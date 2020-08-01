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ORTA DÜZEYİN EN İYİ TWS KULAKLIĞI HANGİSİ?
En iyi TWS kulaklığı aradığımız bugünkü videomuzda, realme Buds Air, oppo Enco W31 ve Huawei Freebuds 3i arasından galip kim olacak?
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TWS kulaklıkların 01.08.2020 itibarıyla (Hepsiburada) güncel fiyatları şöyle;
Huawei Freebuds 3i: 699 TL
Realme Buds Air: 449 TL
Oppo Enco W31: 549,99 TL
Kulaklık karşılaştırmamızın aşamaları neler?
1- Ses kalitesi testi
2- Mikrofon testi
3- Gerçek Zamanlı Şarj Testi
4- Ses Gecikme Testi
TWS kulaklıkların tasarımları nasıl?
oppo Enco W31’in şarj ünitesinin tasarımı deniz kabuğu tipinde. Yuvarlak yapıda dizayn edilmiş. Mat bir malzeme hissiyatı var. Her ne kadar çok leke tutsa da kaliteli bir yapısı mevcut. FreeBuds 3i’nin kutusu uzun ve ince olarak bizi karşılıyor. Parlak malzemeden imal edilmiş bir kutuda kulaklıkları taşıyorsunuz. Realme Buds Air’da ise Airpods’lardan aşina olduğumuz bir tasarım çizgisi var. Fakat Airpods’lardan biraz daha tombik ve küçük.
Üçü de Type-C bağlantı noktasından şarj ediliyor. Şarj sürelerini şarj testinde aktaracağım efendim. Teknik ölçü birimleriyle çok anlaşılmadığı için, 1 TL’ler ile kalınlık değerlerini belirtmek istedim. FreeBuds 3i’nin kalınlığı 1 TL ile hemen hemen aynı. Haliyle cepte en çok potluk yapan kulaklık FreeBuds 3i iken en az Enco W31 oluyor. Buds Air’da ise ekrana yansıdığı haliyle boyutu, kıyasladığım iki kulaklığın arasında diyebiliriz.
Kulaklıkların tasarımı ise kısaca, Buds Air “açık tasarım”, Enco W31 ve Freebuds 3i kulak içi silikonlu tasarım kullanılmış. Yapısal bütünlük açısından üçünde de ince uzun bir yapı bulunuyor.
Ses Kalitesi Testi:
Kerem abinin yapmış olduğu “GÖRMEDEN PUAN VER” serisinin en son bölümünde de aslında kulaklıkların ses performansını test etmiştik. Fakat gözlerimiz kapalıydı. Şimdi ise gözlerim açık vaziyette 10 dakika süreyle ekranda görmüş olduğunuz parçayı dinleyeceğim ve sonuçlarını aktarmış olacağım.
Mikrofon Testi:
Mi 9T ile arama yapıldı ve kulaklıklardan ses kaydına alındı. Hem iç ortamda hem de dış ortamda hwp.com.tr’den bir metin okundu.
Gerçek Zamanlı Şarj Testi:
Gerçek zamanlı şarj testimizde, gündelik kullanımda kulaklıklar kaç saatte şarj oluyor? Hangisi daha hızlı şarj oluyor. Bunu göstermek istiyoruz. Testimize başlamadan önce üç kulaklığın da şarjını komple bitirdik. Kulaklıkların içinde mevcut olan şarjlar dahil.
Haliyle, Şarj ünitelerin ve kulaklıkların içinde mevcut olan amper değerlerini toplamda şarj ediyoruz. Realme Buds Air’ın batarya kapasitesi 400 mAh, kulaklıkların her biri için kapasite değerleri ise 43mAh. Yani toplamda 486 mAh’i şarj etmiş olacağız. Freebuds 3i’nin batarya kapasitesi şarj ünitesi için 410 mAh, her iki kulaklığımız için ise 37 mAh olarak belirlenmiş. Toplamda 484 mAh’i şarj etmiş olacağız. Son olarak aynı değerler Oppo Enco W31 tam kablosuz kulaklığımızda, şarj kutusu için 350 mAh, her iki kulaklık için ise 25 mAh. Toplamda 400 mAh.
