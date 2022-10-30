İngiltere, Galler’in uzak bölgelerinde kurtarmalara yardımcı olmak için mobil sinyaller oluşturan drone’lar kullanacak. Snowdonia Havacılık Merkezi’nde geliştirilen insansız uçakta 4G ve/veya 5G direği bulunacak.

Drone’lar yeterince yakınsa, 999’u (acil durum hattı) aramaya çalışan herkes bunu yapabilecek. Bu drone’lar ayrıca kurtarma ekiplerinin ve başı dertte olanların iletişim halinde kalmasına izin vermek için bir olay mahallinin üzerinde uçacak. Drone tarafından oluşturulan ağ, daha geniş halk tarafından erişilemeyecek ve bu nedenle bölgedeki diğer telefon kullanıcılarının kullanımına kapalı olacak.

Birleşik Krallık drone projelerinde lider bir rol oynayan Snowdonia Havacılık ve Uzay Merkezi danışmanı Jeremy Howitt, “Bunu yaklaşık 18 aydır geliştiriyoruz ve gelecek yılın ilkbaharında denemeler yapmayı umuyoruz. İnsanların geleneksel havacılık ve uyduların yanı sıra dronların nasıl kullanılabileceğiyle çok ilgilendiğini düşünüyorum, bu yüzden çok fazla faaliyet, çok fazla araştırma çalışması var, ancak özellikle bu uygulamaya bakan hiçbir şeyin farkında değiliz.” dedi.

Şimdiye kadar, proje başlamadan önce gereken 500.000 sterlin ile fikri geliştirmek için 500.000 sterlin harcandı. Prototip drone üç saat havada kalabiliyor. Ancak son versiyonun çok daha uzun bir uçuş süresine sahip olması bekleniyor.

Fikri destekleyenler arasında cep telefonu firması Virgin Media O2 var. Virgin Media O2’den David Owens, “Hepimiz ‘servis olmayan alanlar’ deneyimledik. Özellikle acil servisler ve zor durumdaki insanlar için bu ‘servis olmayan alanlara’ kapsama getirmek gerçekten önemli.” dedi.

Kuzey Galler polislerinden biri olan Paul Terry, Ogwen Valley Dağ Kurtarma Ekibi ile birlikte gönüllü olarak kendi drone birimiyle birlikte çalışıyor. Terry, “Kurtarma açısından bakıldığında, insanların bir olayı, kazayı veya kaybolduklarını bildirmek için cep telefonlarına güvendikleri durumları sık sık görüyoruz. Ancak Snowdonia dağlarında ağ sinyalinin zayıf olduğu veya hiç olmadığı birçok alan var. Bu, bir kurtarma durumunda yaşamı değiştirebilir.”

“Bir olay sırasında daha fazla kapsama alanı ve güvenilir kapsama sağlama potansiyeli varsa, daha iyi kurtarma kaynakları elde edebilir ve bir olayı daha hızlı bir şekilde çözebiliriz. Drone sayesinde, daha iyi bilgi almak için bir yaralı ve bir kurtarma ekibi arasında iki yönlü bir görüşme yapabiliriz.” dedi.