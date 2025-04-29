Steam Türkiye en çok satanlar listesi açıklandı. Steam, geçtiğimiz haftaya damga vuran en çok indirilen oyunlar listesini paylaştı. Peki Türkiye’de en çok satan oyunlar neler? İşte 22-29 Nisan tarihlerinde Steam Türkiye en çok satanlar!

İşte Steam Türkiye en çok satan oyunlar listesi! (22-29 Nisan)

Steam en çok satan oyunlar listesinin açıklanmasının ardından oyun severler zirvede kimin olduğunu merak ediyor. Bu oyunlar arasında bir dönemin efsanesi olan Counter-Strike 2, bu hafta listenin ilk sırasında yer aldı. Peki listenin devamı nasıl?

İşte Steam en çok satan oyunlar:

Counter-Strike 2 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Clair Obscur: Expedition 33 R.E.P.O. PUBG: BATTLEGROUNDS Forza Horizon 5 Schedule I EA SPORTS FC™ 25 Grand Theft Auto V Legacy eFootball™ THRONE AND LIBERTY The Long Dark Age of Empires IV: Anniversary Edition Black Desert Resident Evil 4 REMATCH Last Epoch Euro Truck Simulator 2 Rust Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege

Steam en çok satan oyunlar listesi, oyuncuların hangi yapımlara ilgi gösterdiğini net şekilde ortaya koyuyor. İndirim dönemleri ve yeni çıkış yapan oyunlar, sıralamaları önemli ölçüde etkiliyor.

İlginizi Çekebilir: PlayStation Plus kaldırılacak oyunlar belli oldu! (Mayıs 2025)

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!