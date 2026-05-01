Google’ın sunduğu yenilikçi çözümler arasına bir yenisi daha eklendi ve Google Gemini artık doğrudan kullanıcı isteklerine yanıt vererek farklı formatlarda belgeler hazırlayabiliyor. Bu yeni adım sayesinde popüler yapay zeka modeli, platformlar arası veri aktarımını ciddi anlamda hızlandırıyor. Peki, çalışma alışkanlıklarını kökten değiştirecek bu özellik kullanıcılara tam olarak neler sunuyor?

Google Gemini ile desteklenen dosya formatları neler?

Yeni güncelleme ile birlikte Google Gemini, sadece metin tabanlı yanıtlar vermekle kalmıyor, üretilen içeriği doğrudan indirilebilir belgeler haline getiriyor. Kullanıcıların sadece ne istediklerini anlatan bir komut girmesi yeterli oluyor. Sistem bu komutu işleyerek saniyeler içinde talep edilen formatta hazır bir belge sunuyor.

Küresel çapta tüm kullanıcılara açılan bu özellik, çok geniş bir dosya yelpazesini destekliyor. Desteklenen dosya formatları arasında Google Workspace dosyaları (Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar), .pdf, .docx, .xlsx ve .csv bulunuyor. Ayrıca teknik ve akademik kullanımlar için LaTeX, düz metin (TXT), zengin metin formatı (RTF) ve Markdown (MD) uzantıları da sistem tarafından oluşturulabiliyor.

Google yetkilileri tarafından paylaşılan resmi açıklamaya göre bu yenilik, içerikleri kopyalama, yapıştırma veya yeniden biçimlendirme ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor. Google Gemini entegrasyonu sayesinde şirket, kullanıcıların çalışmalarını farklı uygulamalara sorunsuz biçimde taşıyabilmesini hedefliyor. Oluşturulan belgeler doğrudan cihaza indirilebiliyor veya tek tıkla Google Drive hesabına aktarılabiliyor.

Markdown (MD) nedir?

Markdown, metinleri web ortamında hızlı ve kolay bir şekilde biçimlendirmek için kullanılan hafif bir işaretleme dilidir. Karmaşık HTML kodlarına ihtiyaç duymadan başlık, kalın metin veya liste oluşturmayı sağlayarak geliştiricilerin ve içerik üreticilerinin işini kolaylaştırır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google'ın bu yeni yapay zeka aracını günlük işlerinizde veya ödevlerinizde kullanmayı planlıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.