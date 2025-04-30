Google yapay zeka destekli yabancı dil kursu, dijital eğitim dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Google yabancı dil kursu artık Türkiye’deki kullanıcılar tarafından da ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Google, bu yenilikle Duolingo gibi popüler dil uygulamalarına ciddi bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Google ücretsiz yabancı dil kursu başladı! Nasıl alınır?

Üç farklı modelden oluşan yapay zeka destekli ve ücretsiz Google yabancı dil dersleri kullanımda. Peki Google ücretsiz yabancı dil kursu nasıl alınır? Google tarafından ücretsiz olarak sağlanan tüm bu kurslara Google’ın Google Labs platformu üzerinden kolaylıkla erişilebiliyor.

Google yapay zeka destekli yabancı dil kursu üç farklı modülden oluşuyor. İlki, günlük hayatta anlık olarak ihtiyaç duyulan cümleleri öğretmeyi amaçlayan “Tiny Lesson”. Bu modül, pratik ifadeleri kısa sürede öğrenmenizi sağlıyor.

“Slang Hang” isimli ikinci modül ise daha çok argo ve gündelik konuşma dili üzerinde duruyor. Sokak diline ilgi duyan kullanıcılar için oldukça eğlenceli içerikler sunuyor. Üçüncü ve belki de en dikkat çeken modül olan “Word Cam” ile kullanıcılar telefon kameralarını kullanarak çevresindeki nesneler üzerinden interaktif şekilde öğrenme sağlayabiliyor.

Google yapay zeka destekli yabancı dil kursu şu an beta sürecinde olsa da kullanıcılar için Google tarafından erişime açıldı. Türkçe dahil olmak üzere İngilizce, Almanca, Japonca, İtalyanca, Çince gibi birçok dili destekleyen bu sistem, kullanıcıların kendi hızlarında öğrenmelerine yardımcı oluyor.

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