çalışmaya temel oluşturdu. Otonom araçların gündüz performansı özellikle dikkat çekici iken gece performansı yetersiz kalıyor.

İçindekiler Otonom araçlar karanlıkta gidemiyor

Otonom araçlar karanlıkta gidemiyor

Yayınlanan bir makale, otonom otomobillerin aynı şeritte kalma ve trafik akışına göre hızını ayarlama gibi günlük senaryolarda insan sürücülerden daha az kazaya karıştığını ortaya koydu. 2016 ile 2024 yılları arasında 2.100 otonom araç ve 35.133 insan güdümlü araç kazasından toplanan verilere dayanarak yapılan çalışma, sürücüsüz araçların arkadan çarpma ve yandan çarpma kazalarını sırasıyla 0,5 ve 0,2 kat daha az yaşadığını gösterdi.

Central Florida Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Shengxuan Ding tarafından yürütülen araştırma, otonom araçların yol güvenliğini artırma potansiyeline sahip olduğunu, ancak iyileştirilmesi gereken alanların bulunduğunu vurguladı.

Özellikle, sürücüsüz araçların düşük ışık koşullarında (sabah erken saatlerde veya akşam karanlığında) kaza yapma olasılığının ortalama 5,25 kat daha fazla olduğu bulundu. Ayrıca, dönüş yaparken hata yapma olasılıkları insan sürücülere göre 1,98 kat daha yüksekti. Araştırmacılar, bu çalışma için hem otonom hem de insan güdümlü araçlardan önceki çalışmalara kıyasla daha fazla veri kullanıldığını belirtti.

Otonom araçların düşük ışık koşullarındaki zayıf performansı, “karmaşık sürüş senaryolarında durumsal farkındalık eksikliği ve sınırlı sürüş deneyimi” ile ilişkilendirildi. Bu gibi durumlarda otonom araç performansının iyileştirilmesi için “gelişmiş sensörler, sağlam algoritmalar ve akıllı tasarım hususlarının” önemine dikkat çekildi.

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Araştırmada, güvenliği zorlu senaryolarda artırmak için “hava durumu ve aydınlatma sensörlerinin geliştirilmesi, yedeklilik önlemlerinin uygulanması ve sensör verilerinin etkili bir şekilde entegre edilmesi” gibi stratejilere odaklanılması gerektiği vurgulandı. Bu yönlere odaklanarak, otonom sürüş sistemlerinin güvenliği önemli ölçüde artırılabilir.