Bu videoda uzun zamandır yapmadığımız dörtlü video kıyaslamasını amiral gemileriyle beraber yapıyoruz. Amiral gemisi segmentinde her birinin çok güçlü olduğu kamera sistemlerinde hangi telefon daha iyi video çekiyor?

Bu videoda iPhone 15 Pro Max, Xiaomi 14 Ultra, realme GT5 Pro ve HUAWEI P60 Pro’nun kameralarının çektiği 4K 60fps videoları kıyaslıyoruz. Sizce hangi telefonun kamerası daha iyi video çekiyor? Hangisi sabitlemeyi daha iyi yaparken, mikrofonu daha iyi ses alıyor? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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