Yerli imkanlarla geliştirilen AKSUNGUR insansız hava aracı, ilk kez tamamen milli motor TEI-PD170 ile gerçekleştirdiği uçuşta 40 bin feet irtifaya çıkarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu gelişme yalnızca AKSUNGUR‘un değil, aynı zamanda Türk mühendisliğinin geldiği seviyeyi de açıkça gözler önüne serdi.

Yerli Güçlerle Rekora Doğru! AKSUNGUR, Gökyüzünün Yeni Sahibi

TUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR, Türkiye’nin yüksek irtifa görevleri için en kritik çözümlerinden biri haline geliyor. Bu son uçuşunda, TEI tarafından yerli imkanlarla üretilen TEI-PD170 motorunun kullanılmasıyla birlikte, hava aracının eriştiği 40 bin feet yüksekliği aynı zamanda bir irtifa rekoru haline geldi. Bu uçuş, TEI-PD170’in performans sınırlarını da yukarıya çekerek, motorun potansiyelini gözler önüne serdi.

Yalnızca motorla sınırlı kalmayan bu teknoloji şovu, ASELSAN tarafından geliştirilen AF500 model yerli kamera sisteminin ve ASPİLSAN üretimi milli ısıtıcılı bataryanın da test edildiği bir platform haline geldi. Tüm bu milli bileşenlerin yüksek irtifada başarılı şekilde entegre çalışması, gelecekteki görev profilleri için umut verici bir sinyal verdi.

Ayrıca bu başarı, sadece teknik bir gelişme değil; aynı zamanda Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki bağımsızlık yolculuğunun önemli bir kilometre taşı. Daha geçtiğimiz hafta, ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 güdümlü mühimmatlarla yapılan test atışlarında hedefi tam isabetle vuran AKSUNGUR, çok yönlü görev kabiliyetiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gökyüzünde ulaşılan her yeni seviye, bizim kararlılığımızın bir göstergesidir. AKSUNGUR ile ulaştığımız bu rekor, gelecekteki başarıların yalnızca habercisidir.” sözleriyle duygularını paylaştı.

#AKSUNGUR’umuz 40 bin feet yükseklik denemesiyle bir başarıya daha imza attı. Aldığımız her başarıyla daha da yükseğe çıkıyor ve geleceğe daha da güçlü adımlarla yürüyoruz. Güçlü bir geleceğin teminatı olan bu başarıyla gurur duyuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma… https://t.co/PIf7ISlRh5 — Dr. Mehmet Demiroğlu (@dr_mdemiroglu) April 20, 2025

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce savunma sanayisindeki bu gelişmeler ülkemize nasıl faydalar sağlayacak? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin! Daha fazlası için takipte kalın!