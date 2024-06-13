Xiaomi, son dönemde piyasaya sürdüğü iki yeni telefon modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor: Xiaomi 14 Civi ve Xiaomi 14. Her iki telefon da zarif tasarımlar, güçlü işlemciler ve üstün kamera yetenekleri sunuyor. Modeller arasında ciddi bir fiyat farkı bulunuyor. Peki bu aradaki farkın sebebi ne?

Xiaomi 14 vs Xiaomi 14 Civi, farklar ne?

Tasarım ve Ekran

Xiaomi 14 Civi, dört tarafı mikro kavisli tasarımı ve sadece 7,45 mm’lik ince kalınlığıyla şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Cruise Blue Dual-Slice, Matcha Green Nano-Tech Vegan Deri (7,75 mm kalınlık) ve Shadow Black Classic Matte olmak üzere üç farklı versiyonda sunuluyor. Ekran tarafında ise 6,55 inç 1,5K mikro kavisli AMOLED paneli, 3000 nit tepe parlaklık ve 120Hz yenileme hızı ile muhteşem görseller sağlıyor.

Öte yandan Xiaomi 14, yuvarlatılmış köşeleri ve buzlu cam arka kısmıyla daha kalın (8,20 mm) ancak 71,5 mm’lik ultra dar gövdesi sayesinde tek elle kullanım için mükemmel bir seçenek. Ekran tarafında ise 6,36 inç 1,5K OLED düz TCL C8 LTPO paneli, optimize edilmiş güç tüketimi için 1-120 Hz değişken yenileme hızı sunuyor. Her iki model de Dolby Vision ve HDR10+ desteği ile canlı ve gerçekçi içerik sağlıyor.

Performans ve Yazılım

Her iki telefon da güçlü işlemcilerle donatılmış durumda. Xiaomi 14 Civi, Snapdragon 8s Gen 3 SoC ile gelirken, Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanıyor. Xiaomi 14 Civi, 12 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 depolama sunarken, Xiaomi 14 standart olarak 12 GB RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama ile geliyor. Her iki model de Android 14 tabanlı Xiaomi HyperOS ile çalışıyor, ancak güncelleme süreleri farklılık gösteriyor. Xiaomi 14 Civi üç yıllık Android işletim sistemi güncellemeleri ve dört yıllık güvenlik güncellemeleri alacakken, Xiaomi 14 dört nesil Android işletim sistemi yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik düzeltme eki alacak.

Kamera

Kamera konusunda her iki telefon da iddialı. Xiaomi 14 Civi, Leica Summilux lensli 50 MP birincil sensör, 12 MP ultra geniş kamera ve 50 MP 2X telefoto kamera ile çok yönlü fotoğrafçılık sunuyor. Çift 32 MP ön kamera kurulumuna sahip olması, selfie’lerde ve video görüşmelerinde üstün performans sağlıyor.

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Xiaomi 14 ise 50 MP birincil sensör, 50 MP ultra geniş kamera ve 50 MP 3,2X telefoto kamera ile daha üstün bir kamera sistemi sunuyor. 32 MP ön kamerası, 4K 60 fps video kaydı yapabiliyor.

Batarya ve Şarj

Xiaomi 14 Civi, 67W kablolu hızlı şarj desteği ile 4700mAh bataryasını 40 dakikada tamamen şarj edebiliyor. Kablosuz şarj desteği bulunmamakla birlikte, hızlı kablolu şarjı ile minimum kesinti sağlıyor.

Xiaomi 14, 4610mAh bataryası ve 90W kablolu şarj desteği ile 31 dakikadan kısa sürede tam şarj oluyor. Ayrıca, 50W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği ile kablosuz seçenekleri tercih eden kullanıcılar için ekstra kolaylık sağlıyor.