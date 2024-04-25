Çinli teknoloji devi Vivo, yeni orta segment akıllı telefonu Vivo Y18e üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda Vivo Y18e sertifika tarafında daha önce Bluetooth SIG ve BIS sertifikasını almıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo Y18e sertifikalarına bir yenisi daha eklendi. Vivo Y18e Play Console sertifikasını da aldı. Detaylara bakalım.

Vivo Y18e Play Console sertifika

Vivo Y18e Play Console sertifikasına göre akıllı telefon 720×1612 (HD+) çözünürlük sunacak. Ayrıyeten akıllı telefonda 300 PPI piksel yoğunluğu bulunacak. Vivo Y18e Play Console sertifikasından akıllı telefonun MediaTek Helio G85 yonga setine sahip olduğunu da öğrendik. Maalesef Vivo Y18e Play Console sertifikası bizlere başka bilgi sunmuyor.

Bir önceki nesil: Vivo Y17s

Akıllı telefon 720 x 1612 piksel HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 269 PPI piksel yoğunluğu sunan akıllı telefon 840 nite kadar da parlaklık sunuyor. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir ekran paneli kullanılmış.

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Vivo Y17s kaputun altında MediaTek Helio G85 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 6 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB eMMC 5.1 dahili depolama alanı eşlik ediyor. MediaTek Helio G85 yonga seti gücünü 15W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon giriş segment için oldukça iyi bir arka kamera kurulumuna sahip. Akıllı telefon arkada ikili bir kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bokeh kamerası eşlik ediyor. İkili arka kamera kurulumunun altında bir adet LED flaş bulunuyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.