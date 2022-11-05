Drone’lar tüm şekil ve boyutlarda gelir. Daha küçük olanlar tipik olarak üç veya dört rotora sahiptir ve kamera gibi küçük şeyler taşıyabilir. Genellikle ordu tarafından kullanılan en büyük drone’lar, daha çok uçaklara benzer ve önemli yükler taşıyabilir.

Drone pilotu Uddesh Pratim Nath, yeni becerilerinin onun için açtığı fırsatlar konusunda heyecanlı. 23 yaşındaki Nath, haritalama için kullanılan drone’ları test ediyor. Nath, Hindistan hükümetinin drone endüstrisine yaptığı büyük baskının meyvelerini topluyor.

Bu yılın başlarında Hindistan, ordunun ihtiyaç duyduğu veya araştırma ve geliştirme için ihtiyaç duyulanlar dışında drone ithalatını yasakladı. Hükümet, drone tasarlayıp monte edebilen ve imalatına giren bileşenleri yapabilen, kendi içinde yetiştirilen bir endüstri geliştirmek istiyor.

Sivil Havacılık Bakanlığı eski ortak sekreteri Amber Dubey, “Drone’lar, özellikle Hindistan’ın uzak bölgelerinde çok yönlülükleri ve kullanım kolaylıkları nedeniyle istihdam ve ekonomik büyüme yaratma kapasitesine sahip.” diyor.

Dubey, “İnovasyon, bilgi teknolojisi ve iç talepteki güçlü yönleri göz önüne alındığında, Hindistan 2030 yılına kadar küresel bir drone merkezi olma potansiyeline sahip.” dedi. Önümüzdeki üç yıl içinde Dubey, sektöre 50 milyar rupi (630 milyon dolar) kadar yatırım yapılacağını öngörüyor.

Asteria Aerospace’in kurucu ortağı Neel Mehta, hükümetin sektörü canlandırma çabalarını memnuniyetle karşılıyor. Mehta, “Drone şirketlerinin artık net bir büyüme yol haritası, büyük sipariş defterleri ve gelecek vaat eden yörüngeleri var. Hindistan’da artık gerçek dünyada, büyük ölçekli uygulamalarda kullanılan ve ekonomik olarak uygulanabilen drone’larımız var.” diyor.

İçindekiler Henüz hazır bir ekosistem yok

Henüz hazır bir ekosistem yok

Şu anda drone’lar Hindistan’da her türlü işi yapıyor. Polis trafiği izlemek için, sınır güvenlik güçleri ise kaçakçıları ve insan tacirlerini aramak için kullanıyor. Ekinlerin sağlığını izlemek ve gübre ile böcek ilacı püskürtmek için kullanıldıkları tarım sektöründe de giderek yaygınlaşıyorlar.

Hindistan’ın drone endüstrisi etrafındaki heyecan ve yatırıma rağmen, sektördekiler dikkatli olmayı tavsiye ediyor. Drone Federasyonu’ndan Rajiv Kumar Narang, “Hindistan 2030 yılına kadar bir drone merkezi olma hedefi belirledi. Ancak şu anda bir ekosistem ve teknoloji girişimlerimiz olmadığı için dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum.” diyor.

Endüstrinin güvenliği denetleyecek ve drone’lar için bir hava trafik kontrol sistemi geliştirecek sağlam bir düzenleyiciye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Narang, drone büyüdükçe bunun daha önemli olacağını söylüyor. Narang, “Girişimler hükümetten gelmeli. 2030 yılına kadar merkez olma hedefine ulaşmak istiyorsak, bir varlık veya bakanlık bunu ileriye götürmeli.” diyor.

Ayrıca, Hindistan drone yapmak için gereken firma ağından da yoksun. Örneğin piller, motorlar ve uçuş kontrolörleri dahil birçok parça ithal edilmekte. Ancak hükümet, bir teşvik planının yerli firmaları artırmaya yardımcı olacağından emin.

Dubey, “Geleneksel olarak düşük marj ve yüksek hacimlerde çalıştığı için, bileşen endüstrisinin inşası iki ila üç yıl alacak.” diyor. Bu çekincelere rağmen firmalar, drone’lara ve onları uçuracak insanlara talep olacağından emin.

Drone Destination’ın CEO’su Chirag Shara, Hindistan’ın önümüzdeki beş yıl içinde 500.000’e kadar sertifikalı pilota ihtiyacı olacağını tahmin ediyor. Shara, “5G ile drone teknolojisi, özellikle uzun menzilli, yüksek dayanıklılık operasyonları için tam potansiyelini ortaya çıkaracak platforma sahip olacak.” diyor.

Bazı şirketler, yapay zeka (AI) kullanan özerk drone’lar kullanıyor. Peki gelecekte drone pilotlarına olan ihtiyaç ortadan kalkacak mı? Bu, Uddesh Nath’i endişelendirmiyor.

Nath, “Drone’lar her zaman bir pilota veya onları uzaktan kontrol eden ve izleyen birine ihtiyaç duyacaktır. Farklı drone’lar farklı kullanım gerektirir. AI henüz o kadar gelişmiş değil. Kendini kontrol etmeyi öğrense bile, drone’a her durumda tepki vermeyi öğretemeyiz.” diyor.