Ses Gecikme Testi:
Gecikme için iki ayrı kıstasımız var. Video ve oyun. Video için YouTube (https://youtu.be/ucZl6vQ_8Uo) üzerinde bulunan gecikme test videolarını ve halihazırda kanalımızda yüklü olan videolardan birini kullanacağız. PUBG kısmında ise, oyun içinde silah ile atış yapıp sesin ne kadar geç geldiğini gözlemleyeceğiz. Bu testleri yaparken kulaklıklar, mikrofonun yanında olacak.
İnceleme
Nesi iyi, nesi kötü? “Samsung Galaxy Tab S6 Lite”
Samsung Galaxy Tab S6 Lite modelinin geçtiğimiz günlerde kutusundan çıkartmıştık. İki günlük deneyimden sonra, alışılagelmiş inceleme videolarımızdan farklı olarak bu videoda cihazın iyi ve kötü özelliklerini anlattık. Bakalım Galaxy Tab S6 Lite modelinin nesi iyi, nesi kötü?
Samsung Galaxy Tab S6 Lite iyi ve kötü yönleri
İyi yönler
Öncelikle iyi noktalardan başlayacak olursak tabletin genel tasarımı başarılı. Zira hem renk hem de metal malzeme kullanıyor olması dolayısıyla dışarıdan oldukça hoş görünen ve eldeki hissiyatı da başarılı bir tabletten söz ediyoruz. Bununla beraber tablete ön taraftan baktığımızda ekran kasa oranı da iyi bir seviyede. Tasarım noktasında hoşumuza giden bir diğer detay stereo hoparlörler oldu. Hem çift hoparlör tercih edilmesi, hem de “AKG tarafından ayarlanmış” bu hoparlörlerin ses kalitesi tatmin edici. Sonuçta tablet bugün daha çok bir içerik tüketme aracı olduğundan, bunlar önemli detaylar.
Cihazın tabii ki artı yönlerinde öne çıkan bir diğer detayı S-Pen ile geliyor olması. S-Pen’in hem kutudan çıkıyor olması, hem de bu bu kalemle birlikte notlar alabilmek ve çizim yapabilmek birçok kişi için önemli olacaktır. Ancak kalem hassasiyetinin üst segment ürünler kadar iyi olmadığını da belirtmek gerek. Yine de, nispeten uygun fiyatlı bir modelde S-pen ve S-Pen için sunulan yazılım desteği tabletin başarılı noktalarından bir tanesi.
Cihazın iyi olduğu konularda son olarak batarya ömründen söz edebiliriz. Zira video izlemede 10 saatin üzerine çıkılabiliyor ve genel bir tablet deneyimi açısından pil ömrü tatmin ediyor.
Kötü yönler
Tabletin en büyük problemi performansı. Zira Exynos 9611 ve 4 GB RAM ikisi, bu tablete yetmiyor. Arayüzde bile basit uygulamaları kullanırken takılmalar ve yavaşlamalar açıkca belli oluyor. Dolayısıyla oyun performansı da pek tabii pek parlak değil. Bu tableti alacak insanların, performans konusunda birçok noktada sorun yaşayabileceğini bilmesi gerekiyor.
Eksi yönlerden biri de ekran kalitesi. TFT panel kullanan cihaz, hem parlaklık hem de renk çeşitliliği ve kesinlik gibi konularda sınıfta kalıyor. Samsung’dan görmeye alışık olduğumuz çarpıcı Super AMOLED panel yerine, ekran konusunda ucuz bir çözüm kullanıldığı çok belli oluyor.
Eksi yönlerde bir diğer konu da şarj süresi. Zira her ne kadar tablet 15W şarj destekliyor olsa da kutudan 7.5 W’lık bir adaptör çıkıyor. Bu da 7000 mAh’in biraz üzerinde olan pilin tam dolumu için saatler sürmesine sebep oluyor.
