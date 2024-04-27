iOS 18 yapay zeka alanında harika özellikler sunarak rakibi Samsung Galaxy AI için büyük bir tehdit olacak. Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre şirket, iOS 18 yapay zeka özellikleri için OpenAI teknolojisini kullanma konusunda tekrar OpenAI ile görüşüyor. Bu görüşmelerin ardından iOS 18’in, yapay zeka alanındaki yeteneklerini önemli ölçüde geliştireceği belirtiliyor.

Apple, iOS 18 Yapay Zeka Özellikleri İçin OpenAI ile Görüşüyor

Apple, daha önce yılın başlarında OpenAI ile benzer görüşmeler yapmış ancak somut bir sonuç elde edememişti. Şimdi ise, Apple ve OpenAI’nin olası bir anlaşmanın detaylarını görüştüğü ve Apple’ın OpenAI teknolojisini nasıl kullanabileceği üzerine çalıştıkları ifade ediliyor.

Bununla birlikte, Apple’ın OpenAI ile olan görüşmelerinin yanı sıra, Google’ın Gemini yapay zeka teknolojisini lisanslama konusunda da Google ile temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Ancak, Apple’ın henüz nihai bir karar vermediği ve hem Google hem de OpenAI ile iş birliği yapabileceği veya tamamen farklı bir sağlayıcıyla anlaşabileceği öne sürülüyor.

Hatırlatmak gerekirse, şirketin daha önce Çin’deki cihazlar için Baidu ile görüştüğü de iddia edilmişti. Çin yasaları gereği, bu tür modellerin Çin’de kullanılabilmesi için düzenleyici kurum onayı gerekiyor. Çin düzenleyici kurumu, şu ana kadar Baidu Ernie Bot yapay zeka modeli de dahil olmak üzere 40’tan fazla yapay zeka modelini onayladı. Bu durum, Çin’deki Apple kullanıcılarına yapay zeka destekli özelliklerin sunulmasını sağlayabilir.

Ancak, Apple’ın iOS 18 için kullanmayı planladığı Google Gemini modeli henüz Çin’de onaylanmış değil. Google’ın Çin’de varlık göstermemesi ve Google Arama’ya erişimin engellemesi nedeniyle, Google yapay zeka modelleri de Çin’de kullanılamıyor.

Söylentilere göre, iOS 18 yapay zeka odaklı özelliklerle dolu olacak. Apple’ın işletim sistemi genelinde yapay zeka işlevselliği sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Apple CEO’su Tim Cook, Şubat ayında şirketin yapay zeka alanında “yeni bir çığır açmayı” planladığını doğrulamıştı. iOS 18 yapay zeka yenilikleri ile bu iddiayı gerçekleştirebilir.

iOS 18’in beklenen yapay zeka özelliklerine yakından bakma şansını bir aydan biraz daha uzun bir süre içinde elde edeceğiz. iOS 18 tanıtımı, 10 Haziran’da başlayacak olan Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda gerçekleşecek. Bu etkinlikte, iOS 18’in yapay zeka odaklı özelliklerinin detayları ve kullanıcılara sunacağı yenilikler hakkında daha fazla bilgiye ulaşılması bekleniyor.

Şu anda, Apple cephesinin üretken yapay zeka için bir sağlayıcıyla kesin bir anlaşma yaptığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, görüşmeler devam ediyor ve muhtemelen Haziran ayındaki WWDC etkinliği öncesinde bir anlaşmaya varılması bekleniyor. iOS 18 yapay zeka özellikleri büyük ihtimalle bu konferansta karşımıza çıkacak.

Samsung cephesi Galaxy AI ile AI telefon, yapay zeka telefonu gibi kavramları resmen hayatımıza katmıştı. Galaxy S24 serisinin ardından eski amiral gemisi akıllı telefonlarına da Galaxy AI güncellemesi sözü veren şirket, yapay zekayı resmen hayatımıza entegre etmiş durumda. Şirketin ezelden beri rakibi olan Apple da bu konuda rakibine rahat vermeyecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple OpenAI ile anlaşmaya varabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!