Platform, iş ortaklarının gelirlerini artırmasını ve müşterilere sundukları değeri yükseltmesini sağlıyor

Kanal iş ortakları arasında dünya genelinde 1 numarada* yer alan Trend Micro, bayrak taşıyıcı platformu Trend Vision One™ ile yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP’ler) ve yönetilen güvenlik hizmeti sağlayıcılar (MSSP’ler) için müşterilere her zamankinden daha fazla değer sunma imkânı sağlıyor. Yapay zekânın iş süreçlerini dönüştürdüğü ve siber tehditlerin karmaşıklığını artırdığı bu dönemde, iş ortakları platformun kapsamlı yeteneklerini kullanarak proaktif güvenlik sonuçları üretiyor ve gelir artışı sağlıyor.

Trend Vision One™ platformundaki Siber Risk Maruziyet Yönetimi (CREM) hakkında daha fazla bilgi için: https://www.trendmicro.com/en_us/business/products/cyber-risk-exposure-management.html

Trend Micro Kurumsal Platform Direktörü Rachel Jin, ” Hızla değişen teknoloji çağında ve giderek karmaşıklaşan siber tehdit ortamında, iş ortaklarımızı proaktif güvenlik sunmaları ve riski gelire dönüştürmeleri için güçlendiriyoruz. Yönetilen güvenlik hizmetlerinin yeni dönemine liderlik etmeleri adına, MSP’lere ihtiyaç duydukları araçları ve kaynakları kararlılıkla sunuyoruz” dedi.

Trend Micro MMEA Bölgesi MSP Satış Müdürü Mehmet Dağdevirentürk “MSP ekosistemindeki başarı, sunduğumuz hizmetlerin hem kapsamını hem de değerini artırmaktan geçiyor. Trend Vision One™ platformuyla bu dönüşümü sağlamak çok daha kolay hale geliyor. Proaktif güvenlik odaklı yetkinlikler, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına hızla uyum sağlamamızı mümkün kılıyor. Böylece yalnızca reaktif önlemler sunmaktan

öteye geçerek, tehditleri önceden öngörüp ortadan kaldırmayı ve operasyonel verimliliği yükseltmeyi hedefliyoruz. Özellikle MMEA bölgesinin dinamik pazar koşullarında, MSP’ler olarak genişleyen saldırı yüzeylerini yönetmek ve sürdürülebilir kârlılığı yakalamak kritik önem taşıyor. Trend Micro’nun sağladığı yapay zekâ destekli analiz ve çok kiracılı (multi-tenant) yönetim becerileriyle, müşterilerimize daha kapsamlı ve ölçeklenebilir siber güvenlik hizmetleri sunabilme gücüne sahibiz. Bu sayede hem rekabet avantajı elde ediyor hem de uzun vadeli iş ortaklıklarımızı güçlendiriyoruz” dedi.

Trend Vision One™, hizmet sağlayıcılara benzersiz siber risk maruziyet yönetimi (CREM), güvenlik operasyonları ve katmanlı koruma yetenekleri sunarak proaktif ve risk odaklı bir yaklaşım sağlıyor. Yapay zekâ destekli analizler ve sorunsuz çok kiracılı (multi-tenant) yönetim yapısıyla MSP’ler, tehditleri daha etkili şekilde öngörebiliyor ve engelleyebiliyor. Bu sayede genişleyen saldırı yüzeylerini yönetme zorluğu azalırken, yenilik hızına ayak uydurmak ve yetenekli güvenlik uzmanlarını çekmek de kolaylaşıyor.

Trend Vision One™ CREM’in başlıca özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

Sürekli varlık risk değerlendirmesi ve önceliklendirilmiş önleme eylemleri

Saldırı yüzeylerinin sürekli izlenmesi ve keşfi

Siber risk azaltımına yönelik planlama ve uygulama

Optimize edilmiş yönetişim ve uyumluluk raporlaması

Gerçek zamanlı risk raporlaması

Legato, Yönetilen Siber Risk Maruziyet Yönetimi Hizmetlerinde Öncülük Ediyor

CRN tarafından en hızlı büyüyen yönetilen çözüm sağlayıcılardan biri olarak tanınan Legato Security, müşterilerinin dijital varlıklarını korumak amacıyla tehdit tespiti ve müdahale hizmetleri üzerine iş modelini inşa etti. Artık CREM (Siber Risk Maruziyet Yönetimi) hizmetleri sunarak, diğer MSP’lerin kapsamlı iç uzmanlığa ihtiyaç duymadan proaktif güvenlik sağlamalarına destek oluyor.

Legato CEO’su Tom Boyden, “Birçok kurum, sürekli değişen tehditlere ayak uydurmakta zorlanıyor. Bu nedenle proaktif güvenlik artık bir tercih değil, zorunluluk. Trend Micro’nun CREM çözümü sayesinde Legato Security; varlık keşfi, sürekli risk izleme ve öngörüsel analiz sağlayarak müşterilerimizin tehditlerin önünde kalmasına yardımcı oluyor. Trend Micro’nun kusursuz eğitim süreci sayesinde bu hizmeti hızla devreye alabildik ve rekabet avantajımızı güçlendirdik. Yönetilen hizmetlerimizi Trend Vision One™ platformu ile entegre ederek, tehditler operasyonları aksatmadan önce tespit edilip etkisiz hâle getiriliyor. Böylece kurumların reaktif savunmadan stratejik dirençliliğe geçişini mümkün kılıyoruz” dedi.

Onlarca Yıllık Siber Güvenlik Liderliğinden Güç Alıyor

Trend Vision One™, onlarca yıllık siber güvenlik liderliğini, sektörün en ileri tehdit araştırmalarını ve gelişmiş analiz yeteneklerini bir araya getirerek ölçülebilir güvenlik iyileştirmeleri sunuyor. Platformun güçlü yetkinlikleri, iş ortaklarının şu avantajları sağlıyor:

Müşterilerine güvenilir ve etkili güvenlik çözümleri sunarak güvenle hizmet vermek

Yapay zekâ destekli tehdit öngörüsü ve önleme ile sürekli değişen tehdit ortamının önünde kalmak

Farklı müşteri ortamlarını tek ve optimize edilmiş bir platform üzerinden verimli şekilde yönetmek ve güvence altına almak

* Kaynak: Canalys Küresel Siber Güvenlik Liderlik Matrisi 2025