Donanım
EN DANDİK MİKROFONU BİLE EFSANE YAPAN KART! | ROG Strix B550-I Gaming & Prime B550-Plus
AMD’nin yeni soketi B550 ortaya çıktı. Peki Önümüzde Asus’un ROG Strix B550-I Gaming ve Prime B550-Plus örneklerinin bulunduğu B550 yonga seti ile hangi yenilikler geliyor? Bu videoda bahsediyoruz.
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EN DANDİK MİKROFONU BİLE EFSANE YAPAN KART! | ROG Strix B550-I Gaming & Prime B550-Plus
Öncelikle AMD’nin B serisi ve X serisi yonga setlerinin temel farkından bahsetmek gerek. AMD, X serisi yani en güncel yonga seti olan X570 anakartlarını özellikle performans odaklı ve üst seviye sistemler için geliştiriyor. Daha hızlı, daha güçlü sistemlerde bu yonga tercih ediliyor. B serisi ise genel kullanıcı kitlesine yönelik yonga seti. Fakat B550 ile biraz bu fark kapandığını söyleyebiliriz.
Çünkü X570’in sunduğu en büyük yenilik olan PCIe 4.0 desteği B550 ile genel kullanıcılar için de veriliyor. Fakat bunu sadece ekran kartı ve NVMe SSD için olan M.2 bağlantısında sunuyor. Şu anda genel kullanıcılar için PCIe 4.0 ekran kartının bir artısı olmadığı için B550’de artık teorik olarak 8 GB/s’ye varan hızlı okuma ve yazma oranları desteği gelmesi önemli. Bu hem iş hem oyun tarafında bize ciddi avantaj sağlayacak.
Aynı zamanda B550 yonga seti, AMD’nin yakında duyuracağı Ryzen 4000 serisi işlemciler ile de uyumlu olacak. Böylece şu anda Ryzen 3000 serisi bir işlemci ile rahatlıkla kullanabileceğiniz bu anakartlar, ilerleyen dönemde Ryzen 4000 serisine yükseltmek istediğinizde de kullanılabilir olacaklar. Lafı fazla uzatmadan bu yeni yonga setini içeren anakartlarımıza yakından bakalım. Çünkü AMD’nin sunduğu gelişmelerin yanı sıra ASUS kanadı da B550 anakartlarında önemli güncellemeler ortaya koydu.
Mini ITX yapıda olan yani piyasanın en minnak anakartlarından biri olan B550-I Gaming, ufacık tefecik içi dolu bol bol özellik gibi bir yapıda 🙂 Baktığımızda Ryzen 3000 ve 4000 serisi işlemciler ile kullanabileceğiniz bu kartta bu boyuta rağmen soğutmaya fazlasıyla önem verdiği görülüyor.
Küçük ama etkili!
8+2 olarak dizayn edilmiş Hem VRM ve MOSFED birinlerinde hem de PCIe 4.0 destekli M.2 bağlantısında soğutma bloğuna sahip olan kartta aynı zamanda aktif fanlı soğutma da yer alıyor. Üst tarafında fan, pompa ve sistem fanı için bağlantılar, hemen yanında da RGB bağlantılarını görmekteyiz.
Sağ tarafa geldiğimizde 24 pin güç bağlantısı, çift kanallı bellek slotları, Kasa bağlantımızı yağacağımız F panel, USB 3.2 Gen 2 Tip-C ve USB 3.2 Gen 1 Tip-A bağlantılarını görüyoruz. Ayrıca 4 adet sata bağlantımız da mevcut. B550 ile belleklerin frekans desteği 4800 MHz’e yükseldi.
Alt tarafa geldiğimizde ise USB 2.0 bağlantısı, Termal sensör bağlantısı ve PCIe 4.0 destekli bir adet PCIe yuvamızı görüyoruz. Mini-ITX formundaki anakartların özelliği olarak burada sadece tek PCIe genişleme yuvamız mevcut. Üstünde bir adet yine PCIe 4.0 destekli M.2 yuvamız ve hemen solunda gizlenen ön panel ses bağlantımız var. Kartın arkasında ise bir M.2 yuvamız da var ancak bu bağlantı PCIe 3.0 ile desteklendiğini belirtelim.
