Bugün Çin’de Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi’nin Çin Patent Yayın Duyurusuna göre (Başvuru Yayın No.: CN115384386A), Zhejiang Geely Holding Group Co, Ltd. tarafından başvurusu yapılan “araca monteli insansız hava aracı” patenti duyuruldu. Haberler patent görüntüleri ile çığ gibi büyüdü. Hayata geçirilmesi durumunda otomobil pazarında büyük bir devrim yapacak olan monteli drone’ler, geleceğin birer parçası olarak görülmeye başlandı bile. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Araçlara Monteli İnsansız Hava Araçları Çin’de Patent Aldı

Özetleyecek olursak, mevcut buluş normal bir otomobile insansız hava araçlarını ekleyerek birçok durumda şoförlere yardım etmek için tasarlandı. Patent görüntülerine göre mevcut dronelar bulunduğu aracın motor kapağında barınacak. Patenti hazırlayan Zhejiang Geely şirketi bunun için, ayrıca bir kapak modülünü de droneler ile tasarlamış halde yetkililere sundu. Bununla beraber tasarlanan modül gerektiğinde araçtan çıkarılabiliyor ve yerine kolayca takılabiliyor. Modüler kapağın başka bir avantajı ise drone havada olduğu zaman kendi yapay zekasıyla kapağı bulup yuvasına geri dönebilmesi.

Otomobillerle Beraber Çalışan Dronelar Yeni Değil

Bilmeyenler için yeni proje ilk defa denenmiyor. Geely’s Polestar bu yılın başlarında, aracın arka koltuklarının arkasında otomatik bir hava drone’u ile donatılmış olan Polestar O2 adlı bir konsept otomobili piyasaya sürmüştü. Aerofugia’nın tüketici elektroniği markası Hoco Flow ile ortaklaşa geliştirilen konsept drone, araç hareket halindeyken havalanarak mükemmel sürüş görüntüleri yakalayabiliyordu. Öte yandan 2022’nin başlarında çıkan Drone tamamen otonom olarak çalışıyor ve araçları 90 km/saate varan hızlarda otomatik olarak takip edebiliyor. Sürücüler, daha dinamik sürüş çekimleri kaydetmek için “Yüksek İrtifa Çevre Modu” ( Örneğin; sahil şeridinden görüntülenen seyir çekimleri için) veya “Spor İzleme” modunu seçebiliyor. Aynı zamanda çekim tamamlandıktan sonra drone otomatik olarak araca geri dönebiliyor. Yeni Teknolojinin zirve noktası ise araç durduğunda sürücü video klipleri doğrudan 15 inçlik orta ekrandan düzenleyebilir ve paylaşabilir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

