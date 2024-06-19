Çoğu Android telefon, ucuz ve uygun fiyatlı olanlar bile, parmak izi tarayıcısı veya yüz tanıma gibi bir tür biyometrik kimlik doğrulama yöntemini destekliyor. Ancak bu sensörlerin doğruluğu, kullanılan sensör teknolojisindeki farklılıklar, parça kalitesi, satıcı tarafından yapılan ayarlamalar ve hatta kullanıcının çevre koşulları nedeniyle cihazlar arasında büyük farklılıklar gösterebiliyor. İnternet forumları, telefonlarının biyometrik özellikleri hakkında şikayet eden kullanıcılarla dolu ve biyometrik kimlik doğrulama sorunlarını çözmek için en yaygın önerilerden biri, parmak izlerini veya yüzlerini yeniden kaydetmek oluyor. Yaklaşan Android 15 sürümü, kullanıcıların düşük performans gösteren biyometrilerini yeniden kaydetmelerine proaktif olarak yardımcı olabilir.

Android 15, iyi çalışmıyorsa yüzünüzü ve parmak izini otomatik silecek

En son Android 15 beta sürümünü incelerken, işletim sistemi çerçevesinde yüzünüzün veya parmak izi modellerinizin iyi çalışmadığını Android’in otomatik olarak algılayacağını, bu verileri sileceğini ve ardından bunları yeniden ayarlamanızı isteyeceğini öne süren yeni dizeler keşfediyorum. Android 15, yüzünüzün veya parmak izi modelinizin “iyi çalışmadığını ve silindiğini” belirten bir bildirim gösterecek ve yüzünüzü veya parmak izinizi kullanarak telefonunuzun kilidini açmanız için tekrar ayarlamanızı isteyecek. Android, yalnızca tek bir yüzü kaydetmenize izin verdiğinden, yüzünüzü yeniden kaydetmeniz için gösterilen bildirim, parmak izinizi yeniden kaydetmeniz için gösterilen bildirimden biraz farklı olacak ancak işlevsel olarak aynı olacak.

Şu anda, Android kullanıcıları Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihazın kilidini açma > Parmak İzi ve Yüz Kilidi’ne giderek, Yüz Tanıma Kilidi veya Parmak İzi Kilidi’ni seçip ardından “Yüz modelini sil” düğmesine veya çöp kutusu simgesine dokunarak yüzlerini veya parmak izi modellerini manuel olarak silebiliyor. Ancak kullanıcıların bunu ne zaman yapmaları gerektiğini bilmeleri zor, çünkü yüzlerinin veya parmak izlerinin cihazlarının kilidini açmakta ne sıklıkla başarısız olduğunu takip etmeleri gerekiyor.

Android ise bu hataları daha iyi takip edebilir ve işletim sisteminin belirli bir yüz veya parmak izi modelinin ne zaman yeniden yapılması gerektiğini bilmesini kolaylaştırır. Android’in yeniden yapılması gerektiğine karar vermesi için bir yüz veya parmak izi modelinin ne sıklıkta başarısız olması gerektiği henüz tam olarak belli değil, ancak eşiğin oldukça yüksek olması muhtemel. Bu özelliği henüz test edemiyoruz ve en son Android 15 beta sürümünde yayınlanıp yayınlanmadığından bile emin değiliz, bu nedenle nasıl çalıştığını yalnızca tahmin edebiliyoruz.

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Google, Android 15’in üçüncü beta sürümünü (Android 15 Beta 3) kısa bir süre sonra piyasaya sürmeyi planlıyor; dün akşam şirket, Android’in Dinamik Sistem Güncellemeleri mekanizması aracılığıyla yeni bir dizi genel sistem görüntüsü (GSI) yayınladı. Google’ın aktardığı yapı, Pixel’e özgü herhangi bir değişikliğe sahip olmasa da, muhtemelen Pixel telefonlar için yakında çıkacak Android 15 Beta 3 güncellemesini derlemek için kullanılan kod tabanını temel alıyor. Ayrıca, Android 15 Beta 3 GSI’da gözlemlenen herhangi bir değişiklik, Android Açık Kaynak Projesinin (AOSP) bir parçası olarak kabul edilebilir; bu da bu değişikliklerin Android 15’e yükseltilen tüm cihazlara dahil edileceği anlamına gelir.