Arka panel bağlantısı ise gerçekten bir normal oyuncu anakartı gibi zengin. Sırasıyla HDMI, DP, 1 adet BIOS FB özellikli USB 2.0, 4 adet USB 3..2 Gen 2 ve bunlardan biri Tip-C bağlantılı olarak sunulmuş. Yanında ise 2.5G LAN bağlantısı göze çarpıyor. Hemen altında ise Intel Gig+ Wi-Fi 6 ve BT 5.1 kablosuz bağlantı için anten çıkışlarını görüyoruz. Altta ses bağlantılarımız varken yanındaki Tip-C bağlantısı ise Tip-C bağlantısına sahip kulaklıklar için özel olarak ekleniyor. Bunun önemine ise birazdan değineceğiz.
Evet, yakından baktığımız bu anakarttaki teknolojilere gelecek olursak yapay zekasıyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. ASUS 5 Yönlü Optimizasyon sistemi sayesinde yapay zeka destekli hız aşırtma işlemini sadece tek bir tuşla yapmak mümkün. Aynı zamanda profesyonel kullanıcılar için ince ayarlar da yapabilirsiniz. Ayrıca ROG GameFirst VI aracı ile giriş seviyesinden uzmana kadar her düzeyden kullanıcının ağ ayarlarını optimize etmesine edebilirsiniz. GameFirst VI, yapay zeka destekli tanımlama ve hızlandırma teknolojisiyle daha hızlı ve daha akıllı ağ optimizasyonu sunuyor.
Detaylar videoda!
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FANLI PUBG KOLU İŞE YARIYOR MU?
Pubg oyun kolu videomuzda hem 2.000 mAh powerbank’li hem soğutma fanlı hem de aktif olarak kullanabileceğiniz tetikleri olan oyun kolunu inceliyoruz.
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Biz oyun kolunu, n11.com üzerinden 50 TL’lik bir fiyata satın aldık. Aynı ürünü çok daha farklı fiyatlarla ve farklı isimlerde internette satan mağazalar mevcut. O yüzden eğer ihtiyacınız var ise aşağıdaki linki kullanmanızı tavsiye ederim.
PUBG oyun kolu satın almak için: https://hwp.to/PUBGkolu
PUBG oyun kolu işe yarıyor mu?
Açıkçası fonksiyonel bir ürün olarak bakarsak 2.000 mAh’lik batarya telefonunuzun %30’luk şarj dilimini şarj edebiliyor. Cihazın arka tarafında konumlandırılan tetikler de çok kaliteli olmamasına rağmen iş görür kıvamda. Uzun kullanımda nasıl bir performans gösterir, kırılır mı? Dayanıklı mı? Net konuşamam. Genel malzeme kaltesi de vasat. ABS plastikten üretilmiş ama yüzeyinde üretim hataları var. Kesimler düzgün yapılmamış. Ben kullandığım 3 günlük sürede herhangi bir hasar aldığını görmedim.
Hangi akıllı telefonlarla uyumlu?
6.4 inçlik Oppo Reno 3’ü kullanıyorum gündelik hayatımda ve oyun kolunun içerisine de sığdırabildim. iPhone SE gibi çok küçük telefonlar sığar mı, emin değilim. Ama çoğu telefonun artık 6 inç boyutlarında ekranlara sahip olduğunu düşünürsek bu ürünü satın alacak kullanıcıların sorun yaşayacağını düşünmüyorum.
Tavsiye eder miyim?
Kullandığım süre içerisinde hiçbir sorunu olduğunu görmedim. Özellikle mobil oyunlara zamanını harcayan kullanıcıların işini görecektir. Uzun saatler telefonu kavramak gerçekten çok zor oluyor ve zaman geçtikçe telefon elinizden kaymaya başlıyor. Eğer siz de çok uzun süreler oyun oynuyorsanız ve oynayış kalitem de yükselsin istiyorsanız 50 TL’lik fiyata satın alınabilecek bir ürün diyebilirim.