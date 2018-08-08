Orta düzey Samsung telefonlarına Android Oreo ne zaman gelecek?

Orta düzey Samsung telefonlarında Android Oreo güncellemesi ne zaman gelecek? Bildiğiniz gibi Google, geçtiğimiz günlerde Android 9.0 Pie sürümünü yayınlandı. Ancak hâlâ birçok Samsung telefonu önceki sürüm olan Oreo’yu alabilmiş değil. Eğer siz de orta düzey bir Samsung akıllı telefonu kullanıyorsanız, güzel bir haberimiz var. Zira güncelleme için tarih bilgisi sızdırıldı!

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Orta düzey Samsung telefonlarına Android Oreo güncellemesi

Sızdırılan görselle beraber birçok farklı modelin Android Oreo güncellemesini alacağı tarih açığa çıktı. Buna göre modeller ve cihazlar şöyle:

Galaxy J7 Neo – Aralık 2018

Samsung Galaxy Tab A (2017), Samsung Galaxy A9 Pro (2016), Samsung Galaxy C7 Pro, Samsung Galaxy C9 Pro, Samsung Galaxy J2 (2018), Samsung Galaxy On5 (2016), Samsung Galaxy On7 (2016), Samsung Galaxy J7 (2018), and Samsung Galaxy J7 (2017) – Ocak 2019

Samsung Galaxy J7 Max – Şubat 2019

Samsung Galaxy J7 (2016) – Mart 2019

Tabii ki tüm bu tarihlerin bir sızıntıdan ibaret olduğunu ve yapılacak güncelleme testleri sonrası bazı tarihlerde değişiklik görebileceğiniz de bilmenizde fayda var.

