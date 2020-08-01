Netflix, oynatma hızını değiştirebilme özelliğini sunmaya başladı

Netflix, Android uygulamasında uzun bir süredir test ettiği video oynatma hızını değiştirebilme özelliğini kademeli olarak sunmaya başladı. Yeni özellikle beraber, platformdaki büyük eksikliklerden biri giderilmiş olacak.

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İlk olarak 2019‘un Ekim ayında testlere başlayan Netflix, dün yaptığı açıklamasında dizi ve filmleri yavaşlatmayı veya hızlandırmayı sağlayacak yeni özelliğinin son aşamalarına geldiğini ve bugünden itibaren kademeli olarak Android kullanıcılarına sunmaya başladığını söyledi.

Netflix, içerikleri hızlandırma ve yavaşlatmaya izin verecek

Kullanıcılar, sunulacak yeni özellik sayesinde tıpkı YouTube’da olduğu gibi içerikleri 0,75x – 0,5x oranında yavaşlatarak; 1,25x – 1,5x oranında ise hızlandırarak izleyebilecek. Öncelikle Android kullanıcılarına gelecek olan bu özelliğin kademeli olarak Netflix‘in iOS ve web sürümüne de eklenmesi planlanıyor.

Netflix tarafından yapılan açıklamada bu özelliği getirmeden önce her kesimin görüşlerinin dikkate alındığı ve büyük bir hassasiyetle çalışıldığı belirtildi. Ayrıca şirket, üyelerin %80‘inden fazlasının alt yazıları kullanmayı tercih ettiğini ve bunların birçoğunun yeni diller öğrenmek için dublaj ve alt yazıyı tercih ettiğini bildirdiklerini açıkladı. Netflix‘in verilerine göre son 2 yılda, İngilizce olmayan içeriklerin ABD‘deki izlenme oranı %33 artış gösterdiği görülüyor. Bu kullanıcıların önemli bir kısmı alt yazı veya dublajı takip ederken hızını yavaşlatmayı ya da hızlandırmayı önemsiyor.

Her içerikte özel olarak ayarlama yapılacak

Netflix, aynı zamanda özelliği geliştirirken bazı içerik üreticilerinin de endişelerini dikkate aldığını ifade ederken, “Yürütme hızlarının aralığını sınırladık ve üyelerin, kullandıkları son hıza göre ayarlarını sabitlemek yerine yeni bir şey izlediklerinde hızı değiştirmelerini şart koştuk.” diye ekledi.

Ayrıca Netflix’e göre, aynı içeriği oynatma hızını değiştirerek ve değiştirmeyerek izleyen kullanıcıların, izlediği içeriğin kalitesine yönelik algısı değişmiyor.

Hızlı ve yavaş oynatma sırasında seste meydana gelecek olan bozulmaları da otomatik olarak düzelteceklerini ifade eden Netflix, yeni oynatma hızı ayarlama özelliğini ne zaman yayınlayacaklarına ilişkin “Bu özelliği, Android mobil cihazlarda kullanıma sunuyoruz, ayrıca iOS ve Web’de de test etmeye başlayacağız.” açıklamasını yaptı.

Anlaşılan Netflix, getireceği özelliği sunmadan önce ince eleyip sık dokuyor ve yaratacağı bütün olumlu – olumsuz ihtimalleri de düşünerek adım atıyor.