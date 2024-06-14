Renault’nun spor otomobil markası Alpine, yeni elektrikli modeli Alpine A290’ı tanıttı. Alpine A290, temelde Renault 5 E-Tech modelinin Alpine’e özgü bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor ve etkileyici performans ve teknoloji özellikleri ile dikkat çekiyor.

Alpine A290 neler sunuyor?

Alpine A290, iki farklı motor seçeneği ile sunuluyor:

180 hp ve 285 Nm tork : Bu motor, aracı 0’dan 100 km/sa hıza 7,4 saniyede ulaştırıyor ve maksimum hızı 160 km/saattir.

: Bu motor, aracı 0’dan 100 km/sa hıza 7,4 saniyede ulaştırıyor ve maksimum hızı 160 km/saattir. 220 hp ve 300 Nm tork: Daha güçlü olan bu seçenek, aracı 0’dan 100 km/sa hıza 6,4 saniyede ulaştırırken, maksimum hızı 170 km/saattir.

A290, 52 kWh kapasiteli bir batarya ile geliyor ve WLTP standartlarına göre yaklaşık 380 km menzil sunuyor. Isı pompası sayesinde soğuk hava koşullarında bile verimli bir performans sergiliyor. Otomobil iki farklı şarj hızına sahip:

DC Hızlı Şarj : Maksimum 100 kW ile şarj edilebiliyor ve bu durumda %15’ten %80’e 30 dakikada ulaşıyor. Ayrıca, 15 dakikalık bir şarjla 150 km menzil elde edilebiliyor.

: Maksimum 100 kW ile şarj edilebiliyor ve bu durumda %15’ten %80’e 30 dakikada ulaşıyor. Ayrıca, 15 dakikalık bir şarjla 150 km menzil elde edilebiliyor. AC Şarj: Maksimum 11 kW kapasiteye sahip. Bu hızda bir saat 20 dakikada %50’den %80’e, 3 saat 20 dakikada %10’dan %80’e şarj olabiliyor. Bir saatte 70 km WLTP menziline ulaşmak da mümkün.

A290 ayrıca V2L (Vehicle to Load) ve V2G (Vehicle to Grid) özelliklerini destekleyerek, elektrikli cihazları şarj etme veya enerji geri beslemesi yapma imkanı sunuyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi 14 vs Xiaomi 14 Civi, farklar ne?

Alpine A290, kompakt ve sportif bir tasarım ile birlikte geliyor:

Uzunluk : 3.990 mm

: 3.990 mm Genişlik : Aynasız 1.820 mm, aynalarla birlikte 2.020 mm

: Aynasız 1.820 mm, aynalarla birlikte 2.020 mm Yükseklik : 1.520 mm

: 1.520 mm Dingil Mesafesi : 2.530 mm

: 2.530 mm Ağırlık: 1.479 kg

İç mekanda, sürüş deneyimini artırmak için yüksek teknolojili donanımlar sunuluyor: