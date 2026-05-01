Huawei, küresel pazarda satışa sunacağı yeni Huawei Nova 15 Max modeli için resmi X hesabı üzerinden donanım görsellerini paylaştı. Özellikle cihaza entegre edilen devasa 8.500mAh batarya, mobil kullanım süreleri konusunda beklentileri oldukça yukarı çekiyor. Peki, akıllı telefon pazarı standartlarını zorlayacak olan bu model kullanıcılara neler vadediyor?

Huawei Nova 15 Max tasarımı ve donanım detayları

Huawei Nova 15 Max modeli, ailenin diğer üyelerinden tamamen ayrılan yenilenmiş bir arka kapak tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Şirketin paylaştığı resmi görseller, akıllı telefonun üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcı karşısına çıkacağına işaret ediyor. Uzun süredir beklenen küresel lansman etkinliğinin 7 Mayıs tarihinde Tayland’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açıklanan teknik verilere bakıldığında, bu modelin geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılan Enjoy 90 Pro Max cihazının yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olduğu anlaşılıyor. Akıllı telefon, multimedya tüketimi için ideal olan 6.84 inç boyutunda AMOLED bir ekran paneline EV sahipliği yapıyor. Cihazın merkezinde ise markanın donanım ekosistemine ait Kirin 8000 işlemcisi bulunuyor.

Telefonun en belirgin özelliği olan 8.500mAh kapasiteli batarya, 40W hızlı şarj desteğiyle besleniyor. Bu donanım, arka bölümde düşük ışık performansı yüksek 50MP RYYB sensörlü ana kamera ve ön tarafta 8MP özçekim kamerası ile destekleniyor. Ayrıca medya deneyimini fiziksel olarak tamamlamak adına cihaza stereo hoparlör kurulumu eklenmiş durumda.

Şirket, Nova 15 serisinin diğer üyeleri olan Nova 15, Nova 15 Pro ve Nova 15 Ultra modellerini Aralık 2025 tarihinde doğrudan Çin pazarında tanıtmıştı. Yeni Huawei Nova 15 Max varyantının eklenmesiyle birlikte, serinin küresel çaptaki erişilebilirliği de genişlemiş oluyor. Cihaz özellikle sürekli şarj aleti taşımak istemeyen kullanıcı kitlesini hedefliyor.

Huawei Nova 15 Max teknik özellikleri

İşlemci: Kirin 8000

Arka Kamera: 50MP RYYB sensör

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 8.500mAh kapasite, 40W hızlı şarj

Ses: Stereo hoparlör

Renk Seçenekleri: Üç farklı alternatif

RYYB sensör nedir?

Geleneksel kameralarda kullanılan kırmızı, yeşil, mavi (RGB) piksel dizilimi yerine kırmızı, sarı, sarı, mavi dizilimini kullanan bir teknolojidir. Sarı pikseller yeşil ve kırmızı ışığı aynı anda algılayabildiği için, sensörün düşük ışık koşullarında çok daha fazla ışık toplamasına imkan tanır.

