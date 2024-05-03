Apple, 2024 mali yılı 2. çeyrek sonuçlarını duyurdu. Gelirlerde düşüş yaşandı ancak şirket yine de beklentileri aştı. Şirketin açıkladığı verilere göre, üç aylık dönemde yıllık %4,31’lik bir düşüşle 90,75 milyar dolarlık gelir elde edildi. Bu rakam, analistlerin tahminlerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Apple, aynı dönemde %2,15’lik bir düşüşle 23,64 milyar dolarlık kâr bildirdi.

Geçen yılın aynı döneminde 94,8 milyar dolarlık bir gelir elde eden Apple, bu yılın sonuçlarını etkileyen faktörleri açıkladı. Şirket, Covid-19 pandemisi nedeniyle fabrikaların kapanması ve talep üzerindeki baskı gibi sıkıntılar nedeniyle geçen yıl elde edilen yaklaşık 5 milyar dolarlık geliri de hatırlattı.

Apple‘ın açıkladığı diğer finansal rakamlar arasında hisse başına kar (EPS) 1,53 dolar olarak kaydedildi. iPhone geliri bir önceki yıla göre %10,46 düşüşle 45,96 milyar dolara, hizmet geliri ise %14,2 artışla 23,87 milyar dolara ulaştı. Mac geliri %3,9 artışla 7,45 milyar dolar olurken, iPad geliri %16,64 düşüşle 5,56 milyar dolara geriledi. Giyilebilir cihazlar, ev ve aksesuar geliri ise %9,7 düşüşle 7,91 milyar dolar olarak kaydedildi.

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Önemli bir not ise, 2024’ün 2. çeyreğinin Apple Vision Pro satın alımlarının dahil olduğu ilk çeyrek olması. Ancak, ürünün lansmanından bu yana envanterin sınırlı olduğu belirtildi. Şirketin gelecek dönemde ürünü daha fazla ülkede piyasaya sürmesi bekleniyor.

Apple CEO’su Tim Cook, elde edilen gelirle ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün Apple, Mart çeyreği için 90,8 milyar dolarlık gelir bildiriyor; buna Hizmetlerde tüm zamanların rekor geliri de dahil” dedi. Cook, ayrıca Apple Vision Pro’nun piyasaya sürülmesi ve gelecek ürün duyuruları hakkında heyecanlarını dile getirdi.

Şirketin CFO’su Luca Maestri ise finansal performansla ilgili yaptığı açıklamada, “Aktif kurulu cihaz tabanımız tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, iş performansımız Mart çeyreği için yeni bir EPS rekoru kırdı” dedi. Maestri, Apple’ın geleceğine olan güvenlerini ve hisse geri alımları için ek yetki verilmesini vurguladı. Ayrıca, üst üste on ikinci yıl için de üç aylık temettü payının artırılacağını belirtti.