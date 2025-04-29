Steam Türkiye en çok satanlar listesi açıklandı. Steam, geçtiğimiz haftaya damga vuran en çok indirilen oyunlar listesini paylaştı. Peki Türkiye’de en çok satan oyunlar neler? İşte 22-29 Nisan tarihlerinde Steam Türkiye en çok satanlar!
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İşte Steam Türkiye en çok satan oyunlar listesi! (22-29 Nisan)
Steam en çok satan oyunlar listesinin açıklanmasının ardından oyun severler zirvede kimin olduğunu merak ediyor. Bu oyunlar arasında bir dönemin efsanesi olan Counter-Strike 2, bu hafta listenin ilk sırasında yer aldı. Peki listenin devamı nasıl?
İşte Steam en çok satan oyunlar:
- Counter-Strike 2
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Clair Obscur: Expedition 33
- R.E.P.O.
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- Forza Horizon 5
- Schedule I
- EA SPORTS FC™ 25
- Grand Theft Auto V Legacy
- eFootball™
- THRONE AND LIBERTY
- The Long Dark
- Age of Empires IV: Anniversary Edition
- Black Desert
- Resident Evil 4
- REMATCH
- Last Epoch
- Euro Truck Simulator 2
- Rust
- Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege
Steam en çok satan oyunlar listesi, oyuncuların hangi yapımlara ilgi gösterdiğini net şekilde ortaya koyuyor. İndirim dönemleri ve yeni çıkış yapan oyunlar, sıralamaları önemli ölçüde etkiliyor.
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