Çinli teknoloji devi Vivo bir süredir uygun fiyatlı modeli Vivo Y200i üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo, Vivo Y200i modelini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Vivo Y200i neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.72 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğe sahip ve 120 hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli tarafında ise LCD bir ekran paneli kullanılıyor. Bu ekran 1000 nite kadar parlaklık sunuyor.

Vivo Y200i kaputun altında Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine üç varyasyon eşlik ediyor:

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama

12 GB RAM + 512GB dahili depolama

Akıllı telefon 44W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 6000 mAh büyüklüğünde bir pil ile birlikte geliyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon bu segmentte alışkın olduğumuz bir kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Akıllı telefonun ikili bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde ana kamera karşılıyor.

Bu ana kameraya ise 2 MP çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.