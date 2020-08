Netflix, oynatma hızını değiştirebilme özelliğini sunmaya başladı

La Casa De Papel dizisinin 5. sezon ile beraber final yapacağı açıklandı. Netflix’in popülerleşmesinde önemli role sahip olan İspanyol dizisinin son sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.

Netflix, dizinin 5. sezonuyla beraber final yapacağını bugün Twitter hesabından paylaştığı “Kısım 5: Soygun sona eriyor #LaCasaDePapel” notuyla duyurdu.

La Casa De Papel’in ilk 2 sezonu İspanya‘da önceden belirli suçlardan ötürü sabıkası olan bir grup insanın İspanya Kraliyet Darphanesi‘ni soymasını; sonraki 3. ve 4. sezonları ise ekip arkadaşlarından birinin kaçırılmasından dolayı bu sefer İspanya Merkez Bankası‘nı soyma girişimini konu alıyor.

Bu senenin Nisan ayında 4. sezonu yayınlanan dizi, çok ucu açık bir şekilde bitmişti ve yeni bir sezonun geleceği zaten açıkça belliydi ancak final olup olmayacağı kesin değildi. Netflix’in yaptığı açıklama ile beraber dizinin akıbeti de böylece kesinleşmiş oldu.

Dizide Profesör karakteriyle tanınan başrol oyuncusu Álvaro Morte, final sezonunu, “It looks like we are coming to an end… #lcdp5” notuyla duyurdu. Berlin karakteriyle tanınan Pedro Alonso ise “El atraco llega a su fin / The heist comes to an end.” notuyal final sezonu paylaştı.

Netflix, La Casa De Papel’in yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair ise herhangi bir açıklama yapmadı.